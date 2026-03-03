快訊

就饗鐵板燒推3大「通緝飯」爆擊味蕾 商業午餐198元小資族最強救星

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導
「就饗鐵板燒」全新「通緝飯」主餐：「爆醬起司和牛漢堡排」濃厚起司在鐵板上緩緩流動，包覆焦香比例完美的和牛漢堡排，肉汁與起司交織，每一口都濃郁爆擊。王品集團／提供
「就饗鐵板燒」全新「通緝飯」主餐：「爆醬起司和牛漢堡排」濃厚起司在鐵板上緩緩流動，包覆焦香比例完美的和牛漢堡排，肉汁與起司交織，每一口都濃郁爆擊。王品集團／提供

王品集團「就饗鐵板燒」3月打擊「飯罪」，即日起重磅推出三道超下飯「通緝飯」主餐：「爆醬起司和牛漢堡排」、「當紅辣子雞腿排」、「酸辣打拋和牛」，以濃郁起司、香辣酥脆與酸爽鹹香的味覺組合，挑戰最奢侈的下飯極限。同時，就饗更首度推出平日限定商業午餐198元起，高CP值瞄準小資族的胃。

豬排專家「品田牧場」則以「醬烤板腱牛排定食」和「香烤豚雞雙拼定食」等多款日式定食新品帶領品牌進入美味新篇章，3月底前把握每個週一，到店享用任一定食，附餐的季節甜點就免費升級為季節聖代。

「就饗鐵板燒」即日起推出三大全新「通緝飯」主餐：「爆醬起司和牛漢堡排」濃厚起司在鐵板上緩緩流動，包覆焦香比例完美的和牛漢堡排，肉汁與起司交織，每一口都濃郁爆擊。「當紅辣子雞腿排」外皮香煎酥脆、肉質鮮嫩多汁，搭配滿滿香辣脆片，層層辣香直衝味蕾。「酸辣打拋和牛」將和牛肉燥結合泰式打拋調味，酸爽開胃、鹹香下飯，是春季最具話題性的和牛新吃法。每一道都是停不下筷的邪惡美味，「就饗」邀請饕客一起拿起筷子，共同打擊「飯罪」。

為工作日的午餐帶來新選擇，「就饗」首次推出高CP值商業午餐系列，主打「價格輕鬆、份量實在、快速滿足」，只要198元起即可享用鐵板現做主餐，包含塔香雞丁、醬炒豆皮豬肉片、酸辣打拋豬、泰式酸辣魚排、酸辣打拋和牛等多款選擇，小資上班族也能以親民價格品嚐和牛料理，於週間平日11:00–14:30限時供應。(商業午餐不含青菜無限續點)

「就饗」再加碼好康，即日起至4月30日，不分平假日，至全台「就饗鐵板燒」消費2客單人套餐或1客雙人套餐（不含商業午餐），於社群打卡「#我飯罪了」，即可獲贈超下飯「辣炒花蛤」1份。另可優惠價98元加購「辣脆鮮蝦」1份。店內設置主題手舉牌，讓消費者在鐵板火熱翻炒間拍照「飯罪自首」，用餐更添互動與趣味。

「品田牧場」延續對豬排的講究精神，結合四大技法「酥炸」、「炙烤」、「鍋煮」和「醬燒」，研發多款新日式定食，帶領品牌走入「豬排與定食專賣店」的全新篇章。「醬烤板腱牛排定食」嚴選板腱牛，搭配手刷特製醬汁，以最佳火候烤得外香內嫩。「香烤豚雞雙拼定食」一次擁有豬排與雞腿雙主菜，滿足感也加倍。附餐包含可續加的白米飯、味噌湯和高麗菜絲，以及漬物、日式蒸蛋和季節甜點。一系列新定食剛上市銷售就突破萬份，深受消費者肯定。3月底前，每週一到店享用任一定食，附餐的季節甜點即可免費升級季節聖代。

相關新聞

這一鍋餐飲開新品牌「本炙所 板前燒肉」插旗個人燒肉市場

這一鍋餐飲集團跨足個人燒肉新戰場，全新品牌《本炙所 板前燒肉 MEAT SOLO》正式插旗高雄巨蛋商圈並於本月開幕。主打198元起的個人燒肉套餐、澳洲和牛肋眼加購最低98元起，以及八款日式靈感佐料自由搭配，以板前現烤的高質感體驗切入「一人即可享受的精緻燒肉」需求，成為集團布局多元化品牌線的最新拼圖。

八方雲集開賣牛排！雙品牌推「美國帶骨牛小排」創品牌史上最高單價

在餐飲市場競爭日益激烈、產品結構持續升級的環境下，八方雲集（2753）集團宣布推出全新旗艦商品「美國帶骨牛小排系列」，由八方雲集與梁社漢排骨雙品牌同步上市，首度以高單價、高規格美國牛小排食材切入高端排餐市場；八方雲集集團第一季的新品布局不僅是回應消費者對精緻料理的期待，也象徵品牌在長期經營的成熟市場中，進一步拓展價格帶與優化營收結構的策略創新。

2026新北春紛節21日登場 「回憶殺」當主題、MBTI市集超過百個攤商

「2026新北春紛節」3月21、22日將於新北大都會公園登場，今年以回憶殺為主軸，策展精心規畫三大主題展區及兩大春日體驗，讓每一位走進場域的參與者都能親自定義春天的美好，隨心填上自己的快樂答案。

台中連鎖美容店TrueViu沐薇無預警歇業…市府收200件消費申訴

台中連鎖美容品牌「TrueViu沐薇」（艾可特國際貿易有限公司）2月底無預警宣布歇業，由於該店有儲值制度，不少消費者還有未使用完的儲值金額，市府已經收到約200件消費爭議案件申訴。法制局表示，已通知業者本周說明，也建議信用卡消費者向發卡銀行申請爭議帳款。

易遊網「旅遊節」明開跑 釜山沖繩機票、饗食天堂餐券全都1元

搶攻年後旅遊商機，易遊網於3月4日至3月13日推出「$1閃$1閃旅遊節」促銷活動，搶先春季旅展祭出2026年首檔激殺優惠，提前為上半年旅遊市場暖身。此次活動以「1元商品」為最大亮點，限量開搶1元日韓機票、1元飯店住宿、1元餐券等激省爆品，話題十足、勢必秒殺。此外，活動期間透過APP下單不限金額，還有機會抽中「用1元幫你買單」的超狂大獎；全站單筆消費滿萬元，還可再抽DJI OSMO Pocket 3旅遊攝影神器，多重優惠與驚喜獎項齊發，從秒殺銅板價到高額折扣全面涵蓋，新年度的旅遊計畫可趁此促銷時機提前佈局。

