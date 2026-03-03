易遊網「旅遊節」明開跑 釜山沖繩機票、饗食天堂餐券全都1元

搶攻年後旅遊商機，易遊網於3月4日至3月13日推出「$1閃$1閃旅遊節」促銷活動，搶先春季旅展祭出2026年首檔激殺優惠，提前為上半年旅遊市場暖身。此次活動以「1元商品」為最大亮點，限量開搶1元日韓機票、1元飯店住宿、1元餐券等激省爆品，話題十足、勢必秒殺。此外，活動期間透過APP下單不限金額，還有機會抽中「用1元幫你買單」的超狂大獎；全站單筆消費滿萬元，還可再抽DJI OSMO Pocket 3旅遊攝影神器，多重優惠與驚喜獎項齊發，從秒殺銅板價到高額折扣全面涵蓋，新年度的旅遊計畫可趁此促銷時機提前佈局。

易遊網「$1閃$1閃旅遊節」活動期間，平日上午11點準時開搶主題日限定優惠，眾多1元商品勢必再掀秒殺熱潮。想要以幾近0成本飛出國，必鎖定3月4日活動首日搶購1元東京與首爾機票，以及3月11日搶1元釜山與沖繩機票，搶到等於現賺一張機票，為此次活動最受消費者矚目的焦點。旅遊吃喝玩樂必備票券同樣也有１元必搶價，3月5日主題日祭出饗食天堂餐券、機場送機服務、沖繩FUN PASS、日韓eSIM等超值商品，出國大小事用1元就能一次備齊。此外，想跟團出國一次大省萬元旅費，3月12日開搶國外團體旅遊1萬元折扣碼，搶到即可現折1萬元。

除了海外旅遊商品之外，國內商品也火力全開。3月6日一口氣祭出15家飯店1元限量搶活動，包含「福爾摩沙遊艇酒店」、「大地酒店」、「花蓮理想大地渡假飯店」、「墾丁凱撒大飯店」、「歐酷酒店」、「南投日月潭馥麗溫泉大飯店」、「台中港酒店」、「新悦花園酒店」、「高雄義大皇家酒店」、「高雄寒軒國際大飯店」、「台北北門市民酒店」、「淡水將捷金鬱金香酒店」、「台東知本金聯世紀酒店」、「西湖渡假村」及「天津大酒店」，橫跨全台熱門度假據點，玩國旅超划算。而3月10日還有1元「三麗鷗萌旅號」台北-台中套票，用銅板價格就能體驗全台最好玩的觀光列車。

欲找便宜機票，務必鎖定此波促銷獨家票價。易遊網攜手中華航空推出平台限定全航線75折起優惠，即日起至3月6日全時段適用；3月7日至13日則限於晚間8點至翌日早上8點預訂才可享有折扣。推薦必買航點包含飛釜山來回含稅8,988元起、飛沖繩來回含稅8,800元起，適合規劃海島與美食小旅行；長程線如飛安大略來回含稅22,400元起、飛布拉格來回含稅28,728元起，以超值票價就能直奔歐美國度。此外，德威航空同步推出獨家85折起優惠，領取雙人折扣碼再折388元；大韓航空與新加坡航空亦祭出雙人專屬折扣碼，預訂雙人機票分別可再折666元與1,000元。

想搜羅高CP值跟團行程，推薦【泰國曼芭團體5日】主打小資價玩遍話題景點，包含綠山動物園餵食爆紅長頸鹿、泰式莊園8合1體驗、踩點粉紅沙灘咖啡廳、泡泡瑪特旗艦店以及曼谷LV博物館朝聖購物，每人含稅11,788元起；【北越團體5日】則以世界自然遺產下龍灣為核心，搭乘五星日遊船巡航壯麗海上石林，結合河內市區巡禮、水上木偶戲與米其林推薦餐食，每人含稅15,300元起即可走訪UNESCO級夢幻景色；春暖花開之際，4–5月北海道推出超值促銷行程，最低每人新台幣20,888元起，即能享受北海道螃蟹饗宴與兩晚溫泉飯店。若想直飛南半球，【澳洲雪梨團體6日】一次收錄雪梨歌劇院入內導覽、港灣遊船晚宴、雪梨塔旋轉自助餐、藍山國家公園與無尾熊近距離互動等經典體驗，每人含稅價格只要39,600元起。

精打細算玩國旅，搶到便宜飯店就是省錢關鍵。除了3月6日「1元飯店」主題日限時開搶外，活動期間天天精選3間人氣飯店祭出1,313元破盤價，從都會質感商旅到星級度假型飯店通通有！此外，多家飯店同步推出限時促銷，想感受河港悠閒氛圍，可入住擁有無邊際泳池與港景視野的「福爾摩沙遊艇酒店」，市場獨家下殺65折，每晚含稅3,913元起，適合情侶約會與親子輕旅行；主打高CP值與交通便利機能的「高雄喜迎旅店」，全房型限時3折起，每晚含稅2,639元起，鄰近商圈與捷運站，是商務客與小資族的熱門首選；而2025年全新開幕的精品酒店「台中歐酷酒店」，以輕奢設計風格與高質感客房吸引年輕族群，輕奢客房含早限時77折起，每晚含稅3,565元起。

想一次搞定交通住宿人氣觀光列車環島之星行程【三麗鷗萌旅號．花蓮煙波太魯閣館新城自由行2天】每人3,504元起，再享1元加購升等海景房、24小時租車、飯店接駁三選一，輕鬆來場花蓮愜意慢旅行；欲搭高鐵快閃玩南台灣，【高鐵假期．頭等艙飯店高雄站前館自由行2天】每人只要2,980元起，爆省價格等於飯店免費住，超高CP值一定要入手；巴士一日遊則推薦【蘇東隧道3D海底彩繪＋南天宮祈福＋大鯖魚夢工廠DIY一日遊】，第2人只要1元，指定日出發999元起，小資族與樂齡族輕鬆成行；若鎖定離島度假，【澎湖精選飯店自由行3天（高雄出發）】花火節檔期每人3,990元起，加1元升等48小時機車，提前卡位海島假期。

易遊網「$1閃$1閃旅遊節」明起開跑，除了上述優惠之外，還有最高現折1,000元的全站折扣碼限量領用，搶到可再折一筆。另有多項抽獎活動回饋消費者，有機會可獲得DJI OSMO Pocket 3、Marshall 攜帶式藍芽喇叭、Apple Watch SE、大阪機票、金山皇后鎮豪華露營車、台北漢來海港餐券等豐富獎項。