致敬義大利中世紀女力先驅 Max Mara米蘭時裝周發表2026秋冬系列

Max Mara近日於米蘭時裝周期間發表了2026秋冬系列History and Modernity，全數46套全新造型。向來以經典駝色長大衣101801知名的Max Mara向中世紀的女力先驅、集藝術收藏、軍事與政治家於一身的Matilde di Canossa致敬，從歐洲黑暗時代（Dark Ages）的服裝轉譯成為當時語彙，大秀上並邀請台灣女星鍾瑤、陳妍希，另有日星以日劇「小海女」知名的能年玲奈到場看秀。

Matilde di Canossa（西元1046—1115）是中世紀極富詮釋的外交家與軍事指揮家，並擁有實際的政治軍事權力，當時她維持了諸侯與教皇間的和平，更以智慧與權力，無意間反應了義大利女性的堅毅精神。

超長、近乎及地的駝色長大衣內搭配了短褲與膝上超靴，頗有輕微將中世紀修士降生當代的神聖意味；翻領、寬袖、窄身的剪裁是本季特色之一，除了強調女性嫵媚特質，也散發闊肩的權力感；四扣的短版雙排扣西裝再外罩以一件絨毛翻領的極短版外套，像是Matilde di Canossa在彼時的華麗、權頃一時。

Max Mara本季以其為靈感，同時參照了歐洲黑暗時代的服裝元素轉化為現代服裝設計，創造出像是貼臀剪裁的拼接羊絨長裙、麂皮短款中性束腰上衣、飾以磨砂皮革肩章的外套，在柔美間不失獨立、自信，同時色彩上更從狼、狐與獅等原始野性動物得到啟發，並使用包含Max Mara愛用的經典駱駝絨、羊駝絨、精細羊毛、散發光澤感的雙面料，創造出華美的寬大披肩、柔軟的連身高領長裙、或是如晚宴般的華麗長裙，因而讓女性在行走動態之間展現自信、自我賦能。

陳妍希。圖／Max Mara提供

四扣的短版雙排扣西裝再外罩以一件絨毛翻領的極短版外套，像是Matilde di Canossa在彼時的華麗、權頃一時。圖／Max Mara提供

鍾瑶。圖／Max Mara提供

Max Mara本季以Matilde di Canossa為靈感，並參照歐洲「黑暗時代」的服裝元素轉化為現代設計。圖／Max Mara提供

本季色彩上從狼、狐與獅等原始野性動物得到啟發，並使用包含Max Mara愛用的經典駱駝絨、羊駝絨、精細羊毛，創造出多樣化單品。圖／Max Mara提供