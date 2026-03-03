2026新北春紛節21日登場 「回憶殺」當主題、MBTI市集超過百個攤商

「2026新北春紛節」3月21、22日將於新北大都會公園登場，今年以回憶殺為主軸，策展精心規畫三大主題展區及兩大春日體驗，讓每一位走進場域的參與者都能親自定義春天的美好，隨心填上自己的快樂答案。

新北市長侯友宜今天出席記者會，換上Y2K世代標誌性的大膽撞色穿搭驚豔亮相，正式揭曉「2026 新北春紛節」年度亮點。今年的活動主視覺，特邀人氣插畫藝術家「卡肉老ㄙの波波冰狗室」跨界操刀，由筆下熱門 IP「波波冰狗室」的三位主角「趴皮」、「乖咪」與「柴柴」，帶領大眾重返最繽紛的青春年代。

最受矚目的「春紛好聲音」主舞台今年獻上重磅陣容，由搖滾情歌王子范逸臣、超人氣Z世代天團告五人領軍，集結新生代都會三人組Blueburn、民謠創作樂團Theseus 忒修斯、千禧年饒唱創作新人PIZZALI、小男孩樂團主唱米非、寵物系樂團SONNIE桑尼、音樂新風潮引領者 NIO、民謠歌手蔡題謙Tee Train、新生代創作歌手黃號等實力卡司輪番獻唱；更引入打破舞台隔閡、讓全場同步沸騰的「慶記 KTV」。

充滿活力的「春紛好Chill」舞台則精準捕捉 Z 世代脈動，融合網路人氣有氧老師Tjukadr 裘卡爾、明星教練 江振愷terry與原住民YouTuber-「阿嘟主義」布萊克薛薛及阿拉斯，攜手團員阿米濕一起與大家同歡，並邀請街頭唱將音樂唱作人拾貳12、街頭唱將比安Piston與兒童界巨星「救援小英雄」現身見面會。

讓大人小孩都能樂在其中的「春紛好自得」，不僅有街頭藝人帶來的精彩演出、提供點歌KTV讓民眾現場大展歌喉，並持續舉辦「小小攤主市集」，引導孩子在以玩具交朋友的過程中，體會愛物惜物的永續精神。

高灘處長黃裕斌表示，另外，「MBTI春日市集」則以美食體驗形塑人格，全台首創將150個品牌攤位按八大人格特質分類，消費滿100元可獲得該攤位所屬人格字母一枚，集齊任四個字母即可前往「春紛好手氣」攤位參與驚喜抽獎，並領取「E人/I人專屬胸章」，讓春天的探索更加有趣。

去年大受好評的「春紛老饕套餐組合」，今年也將以「人格探索」為主題設計，邀請三重名店「Hold 食雞」與「新北市三峽農會」強強聯手炸雞品茗饗宴。

黃裕斌表示，今年推出「春紛好手氣」抽獎活動，只要至「新北水漾」官方粉專按讚，並在指定貼文留言「#2026新北春紛節」且上傳美照，每日前1千名完成任務者，即可獲得豐富的任務獎勵。

