台中連鎖美容店TrueViu沐薇無預警歇業…市府收200件消費申訴

聯合報／ 記者陳敬丰／台中報導
台中市美容品牌「沐薇」2月27日公告，由於經營不善嚴重虧損，即日起市內的3家實體店面大墩、南屯與河北店歇業。圖／台中市政府提供
台中市美容品牌「沐薇」2月27日公告，由於經營不善嚴重虧損，即日起市內的3家實體店面大墩、南屯與河北店歇業。圖／台中市政府提供

台中連鎖美容品牌「TrueViu沐薇」（艾可特國際貿易有限公司）2月底無預警宣布歇業，由於該店有儲值制度，不少消費者還有未使用完的儲值金額，市府已經收到約200件消費爭議案件申訴。法制局表示，已通知業者本周說明，也建議信用卡消費者向發卡銀行申請爭議帳款。

沐薇在台中市設有大墩、南屯與河北3家分店，提供服務包含臉部保養、身體按摩、美甲美睫等等，今年2月23日先在臉書粉專無預警公告變更儲值金使用方式，改為單次付現制，已儲值的金額可以做為每次消費的一半金額抵扣，27日公告，公司嚴重虧損，原本預計接手團隊無法順利交接，即日起歇業。

法制局長李善植指出，截至今天上午，已接獲約200多件消費爭議案件，沐薇單次儲值金額是5000元到2萬5000元，申訴的消費者主張剩餘金額從700元到5萬元都有；法制局已經聯繫上業者，請他們本周到局內說明如何處理消費爭議，以及後續的償還計畫。

李善植建議，消費者儲值時如果是使用信用卡付款，可以向發卡銀行申請「爭議帳款」，只要距離交易清算日不超過540個日曆天，都有機會獲得退款；若消費者透過融資公司分期付款，可以向融資公司主張「同時履行抗辯權」，拒繳業者無法履行提供的服務費用。

至於用匯款或現金支付儲值的消費者，李善植表示，缺乏銀行機制保障，只能向法院聲請「核發支付命令」，或提起損害賠償訴訟。

業者的部分，李善植說，若後續沒有要履行退款計畫，法制局會評估，是否要協助消費者提起團體民事訴訟；沐薇此前並無不良紀錄，公告歇業後也未拒絕聯繫，且是因為經營不善才歇業，並非一開始就有詐財的意圖，應該不會構成刑法詐欺罪。

沐薇負責人葉怡貞今天上午在沐薇官方臉書粉專發文表示，造成大家困擾非常抱歉，沐薇不是惡性倒閉，沒有要跑路，正在努力處理每件事情，積極聯繫各單位辦理儲值餘額退款；欠薪的部分，她非常對不起認真的員工，已主動通報勞工局，會負起該負的責任。

一名消費者表示，她去年在沐薇儲值1萬元，通常是做孕婦按摩，每次2000元，沐薇歇業前還有約3、4000元；由於沐薇目前尚未收回各店內的儀器，部分美甲、美睫師還留在店內提供服務，採取現金交易制度。她還未提出申訴，打算看看沐薇處理結果，再決定後續行動。

台中市知名連鎖美容品牌「沐薇」無預警歇業，法制局長李善植表示，目前接獲約200件消費申訴，已通知業者本周到局內說明如何處理消費爭議，以及後續償還計畫。圖／聯合報系資料照
台中市知名連鎖美容品牌「沐薇」無預警歇業，法制局長李善植表示，目前接獲約200件消費申訴，已通知業者本周到局內說明如何處理消費爭議，以及後續償還計畫。圖／聯合報系資料照

消費者表示，2月23日收到通知，儲值金使用方式改變，27日就變成歇業，目前還有部分儲值金未使用。記者陳敬丰／攝影
消費者表示，2月23日收到通知，儲值金使用方式改變，27日就變成歇業，目前還有部分儲值金未使用。記者陳敬丰／攝影

這一鍋餐飲開新品牌「本炙所 板前燒肉」插旗個人燒肉市場

這一鍋餐飲集團跨足個人燒肉新戰場，全新品牌《本炙所 板前燒肉 MEAT SOLO》正式插旗高雄巨蛋商圈並於本月開幕。主打198元起的個人燒肉套餐、澳洲和牛肋眼加購最低98元起，以及八款日式靈感佐料自由搭配，以板前現烤的高質感體驗切入「一人即可享受的精緻燒肉」需求，成為集團布局多元化品牌線的最新拼圖。

八方雲集開賣牛排！雙品牌推「美國帶骨牛小排」創品牌史上最高單價

在餐飲市場競爭日益激烈、產品結構持續升級的環境下，八方雲集（2753）集團宣布推出全新旗艦商品「美國帶骨牛小排系列」，由八方雲集與梁社漢排骨雙品牌同步上市，首度以高單價、高規格美國牛小排食材切入高端排餐市場；八方雲集集團第一季的新品布局不僅是回應消費者對精緻料理的期待，也象徵品牌在長期經營的成熟市場中，進一步拓展價格帶與優化營收結構的策略創新。

2026新北春紛節21日登場 「回憶殺」當主題、MBTI市集超過百個攤商

「2026新北春紛節」3月21、22日將於新北大都會公園登場，今年以回憶殺為主軸，策展精心規畫三大主題展區及兩大春日體驗，讓每一位走進場域的參與者都能親自定義春天的美好，隨心填上自己的快樂答案。

台中連鎖美容品牌「TrueViu沐薇」（艾可特國際貿易有限公司）2月底無預警宣布歇業，由於該店有儲值制度，不少消費者還有未使用完的儲值金額，市府已經收到約200件消費爭議案件申訴。法制局表示，已通知業者本周說明，也建議信用卡消費者向發卡銀行申請爭議帳款。

就饗鐵板燒推3大「通緝飯」爆擊味蕾 商業午餐198元小資族最強救星

王品集團「就饗鐵板燒」3月打擊「飯罪」，即日起重磅推出三道超下飯「通緝飯」主餐：「爆醬起司和牛漢堡排」、「當紅辣子雞腿排」、「酸辣打拋和牛」，以濃郁起司、香辣酥脆與酸爽鹹香的味覺組合，挑戰最奢侈的下飯極限。同時，就饗更首度推出平日限定商業午餐198元起，高CP值瞄準小資族的胃。

易遊網「旅遊節」明開跑 釜山沖繩機票、饗食天堂餐券全都1元

搶攻年後旅遊商機，易遊網於3月4日至3月13日推出「$1閃$1閃旅遊節」促銷活動，搶先春季旅展祭出2026年首檔激殺優惠，提前為上半年旅遊市場暖身。此次活動以「1元商品」為最大亮點，限量開搶1元日韓機票、1元飯店住宿、1元餐券等激省爆品，話題十足、勢必秒殺。此外，活動期間透過APP下單不限金額，還有機會抽中「用1元幫你買單」的超狂大獎；全站單筆消費滿萬元，還可再抽DJI OSMO Pocket 3旅遊攝影神器，多重優惠與驚喜獎項齊發，從秒殺銅板價到高額折扣全面涵蓋，新年度的旅遊計畫可趁此促銷時機提前佈局。

