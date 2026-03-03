快訊

2026新北春紛節21日登場 「回憶殺」當主題、MBTI市集超過百個攤商

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
「2026新北春紛節」3月21、22日將於新北大都會公園登場，今年以回憶殺為主軸，策展精心規畫三大主題展區及兩大春日體驗。記者江婉儀／攝影
「2026新北春紛節」3月21、22日將於新北大都會公園登場，今年以回憶殺為主軸，策展精心規畫三大主題展區及兩大春日體驗。記者江婉儀／攝影

「2026新北春紛節」3月21、22日將於新北大都會公園登場，今年以回憶殺為主軸，策展精心規畫三大主題展區及兩大春日體驗，讓每一位走進場域的參與者都能親自定義春天的美好，隨心填上自己的快樂答案。

新北市長侯友宜今天出席記者會，換上Y2K世代標誌性的大膽撞色穿搭驚豔亮相，正式揭曉「2026 新北春紛節」年度亮點。今年的活動主視覺，特邀人氣插畫藝術家「卡肉老ㄙの波波冰狗室」跨界操刀，由筆下熱門 IP「波波冰狗室」的三位主角「趴皮」、「乖咪」與「柴柴」，帶領大眾重返最繽紛的青春年代。

最受矚目的「春紛好聲音」主舞台今年獻上重磅陣容，由搖滾情歌王子范逸臣、超人氣Z世代天團告五人領軍，集結新生代都會三人組Blueburn、民謠創作樂團Theseus 忒修斯、千禧年饒唱創作新人PIZZALI、小男孩樂團主唱米非、寵物系樂團SONNIE桑尼、音樂新風潮引領者 NIO、民謠歌手蔡題謙Tee Train、新生代創作歌手黃號等實力卡司輪番獻唱；更引入打破舞台隔閡、讓全場同步沸騰的「慶記 KTV」。

充滿活力的「春紛好Chill」舞台則精準捕捉 Z 世代脈動，融合網路人氣有氧老師Tjukadr 裘卡爾、明星教練 江振愷terry與原住民YouTuber-「阿嘟主義」布萊克薛薛及阿拉斯，攜手團員阿米濕一起與大家同歡，並邀請街頭唱將音樂唱作人拾貳12、街頭唱將比安Piston與兒童界巨星「救援小英雄」現身見面會。

讓大人小孩都能樂在其中的「春紛好自得」，不僅有街頭藝人帶來的精彩演出、提供點歌KTV讓民眾現場大展歌喉，並持續舉辦「小小攤主市集」，引導孩子在以玩具交朋友的過程中，體會愛物惜物的永續精神。

高灘處長黃裕斌表示，另外，「MBTI春日市集」則以美食體驗形塑人格，全台首創將150個品牌攤位按八大人格特質分類，消費滿100元可獲得該攤位所屬人格字母一枚，集齊任四個字母即可前往「春紛好手氣」攤位參與驚喜抽獎，並領取「E人/I人專屬胸章」，讓春天的探索更加有趣。

去年大受好評的「春紛老饕套餐組合」，今年也將以「人格探索」為主題設計，邀請三重名店「Hold 食雞」與「新北市三峽農會」強強聯手炸雞品茗饗宴。

黃裕斌表示，今年推出「春紛好手氣」抽獎活動，只要至「新北水漾」官方粉專按讚，並在指定貼文留言「#2026新北春紛節」且上傳美照，每日前1千名完成任務者，即可獲得豐富的任務獎勵。

「2026新北春紛節」3月21、22日將於新北大都會公園登場，今年以回憶殺為主軸，策展精心規畫三大主題展區及兩大春日體驗。記者江婉儀／攝影
「2026新北春紛節」3月21、22日將於新北大都會公園登場，今年以回憶殺為主軸，策展精心規畫三大主題展區及兩大春日體驗。記者江婉儀／攝影

「2026新北春紛節」3月21、22日將於新北大都會公園登場，今年以回憶殺為主軸，策展精心規畫三大主題展區及兩大春日體驗。記者江婉儀／攝影
「2026新北春紛節」3月21、22日將於新北大都會公園登場，今年以回憶殺為主軸，策展精心規畫三大主題展區及兩大春日體驗。記者江婉儀／攝影

相關新聞

這一鍋餐飲開新品牌「本炙所 板前燒肉」插旗個人燒肉市場

這一鍋餐飲集團跨足個人燒肉新戰場，全新品牌《本炙所 板前燒肉 MEAT SOLO》正式插旗高雄巨蛋商圈並於本月開幕。主打198元起的個人燒肉套餐、澳洲和牛肋眼加購最低98元起，以及八款日式靈感佐料自由搭配，以板前現烤的高質感體驗切入「一人即可享受的精緻燒肉」需求，成為集團布局多元化品牌線的最新拼圖。

八方雲集開賣牛排！雙品牌推「美國帶骨牛小排」創品牌史上最高單價

在餐飲市場競爭日益激烈、產品結構持續升級的環境下，八方雲集（2753）集團宣布推出全新旗艦商品「美國帶骨牛小排系列」，由八方雲集與梁社漢排骨雙品牌同步上市，首度以高單價、高規格美國牛小排食材切入高端排餐市場；八方雲集集團第一季的新品布局不僅是回應消費者對精緻料理的期待，也象徵品牌在長期經營的成熟市場中，進一步拓展價格帶與優化營收結構的策略創新。

2026新北春紛節21日登場 「回憶殺」當主題、MBTI市集超過百個攤商

「2026新北春紛節」3月21、22日將於新北大都會公園登場，今年以回憶殺為主軸，策展精心規畫三大主題展區及兩大春日體驗，讓每一位走進場域的參與者都能親自定義春天的美好，隨心填上自己的快樂答案。

台中連鎖美容店TrueViu沐薇無預警歇業…市府收200件消費申訴

台中連鎖美容品牌「TrueViu沐薇」（艾可特國際貿易有限公司）2月底無預警宣布歇業，由於該店有儲值制度，不少消費者還有未使用完的儲值金額，市府已經收到約200件消費爭議案件申訴。法制局表示，已通知業者本周說明，也建議信用卡消費者向發卡銀行申請爭議帳款。

就饗鐵板燒推3大「通緝飯」爆擊味蕾 商業午餐198元小資族最強救星

王品集團「就饗鐵板燒」3月打擊「飯罪」，即日起重磅推出三道超下飯「通緝飯」主餐：「爆醬起司和牛漢堡排」、「當紅辣子雞腿排」、「酸辣打拋和牛」，以濃郁起司、香辣酥脆與酸爽鹹香的味覺組合，挑戰最奢侈的下飯極限。同時，就饗更首度推出平日限定商業午餐198元起，高CP值瞄準小資族的胃。

易遊網「旅遊節」明開跑 釜山沖繩機票、饗食天堂餐券全都1元

搶攻年後旅遊商機，易遊網於3月4日至3月13日推出「$1閃$1閃旅遊節」促銷活動，搶先春季旅展祭出2026年首檔激殺優惠，提前為上半年旅遊市場暖身。此次活動以「1元商品」為最大亮點，限量開搶1元日韓機票、1元飯店住宿、1元餐券等激省爆品，話題十足、勢必秒殺。此外，活動期間透過APP下單不限金額，還有機會抽中「用1元幫你買單」的超狂大獎；全站單筆消費滿萬元，還可再抽DJI OSMO Pocket 3旅遊攝影神器，多重優惠與驚喜獎項齊發，從秒殺銅板價到高額折扣全面涵蓋，新年度的旅遊計畫可趁此促銷時機提前佈局。

