快訊

蘋果深夜發新品！iPhone 17e「入門級完全體」加量不加價、還有M4 iPad Air

聽新聞
0:00 / 0:00

免費送宮帽、飲品第二杯半價！全民挺台灣 必勝客、bb.q都出招

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
必勝客特製「必勝宮帽」，並經由「冠軍廟」彰化埔鹽順澤宮的爐火加持。圖／必勝客提供
必勝客特製「必勝宮帽」，並經由「冠軍廟」彰化埔鹽順澤宮的爐火加持。圖／必勝客提供

力挺Team Taiwan！隨著國際棒球賽事即將登場，許多餐飲品牌紛紛推出應援優惠。其中勝勢豬排推出「勝．巨蛋漢堡」，本村炸雞則提供指定飲品第二杯半價；必勝客打造「必勝宮帽」，其他如bb.q CHICKEN、吉豚屋，也都打造不同的應援優惠，一同熱血挺台灣。

【勝勢豬排（大巨蛋店）】

賽事期間，將在大巨蛋百貨影城前棟一樓戶外大螢幕轉播現場設置攤位，推出「勝．巨蛋漢堡」，嚴選吳寶春麥方店特製漢堡麵包，夾入直徑超過14公分的超大特選炸豬排，並烙印「勝」字，原價260元，應援價250元。同時還有2款豬排便當可供選擇。活動期間購買指定商品，並與台啤女孩互動，即可獲贈「台灣啤酒金牌one」一罐。每日限量60罐。

【Bonchon本村韓食炸雞】

自3月5日至3月17日，凡購買指定飲品或 CASS 啤酒，享「第二杯半價」。購買任一BIG BOX，即可以優惠價99元，加購「雜菜冬粉」一份，每盒限加購一份。

【吉豚屋】

3月5日至3月8日，凡品牌LINE會員皆可以優惠價99元加購「應援拼盤」，每份內含QQ紫薯地瓜球、腰內豬排一塊及酥炸海老一尾，原價153元。

【必勝客】

必勝客本次集結中華三菱、台塑石油、百事可樂、肯德基、挺立、國泰世華、萊爾富、樂事、foodpanda等各界隊友組成「必勝同一隊」，一同團結應援，同時打造限量「必勝宮帽」，經彰化埔鹽順澤宮過爐火加持，將在3月5日中華隊關鍵首戰賽前，於東京巨蛋場外免費發送。另外還推出「丸勝日韓套餐」666元再加贈限量「必勝宮帽」、指定日韓風味比薩半價、必勝紅不讓大套餐1010元起等優惠方案。

【bb.q CHICKEN】

即日起至3月31日推出「挺台灣！強棒出擊超值優惠」活動，其中「棒球打氣餐」，內含去骨炸雞6塊、調味雞翅(2隻3節翅)與汽水1罐、甜心QQ球，原價387元，優惠價299元。針對平日購買「去骨炸雞雙拼餐」加1元，即可再享人氣餐點1份；其他還有多款指定商品「加1元多1件」、「買指定品項送炸物」等優惠。

勝勢豬排推出「勝．巨蛋漢堡」。圖／勝勢豬排提供
勝勢豬排推出「勝．巨蛋漢堡」。圖／勝勢豬排提供

bb.q CHICKEN推出多款餐點優惠方案。圖／bb.q CHICKEN提供
bb.q CHICKEN推出多款餐點優惠方案。圖／bb.q CHICKEN提供

「本村韓食炸雞」推出指定飲品第二杯半價、加購優惠。圖／本村韓食炸雞提供
「本村韓食炸雞」推出指定飲品第二杯半價、加購優惠。圖／本村韓食炸雞提供

台啤 漢堡 必勝客

延伸閱讀

經典賽開打！微風應援專區精品六折起、餐廳啤酒買一送一

唱歌送大麥克！麥當勞「無敵大麥克」回歸 中華棒球隊「得1分折5元」

麥當勞「無敵大麥克」與「香鷄大麥克」回歸 經典口訣再拿免費大麥克

相關新聞

20元油飯掰掰！「台北最便宜油飯」無預警熄燈　背後原因曝光

位於台北市社子區的「阿毅油飯」以銅板價20元的親民價格聞名，被譽為「台北市最便宜油飯」。但是近日傳出因房東佔用一樓店面清運垃圾，因此提前解約，於3月2日結束營業。

M4版iPad Air來了！記憶體大升級瞄準AI應用 工作、娛樂輕鬆切換

Apple新品連發！除了iPhone 17e，同步登場的還有搭載M4晶片的全新iPad Air，在維持原有起售價的前提下，帶來顯著效能升級與更強連線能力，結合全面進化的iPadOS 26，成為今年理想的升級選擇。

免費送宮帽、飲品第二杯半價！全民挺台灣 必勝客、bb.q都出招

力挺Team Taiwan！隨著國際棒球賽事即將登場，許多餐飲品牌紛紛推出應援優惠。其中勝勢豬排推出「勝．巨蛋漢堡」，本村炸雞則提供指定飲品第二杯半價；必勝客打造「必勝宮帽」，其他如bb.q CHICKEN、吉豚屋，也都打造不同的應援優惠，一同熱血挺台灣。

影／2026台灣燈會主燈燈光秀搶先曝光 超人氣瑪利歐展區售限定商品

2026年台灣燈會自3月3日至3月15日於嘉義縣政府前廣場燈區舉辦，今年燈會主燈「光沐」以太陽、神木與水為象徵，從「世界的阿里山」出發，描繪台灣自海洋誕生、生命演化到文明形成的旅程，今天燈會進行試燈，明（3月3日）正式點燈開幕；此外，燈會開幕當天也是元宵節，全台將上演月全食天文現象，在天候條件許可下，屆時能目睹「紅月伴花燈」的特殊意境。

星宇航空宮古島攝影募集 最大獎送亞洲不限航點來回機票

星宇航空台北－宮古島航線自今年2月起轉為定期航班，冬季班表每周營運2班、夏季班表提升至每周3班。為提供中南部旅客更多元航班選擇、更彈性地規劃行程，星宇航空也於2月13日開航台中-宮古島航線，冬季班表每周2班、夏季則增至每周4班。為推廣宮古島旅遊，星宇航空舉辦《日夜之間：宮古島攝影募集》活動，最大獎贈送亞洲不限航點經濟艙來回機票乙張。

傳奇超模擁抱大海揚帆起程！香奈經典J12全新形象展現力與美

在時間的洪流中，有些經典魅力始終如一，歷久彌新。新年伊始，香奈兒（CHANEL）揭曉全新J12形象廣告，以「剛之極致，柔蘊其中」（In The Greatest Strength Lies Softness）為主題，致敬這款形塑21世紀製表美學長達25年的傳奇之作。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。