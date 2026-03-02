快訊

蘋果深夜發新品！iPhone 17e「入門級完全體」加量不加價、還有M4 iPad Air

聽新聞
0:00 / 0:00

M4版iPad Air來了！記憶體大升級瞄準AI應用 工作、娛樂輕鬆切換

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
更快的神經網路引擎，非常適合各種運用裝置端AI的日常任務，例如在Goodnotes等app中發揮實用的功能。圖／Apple提供
更快的神經網路引擎，非常適合各種運用裝置端AI的日常任務，例如在Goodnotes等app中發揮實用的功能。圖／Apple提供

Apple新品連發！除了iPhone 17e，同步登場的還有搭載M4晶片的全新iPad Air，在維持原有起售價的前提下，帶來顯著效能升級與更強連線能力，結合全面進化的iPadOS 26，成為今年理想的升級選擇。

新款iPad Air採用M4晶片，配備8核心CPU與9核心GPU，整體效能最高較M3版提升30%，較M1版提升最高達2.3倍。9核心GPU並支援第2代硬體加速網格著色與光線追蹤技術，3D專業級算繪速度相較M1機型最高提升4倍，無論是剪輯影片、合成照片或執行大型遊戲，整體表現都更為流暢。如果你還在使用M1甚至更早的機型，此次升級幅度絕對相當有感。

在AI運算方面，M4搭載16核心神經網路引擎，速度較M1提升最高3倍。統一系統記憶體由前代提升50%至12GB，記憶體頻寬達120GB/s，可更快速處理裝置端AI模型與高負荷的多工任務。無論是逐字稿整理、影像辨識搜尋，或在專業app中進行智慧分析，皆能展現更即時的回應能力。

連線能力也是本次升級重點之一，M4版iPad Air搭載Apple自研N1無線晶片與C1X數據機系統，並升級支援Wi-Fi 7。相較M3機型，行動數據效能最高提升50%，數據機能源消耗可降低最多30%，對於經常需要大量行動傳輸的商務人士、學生、或行動工作者都更具使用優勢。

配合全新iPadOS 26，iPad Air導入更直覺的視窗管理系統與選單列設計，並強化「檔案」與「預覽」app功能，近一步提升專業工作流程效率。

新款iPad Air維持藍色、紫色、星光色和太空灰色4款色系可供挑選，提供11吋、13吋雙尺寸選擇，可與先前已經推出的Apple Pencil (USB-C) 和Apple Pencil Pro，以及適用於iPad Air的巧控鍵盤搭配使用。台灣並非首波開賣市場，將於日後在台開放訂購。

iPad Air首度採用N1無線網路晶片和C1X數據機系統，帶來更快速的連接能力。圖／Apple提供
iPad Air首度採用N1無線網路晶片和C1X數據機系統，帶來更快速的連接能力。圖／Apple提供

Apple Pencil和巧控鍵盤為iPad Air上的創作和工作效率解鎖全新境界。圖／Apple提供
Apple Pencil和巧控鍵盤為iPad Air上的創作和工作效率解鎖全新境界。圖／Apple提供

新款iPad Air具備卓越效能、更大的記憶體、強化的連線能力，將iPadOS 26功能徹底發揮。圖／Apple提供
新款iPad Air具備卓越效能、更大的記憶體、強化的連線能力，將iPadOS 26功能徹底發揮。圖／Apple提供

無論是用Pixelmator Pro合成照片，或是在Pixelmator Pro等app中進行影片剪輯，使用者在各種操作中都能感受到M4帶來的極速表現。圖／Apple提供
無論是用Pixelmator Pro合成照片，或是在Pixelmator Pro等app中進行影片剪輯，使用者在各種操作中都能感受到M4帶來的極速表現。圖／Apple提供

記憶體 巧控鍵盤 晶片

延伸閱讀

iPhone 17e粉嫩登場！效能、相機全進化 支援MagSafe、容量翻倍不加價

相關新聞

20元油飯掰掰！「台北最便宜油飯」無預警熄燈　背後原因曝光

位於台北市社子區的「阿毅油飯」以銅板價20元的親民價格聞名，被譽為「台北市最便宜油飯」。但是近日傳出因房東佔用一樓店面清運垃圾，因此提前解約，於3月2日結束營業。

M4版iPad Air來了！記憶體大升級瞄準AI應用 工作、娛樂輕鬆切換

Apple新品連發！除了iPhone 17e，同步登場的還有搭載M4晶片的全新iPad Air，在維持原有起售價的前提下，帶來顯著效能升級與更強連線能力，結合全面進化的iPadOS 26，成為今年理想的升級選擇。

免費送宮帽、飲品第二杯半價！全民挺台灣 必勝客、bb.q都出招

力挺Team Taiwan！隨著國際棒球賽事即將登場，許多餐飲品牌紛紛推出應援優惠。其中勝勢豬排推出「勝．巨蛋漢堡」，本村炸雞則提供指定飲品第二杯半價；必勝客打造「必勝宮帽」，其他如bb.q CHICKEN、吉豚屋，也都打造不同的應援優惠，一同熱血挺台灣。

影／2026台灣燈會主燈燈光秀搶先曝光 超人氣瑪利歐展區售限定商品

2026年台灣燈會自3月3日至3月15日於嘉義縣政府前廣場燈區舉辦，今年燈會主燈「光沐」以太陽、神木與水為象徵，從「世界的阿里山」出發，描繪台灣自海洋誕生、生命演化到文明形成的旅程，今天燈會進行試燈，明（3月3日）正式點燈開幕；此外，燈會開幕當天也是元宵節，全台將上演月全食天文現象，在天候條件許可下，屆時能目睹「紅月伴花燈」的特殊意境。

星宇航空宮古島攝影募集 最大獎送亞洲不限航點來回機票

星宇航空台北－宮古島航線自今年2月起轉為定期航班，冬季班表每周營運2班、夏季班表提升至每周3班。為提供中南部旅客更多元航班選擇、更彈性地規劃行程，星宇航空也於2月13日開航台中-宮古島航線，冬季班表每周2班、夏季則增至每周4班。為推廣宮古島旅遊，星宇航空舉辦《日夜之間：宮古島攝影募集》活動，最大獎贈送亞洲不限航點經濟艙來回機票乙張。

傳奇超模擁抱大海揚帆起程！香奈經典J12全新形象展現力與美

在時間的洪流中，有些經典魅力始終如一，歷久彌新。新年伊始，香奈兒（CHANEL）揭曉全新J12形象廣告，以「剛之極致，柔蘊其中」（In The Greatest Strength Lies Softness）為主題，致敬這款形塑21世紀製表美學長達25年的傳奇之作。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。