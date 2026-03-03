20元油飯掰掰！「台北最便宜油飯」無預警熄燈　背後原因曝光

位於台北市社子區的「阿毅油飯」以銅板價20元的親民價格聞名，被譽為「台北市最便宜油飯」。但是近日傳出因房東佔用一樓店面清運垃圾，因此提前解約，於3月2日結束營業。

鄰近社子公園的「阿毅油飯」，店內提供油飯、乾麵、什錦麵、赤肉湯等庶民小吃，還有油豆腐、豆乾、滷蛋等小菜。其中招牌的「油飯」每碗20元、大碗40元，價格親民，因此被譽為「台北市最便宜油飯」，獲得許多消費者青睞，也是不少在地居民品嚐早餐、午餐的好去處，在google map上累積超過200則評論，平均獲得4.3分。

近日在臉書社團「我是社子人」當中，有網友發現阿毅油飯出現大量垃圾，並且有濃濃的臭味，引起許多網友們的熱烈討論。對此，阿毅油飯也發布聲明，指出「阿毅油飯於3/2結束營業」，並表示「因屋主房屋出售，與房東租約未到，房東佔用一樓店面清運樓上垃圾。垃圾與阿毅油飯無關，導致無法營業提前解約，感謝這段時間的支持」

隨著消息出爐，許多民眾也感到不捨，表示「便宜好吃的油飯」、「太可惜了」、「又少了一個好吃的」。也有網友表示「期待你再開店」、「榮登社子最好吃小吃店，俗夠大碗」