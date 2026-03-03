就饗鐵板燒推3大「通緝飯」爆擊味蕾 商業午餐198元小資族最強救星

王品集團「就饗鐵板燒」3月打擊「飯罪」，即日起重磅推出三道超下飯「通緝飯」主餐：「爆醬起司和牛漢堡排」、「當紅辣子雞腿排」、「酸辣打拋和牛」，以濃郁起司、香辣酥脆與酸爽鹹香的味覺組合，挑戰最奢侈的下飯極限。同時，就饗更首度推出平日限定商業午餐198元起，高CP值瞄準小資族的胃。

豬排專家「品田牧場」則以「醬烤板腱牛排定食」和「香烤豚雞雙拼定食」等多款日式定食新品帶領品牌進入美味新篇章，3月底前把握每個週一，到店享用任一定食，附餐的季節甜點就免費升級為季節聖代。

「就饗鐵板燒」即日起推出三大全新「通緝飯」主餐：「爆醬起司和牛漢堡排」濃厚起司在鐵板上緩緩流動，包覆焦香比例完美的和牛漢堡排，肉汁與起司交織，每一口都濃郁爆擊。「當紅辣子雞腿排」外皮香煎酥脆、肉質鮮嫩多汁，搭配滿滿香辣脆片，層層辣香直衝味蕾。「酸辣打拋和牛」將和牛肉燥結合泰式打拋調味，酸爽開胃、鹹香下飯，是春季最具話題性的和牛新吃法。每一道都是停不下筷的邪惡美味，「就饗」邀請饕客一起拿起筷子，共同打擊「飯罪」。

為工作日的午餐帶來新選擇，「就饗」首次推出高CP值商業午餐系列，主打「價格輕鬆、份量實在、快速滿足」，只要198元起即可享用鐵板現做主餐，包含塔香雞丁、醬炒豆皮豬肉片、酸辣打拋豬、泰式酸辣魚排、酸辣打拋和牛等多款選擇，小資上班族也能以親民價格品嚐和牛料理，於週間平日11:00–14:30限時供應。(商業午餐不含青菜無限續點)

「就饗」再加碼好康，即日起至4月30日，不分平假日，至全台「就饗鐵板燒」消費2客單人套餐或1客雙人套餐（不含商業午餐），於社群打卡「#我飯罪了」，即可獲贈超下飯「辣炒花蛤」1份。另可優惠價98元加購「辣脆鮮蝦」1份。店內設置主題手舉牌，讓消費者在鐵板火熱翻炒間拍照「飯罪自首」，用餐更添互動與趣味。

「品田牧場」延續對豬排的講究精神，結合四大技法「酥炸」、「炙烤」、「鍋煮」和「醬燒」，研發多款新日式定食，帶領品牌走入「豬排與定食專賣店」的全新篇章。「醬烤板腱牛排定食」嚴選板腱牛，搭配手刷特製醬汁，以最佳火候烤得外香內嫩。「香烤豚雞雙拼定食」一次擁有豬排與雞腿雙主菜，滿足感也加倍。附餐包含可續加的白米飯、味噌湯和高麗菜絲，以及漬物、日式蒸蛋和季節甜點。一系列新定食剛上市銷售就突破萬份，深受消費者肯定。3月底前，每週一到店享用任一定食，附餐的季節甜點即可免費升級季節聖代。