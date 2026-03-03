快訊

台灣燈會在嘉創意行銷 8年前吸寶可夢迷今年瑪利歐再掀玩家朝聖潮

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
嘉縣第三度承辦燈會，再度把「玩家經濟」推向高峰。今年縣府攜手日本電玩龍頭任天堂，打造「超級瑪利歐星燦嘉年華」燈區，把縣治特區與故宮南部院區周邊化身為繽紛蘑菇王國。主燈未點亮，討論度已在網路社群炸開。圖／嘉縣府提供
同樣台灣燈會同樣在嘉義縣舉辦，8年前2018生肖狗年嘉縣首度以電玩跨界掀起話題，結合手機遊戲寶可夢，讓燈會不只是賞燈，更成為全台玩家的「抓寶戰場」；8年後嘉縣第三度承辦燈會，再度把「玩家經濟」推向高峰。今年縣府攜手日本電玩龍頭任天堂，打造「超級瑪利歐星燦嘉年華」燈區，把縣治特區與故宮南部院區周邊化身為繽紛蘑菇王國。主燈未點亮，討論度已在網路社群炸開，許多粉絲提前在嘉縣旅宿訂房卡位，只為搶拿限量問號箱造型提燈。

2018時任縣長張花冠任內操乍成功，超過50萬人次湧入嘉義，玩家穿梭各燈區與街頭巷尾，邊追逐神奇寶貝，邊打卡賞燈。為因應瞬間爆量上網需求，電信業者出動超過20輛行動基地台車支援，連線順暢、直播不卡，創下燈會數位觀光經典一役。

今年走進燈區，高達10公尺瑪利歐主燈氣勢十足，無敵星迎賓大道閃耀鋪陳，搭配耀西區、碧姬公主星星區與銀河冒險區等主題場景，經典角色與現代燈藝科技融合，營造如闖關沉浸式體驗。現場規畫遊戲體驗區與親子互動空間，從靜態花燈延伸到實際操作，吸引瑪利歐迷朝聖。

從寶可夢抓寶熱到瑪利歐闖關潮，嘉縣2度以全球知名IP為引擎，精準鎖定玩家族群，把虛擬世界人氣轉化為實體觀光動能。8年前是低頭滑手機抓寶的身影，今年是比出跳躍姿勢拍照打卡笑臉。不同角色，同樣熱潮，嘉義燈會再次證明，當經典遊戲走進現實舞台，城市也能成為最大關卡。

在日本大阪世博展感動無數人的台灣館TECH WORLD館回嘉了，日前行政院長卓榮泰開開箱。典禮結束，卓榮泰、縣長翁章梁、立委蔡易餘、陳冠廷、王美惠參觀台灣館，再看主燈區及超級瑪利歐星燦嘉年華燈區，一起比出瑪利歐招牌動作。

嘉縣第三度承辦燈會，再度把「玩家經濟」推向高峰。今年縣府攜手日本電玩龍頭任天堂，打造「超級瑪利歐星燦嘉年華」燈區，把縣治特區與故宮南部院區周邊化身為繽紛蘑菇王國。主燈未點亮，討論度已在網路社群炸開。圖／嘉縣府提供
在日本大阪世博展感動無數人的台灣館TECH WORLD館回嘉了，日前行政院長卓榮泰開開箱。典禮結束，卓榮泰、縣長翁章梁、立委蔡易餘、陳冠廷、王美惠參觀台灣館，再看主燈區及超級瑪利歐星燦嘉年華燈區，一起比出瑪利歐招牌動作。圖／嘉縣府提供
嘉縣第三度承辦燈會，再度把「玩家經濟」推向高峰。今年縣府攜手日本電玩龍頭任天堂，打造「超級瑪利歐星燦嘉年華」燈區，把縣治特區與故宮南部院區周邊化身為繽紛蘑菇王國。主燈未點亮，討論度已在網路社群炸開。圖／嘉縣府提供
