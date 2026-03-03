快訊

致敬義大利中世紀女力先驅 Max Mara米蘭時裝周發表2026秋冬系列

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Max Mara於米蘭時裝周期間發表了2026秋冬系列History and Modernity，透過46套全新造型致敬中世紀的義大利女性強人 Matilde di Canossa。圖／Max Mara提供
Max Mara於米蘭時裝周期間發表了2026秋冬系列History and Modernity，透過46套全新造型致敬中世紀的義大利女性強人 Matilde di Canossa。圖／Max Mara提供

Max Mara近日於米蘭時裝周期間發表了2026秋冬系列History and Modernity，全數46套全新造型。向來以經典駝色長大衣101801知名的Max Mara向中世紀的女力先驅、集藝術收藏、軍事與政治家於一身的Matilde di Canossa致敬，從歐洲黑暗時代（Dark Ages）的服裝轉譯成為當時語彙，大秀上並邀請台灣女星鍾瑤、陳妍希，另有日星以日劇「小海女」知名的能年玲奈到場看秀。

Matilde di Canossa（西元1046—1115）是中世紀極富詮釋的外交家與軍事指揮家，並擁有實際的政治軍事權力，當時她維持了諸侯與教皇間的和平，更以智慧與權力，無意間反應了義大利女性的堅毅精神。

超長、近乎及地的駝色長大衣內搭配了短褲與膝上超靴，頗有輕微將中世紀修士降生當代的神聖意味；翻領、寬袖、窄身的剪裁是本季特色之一，除了強調女性嫵媚特質，也散發闊肩的權力感；四扣的短版雙排扣西裝再外罩以一件絨毛翻領的極短版外套，像是Matilde di Canossa在彼時的華麗、權頃一時。

Max Mara本季以其為靈感，同時參照了歐洲黑暗時代的服裝元素轉化為現代服裝設計，創造出像是貼臀剪裁的拼接羊絨長裙、麂皮短款中性束腰上衣、飾以磨砂皮革肩章的外套，在柔美間不失獨立、自信，同時色彩上更從狼、狐與獅等原始野性動物得到啟發，並使用包含Max Mara愛用的經典駱駝絨、羊駝絨、精細羊毛、散發光澤感的雙面料，創造出華美的寬大披肩、柔軟的連身高領長裙、或是如晚宴般的華麗長裙，因而讓女性在行走動態之間展現自信、自我賦能。

陳妍希。圖／Max Mara提供
陳妍希。圖／Max Mara提供

四扣的短版雙排扣西裝再外罩以一件絨毛翻領的極短版外套，像是Matilde di Canossa在彼時的華麗、權頃一時。圖／Max Mara提供
四扣的短版雙排扣西裝再外罩以一件絨毛翻領的極短版外套，像是Matilde di Canossa在彼時的華麗、權頃一時。圖／Max Mara提供

鍾瑶。圖／Max Mara提供
鍾瑶。圖／Max Mara提供

Max Mara本季以Matilde di Canossa為靈感，並參照歐洲「黑暗時代」的服裝元素轉化為現代設計。圖／Max Mara提供
Max Mara本季以Matilde di Canossa為靈感，並參照歐洲「黑暗時代」的服裝元素轉化為現代設計。圖／Max Mara提供

本季色彩上從狼、狐與獅等原始野性動物得到啟發，並使用包含Max Mara愛用的經典駱駝絨、羊駝絨、精細羊毛，創造出多樣化單品。圖／Max Mara提供
本季色彩上從狼、狐與獅等原始野性動物得到啟發，並使用包含Max Mara愛用的經典駱駝絨、羊駝絨、精細羊毛，創造出多樣化單品。圖／Max Mara提供

日星能年玲奈。圖／Max Mara提供
日星能年玲奈。圖／Max Mara提供

