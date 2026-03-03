把名氣變品牌 台灣藝人自創美妝保養品牌TOP 10

誰能不心動？他們就是自家產品最佳代言人！

藝人不只拚作品、拚人氣，還拚保養實力！近年越來越多明星把「臉蛋生意」做成真本事，跨界自創美妝保養品牌，不只包裝有質感、理念講究成分與永續，話題聲量更是在社群掀起一波又一波的討論熱潮。

究竟哪幾位藝人成功用明星光環與產品實力擄獲粉絲與消費者的心？《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點台灣藝人（包含通告藝人）創立的美妝保養品牌TOP 10。白色情人節將至，如果還在煩惱送什麼才能兼具心意與質感，不妨從這些美妝保養品牌下手，不論是送另一半、曖昧對象，還是犒賞自己，都能送到心坎裡，未來《網路溫度計DailyView》也將依不同時節與送禮需求，持續推出不同主題的《送禮溫度計》，協助讀者在各種送禮場合中，輕鬆挑到合適、不踩雷的送禮選擇。今年就用明星同款的美麗秘密，替感情加溫吧！

No.10 NAMUA 那木瓦

翻攝FB／Namua那木瓦香氛、官網／NAMUA 那木瓦香氛

由時尚名模王心恬研發創立的精油香氛保養品牌NAMUA那木瓦，以南太平洋小島為靈感命名，透過獨創法式調香技術，讓香氣不只是氣味，而是一段會被記住的生活片刻。品牌嚴選歐洲進口植物精油，擁有三項歐盟有機認證，並通過SGS檢測不含重金屬與塑化劑；包材全面採用可回收材質，落實環保純素理念，從原料挑選到最終成品，堅持無動物實驗，用起來更安心。

除了香氛和精油受到網友喜愛，那木瓦也推出不少保養品，像是「精油香氛護手霜&乾洗手兩入組」中，護手霜有烏木與鳶尾花、蜜桃與雪松、牡丹與白麝香、薰衣草與木蘭、小蒼蘭與橙花、天堂島六種香氣；乾洗手則以茉莉與薄荷、葡萄柚與橡木苔味道為主。護手霜富含乳木果油、獨特分子釘、五合一複合植物萃取、七合一美白複合植萃等成分，幫助肌膚保濕透亮、紓緩乾癢脫皮、提升保水屏障、放鬆緊繃肌膚，有網紅分享，「質地很滋潤，洗手後也不會有油膩感，不是擦完很油很黏那種」。乾洗手凝膠採穀物發酵酒精，無刺鼻味，另添加蘆薈萃取、澳洲尤加利，滋潤亮白雙手。

No.9 m̄enom̄eno

藝人張景嵐隆重推出的保養品牌「m̄enom̄eno」，名稱源自於義大利文minus（減號），寓意產品只留下對肌膚有益的成分。她為此找來超過30年保養品開發經驗的博士，嚴選原料、反覆試驗，嚴格要求產品需符合歐盟法規、國際保養科學期刊高標準，不含動物性來源成分，無添加矽靈、酒精、香料色素、化學防腐劑等，對茹素者、敏感肌來說是一大福音。此外，m̄enom̄eno使用100%紙類緩衝包材、原色紙盒、可回收瓶身與無塑膠封膜，邀請消費者一同友善環境。

產品以Re逆時緊緻精華為例，針對乾燥細紋、肌膚鬆弛、暗沉粗糙等困擾，以高純度玻色因、大豆肽煥活精萃™、神經醯胺、角鯊烷、咖啡因、維生素B3、B5等成分，透過水潤質地讓肌膚快速吸收，深層修護、穩定屏障並強化肌底支撐力，恢復彈潤透亮狀態，對不使用酸類的人來說也是抗老產品好選擇。有模特兒分享，「這瓶Re逆時緊緻精華，是真的能讓我感覺到臉的彈力回來了，整體澎潤度更好，連早上照鏡子的氣色都明亮許多」。

No.8 HYPHY

翻攝FB／HYPHY、官網／HYPHY

由名模林又立和林可彤創立的保養品牌HYPHY，專為女性設計一系列產品，不論是運動時穿著的Bratop、綁帶背心，身體紓緩的按摩板、按摩球、塑身儀，還是打理容貌的蜜粉餅、唇頰霜、護唇膏等，都讓每位女孩在日常中重拾美麗自信。

特別是受到網友推薦的Dessert Glow蜜光唇頰霜，眼影、頰彩、唇彩一支三用，滑順奶霜質地，上臉輕盈服貼，薄擦透亮、疊擦顯色，共有焦糖蘋果、草莓奶昔、粉紅糖霜、莓果蘇打、杏仁可頌及摩卡慕斯六款色系可選擇。倘若想打造「白開水妝容」，打亮、頰彩、唇彩分別可用粉紅糖霜、草莓奶昔、莓果蘇打；「小顏減齡妝容」則使用摩卡慕斯修容、粉紅糖霜打亮，頰彩與唇彩選擇草莓奶昔。網友分享使用心得，「唇、頰、彩三用，一抹自然氣色，柔霧光澤讓人覺得溫柔又有精神」。

No.7 T' La Vie 言生活

翻攝FB／嚴立婷 Willson & Tina、T’ La Vie 言生活

藝人嚴立婷自出道以來累積不少作品，近年開創保養品牌「T' La Vie言生活」，分享親子保養與美麗維持的嚴格心法。

以「不怕曬美肌氣墊霜SPF50+」為例，共有白皙色和自然色兩款選擇。產品採物理溫和防曬，成分包含毛瑞櫚果油、楔基海帶萃取、向日葵萃取，搭配韓國粉撲與日本技術，塗抹起來更為服貼、薄透均勻，質地清爽潤澤還能防水抗汗。防曬、隔離、潤色、美肌四合一，且通過SGS不含塑化劑、四大重金屬與五大常見菌種檢測，無酒精、無塑化劑、無Paraben防腐劑等十大無添加堅持，成為許多IG網友的選擇，「我自己用了這段時間真的很驚艷：根本防曬界愛迪生，才能想到將防曬做成氣墊」。

No.6 basiik

翻攝官網／basiik、FB／Kevin老師

在台灣譽有「時尚美妝教父」之稱的Kevin老師，除了在電視節目上傳授化妝、保養心法，累積數十年歷練，更孕育出自有品牌basiik。品牌名稱與基本（basic）英文同音，強調最基本成分就是最重要的（ingredient is important），因此他特別注重安全透明來源與製程，其中微生自律循環系列標榜八大不添加，包含無矽靈、無皂基、無色素、無香料等，同時追求有機認證原料，讓生態平衡得以永續發展。

IG網紅推薦「一擦就愛上」的維生平衡清爽物理防曬乳，擁有SPF50+、PA+++防曬係數，主打不油悶、不泛白、全方位抗曬，含有維生素原B5、高分子量玻尿酸，特別的是SymRelief®100專利舒緩成分，以95%+高純度紅沒藥醇、有機栽種薑根萃取深度調理肌底，紓緩光照造成的乾癢不適。另外嚴選海洋友善配方，符合帛琉、夏威夷等地規範，瓶身使用回收再製材料，保護肌膚也能愛護地球。

No.5 KAIBEAUTY

翻攝FB／KAIBEAUTY、官網／KAIBEAUTY

小凱老師在時尚界為著名彩妝師，後來創立自己的美妝品牌「KAIBEAUTY」，在專業的核心價值注入藝術與時尚靈魂，希望透過產品來激發消費者對美的渴望。從眼部的眉彩、睫毛膏、眼線、眼影，到臉部的妝前打底、底妝產品、修飾遮瑕，就連訂製刷具也應有盡有。官網另外規劃「送禮專區」，如果有需求也能快速挑選實用的刷具組合。

許多美妝YouTuber都曾介紹KAIBEAUTY的彩妝產品，更有Dcard網友提及藝想調色眼彩盤（阿薩姆），9種暖棕堅果色系涵蓋霧面到鑽石光澤質地，粉質細緻服貼、顏色均勻持久，一盤便能滿足各種妝容需求，深受卡友們的喜愛，「KABEAUTY的眼影盤，最近太多人推薦」、「整體色調超級奶茶棕感，很溫柔很暖的色調，覺得這盤比其他盤更深得我心」。

No.4 Oui Organic 唯有機

翻攝FB／唯有機 OUI ORGANIC

Oui Organic唯有機在美妝保養兼顧友善生態的理念，是不少消費者支持的品牌之一！藝人艾莉絲為了讓家人能夠安心使用與肌膚接觸到的產品，在旅居法國後創立此品牌，提倡歐洲環保、無毒、簡單、純淨、無負擔的有機生活，捨棄繁複包裝、化學成分，標榜嚴選獲得歐盟國際有機認證的產品，從產地、原料、製作過程到生產販售後的環境保育嚴加把關，提供永續美好的生活體驗。

像是「堅果OMEGA柔順洗髮精」在義大利製造，標榜無矽靈、無人工色素、無Paraben防腐劑，並添加摩洛哥堅果油、Omega 3與Omega 6，給予髮絲和頭皮豐富營養，深層清潔同時撫平毛躁髮絲，獲得AIAB有機無毒認證。有網友購買後留言表示，「使用後頭皮有紓緩」、「味道很喜歡，洗頭髮感受泡沫很細緻也很好沖水」。

No.3 KOCSKIN 克麗詩黛

翻攝官網／KOCSKIN克麗詩黛、FB／李小燕正面思考團

台劇演員李燕於2018年創立肌膚保養品牌「KOCSKIN克麗詩黛」，從前端產品成分選擇與測試，到後台專人處理的客服工作，均嚴格把關品質。產品主要針對日常清潔保養，消費者能夠根據自身需求，如保濕、美白、抗痘、控油及急救保養等，選擇適合的商品。

李燕與克麗詩黛臉書粉專成功為品牌帶動網路話題，其中克麗詩黛的「玫瑰超導全能安瓶」，主打含有大量山茶花植物外胞體，搭配鳳梨釋迦萃取、阿爾卑斯山野玫瑰活性物、比菲德氏菌、玫瑰葉萃取物、羅望子籽多糖、複合薔薇精華及水性多重神經醯胺等元素，喚醒肌膚彈潤透亮。有網紅大讚，「這款主打『7天密集修護』設計成每天一瓶的小安瓶，打開即用，精華不流失、也不會污染。對我這種懶人+急救型保養需求來說真的很方便」。

No.2 NARUKO 牛爾

翻攝FB／牛爾

美容教主牛爾繼2009年專為亞洲女性「量膚訂製」的京城之霜後，2010年創立美妝保養品牌「NARUKO牛爾」與「ampm」，牛爾也成為許多愛美人士的保養品選擇。品牌匯集東方草本溫和純淨與西方植萃芳療保養等特色，以最佳比例打造核心配方，從肌底調理膚質。不僅秉持開架保養品價格、專櫃等級高品質，在國際肌膚研究中心分析測試，同時響應公益、永續環保，讓消費者購買的同時也能一起參與活動。

牛爾與Dcard IP角色dtto friends合作推出的茶樹聯名系列，包含三酸毛孔安瓶精華、洗卸兩用慕絲、神奇痘痘黑面膜等商品，針對粉刺、痘痘、油光、毛孔粗大等問題進行調理，受到不少好評。有IG網友分享茶樹洗卸兩用慕絲，「出門在外一整天，臉上都會殘留妝和髒污，這瓶輕鬆清除你的淡妝和防曬，真的超級方便，洗後還不緊繃」。

No.1 J.GAO

翻攝FB／高宇蓁 Jean Kao

台劇女神高宇蓁以《娘家》、《夜市人生》、《金家好媳婦》等八點檔走紅，後來跨界成為企業家，期許能聆聽女性需求而創立品牌J.GAO（原J.KAO）。產品販售種類多元，從化妝時必備的養膚底妝、眼唇彩妝，保養時所需的保濕鎖水、美白亮膚產品，到居家生活的洗浴護髮、香氛蠟燭通通都有。

高宇蓁在個人臉書粉專積極與網友互動，帶起品牌網路聲量，以溫和植萃為本研發的全能修護UV防曬棒也受到眾多藝人推薦，產品標榜SPF50+、PA++++，著重對抗UVA、UVB，含有綠茶、酪梨、花椰菜、濟州生橘萃取及積雪草複合物，標榜無添加酒精、礦物油、Paraben防腐劑及人工色素，不容易起屑，擦起來清爽不油膩，還能幫助曬前防護與曬後紓緩。藝人蔡允潔分享，「一支放包包、隨時滑過就補好防曬，快、安全、不黏！省了好多時間！」

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年2月25日至2026年2月24日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

看更多網路溫度計文章

張員瑛代言爆紅奪冠！盤點十大美容儀品牌 在家也能養出澎潤水光肌

開工早八通勤靠它續命！保溫瓶品牌TOP 10大公開 冠軍不是STANLEY

外國人瘋買台灣面膜！2025十大MIT面膜品牌排行榜 第一名連台灣人也愛囤貨

2025十大高CP值開架護髮品牌推薦 巴黎萊雅、潘婷、UNOVE誰奪冠？

寶雅進去就有低消？網友狂推四大隱藏優勢 Pingu企鵝家族集點攻略必收