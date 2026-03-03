台中連鎖美容店TrueViu沐薇無預警歇業…市府收200件消費申訴

台中連鎖美容品牌「TrueViu沐薇」（艾可特國際貿易有限公司）2月底無預警宣布歇業，由於該店有儲值制度，不少消費者還有未使用完的儲值金額，市府已經收到約200件消費爭議案件申訴。法制局表示，已通知業者本周說明，也建議信用卡消費者向發卡銀行申請爭議帳款。

沐薇在台中市設有大墩、南屯與河北3家分店，提供服務包含臉部保養、身體按摩、美甲美睫等等，今年2月23日先在臉書粉專無預警公告變更儲值金使用方式，改為單次付現制，已儲值的金額可以做為每次消費的一半金額抵扣，27日公告，公司嚴重虧損，原本預計接手團隊無法順利交接，即日起歇業。

法制局長李善植指出，截至今天上午，已接獲約200多件消費爭議案件，沐薇單次儲值金額是5000元到2萬5000元，申訴的消費者主張剩餘金額從700元到5萬元都有；法制局已經聯繫上業者，請他們本周到局內說明如何處理消費爭議，以及後續的償還計畫。

李善植建議，消費者儲值時如果是使用信用卡付款，可以向發卡銀行申請「爭議帳款」，只要距離交易清算日不超過540個日曆天，都有機會獲得退款；若消費者透過融資公司分期付款，可以向融資公司主張「同時履行抗辯權」，拒繳業者無法履行提供的服務費用。

至於用匯款或現金支付儲值的消費者，李善植表示，缺乏銀行機制保障，只能向法院聲請「核發支付命令」，或提起損害賠償訴訟。

業者的部分，李善植說，若後續沒有要履行退款計畫，法制局會評估，是否要協助消費者提起團體民事訴訟；沐薇此前並無不良紀錄，公告歇業後也未拒絕聯繫，且是因為經營不善才歇業，並非一開始就有詐財的意圖，應該不會構成刑法詐欺罪。

沐薇負責人葉怡貞今天上午在沐薇官方臉書粉專發文表示，造成大家困擾非常抱歉，沐薇不是惡性倒閉，沒有要跑路，正在努力處理每件事情，積極聯繫各單位辦理儲值餘額退款；欠薪的部分，她非常對不起認真的員工，已主動通報勞工局，會負起該負的責任。

一名消費者表示，她去年在沐薇儲值1萬元，通常是做孕婦按摩，每次2000元，沐薇歇業前還有約3、4000元；由於沐薇目前尚未收回各店內的儀器，部分美甲、美睫師還留在店內提供服務，採取現金交易制度。她還未提出申訴，打算看看沐薇處理結果，再決定後續行動。

