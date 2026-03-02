免費送宮帽、飲品第二杯半價！全民挺台灣 必勝客、bb.q都出招

力挺Team Taiwan！隨著國際棒球賽事即將登場，許多餐飲品牌紛紛推出應援優惠。其中勝勢豬排推出「勝．巨蛋漢堡」，本村炸雞則提供指定飲品第二杯半價；必勝客打造「必勝宮帽」，其他如bb.q CHICKEN、吉豚屋，也都打造不同的應援優惠，一同熱血挺台灣。

【勝勢豬排（大巨蛋店）】

賽事期間，將在大巨蛋百貨影城前棟一樓戶外大螢幕轉播現場設置攤位，推出「勝．巨蛋漢堡」，嚴選吳寶春麥方店特製漢堡麵包，夾入直徑超過14公分的超大特選炸豬排，並烙印「勝」字，原價260元，應援價250元。同時還有2款豬排便當可供選擇。活動期間購買指定商品，並與台啤女孩互動，即可獲贈「台灣啤酒金牌one」一罐。每日限量60罐。

【Bonchon本村韓食炸雞】

自3月5日至3月17日，凡購買指定飲品或 CASS 啤酒，享「第二杯半價」。購買任一BIG BOX，即可以優惠價99元，加購「雜菜冬粉」一份，每盒限加購一份。

【吉豚屋】

3月5日至3月8日，凡品牌LINE會員皆可以優惠價99元加購「應援拼盤」，每份內含QQ紫薯地瓜球、腰內豬排一塊及酥炸海老一尾，原價153元。

【必勝客】

必勝客本次集結中華三菱、台塑石油、百事可樂、肯德基、挺立、國泰世華、萊爾富、樂事、foodpanda等各界隊友組成「必勝同一隊」，一同團結應援，同時打造限量「必勝宮帽」，經彰化埔鹽順澤宮過爐火加持，將在3月5日中華隊關鍵首戰賽前，於東京巨蛋場外免費發送。另外還推出「丸勝日韓套餐」666元再加贈限量「必勝宮帽」、指定日韓風味比薩半價、必勝紅不讓大套餐1010元起等優惠方案。

【bb.q CHICKEN】

即日起至3月31日推出「挺台灣！強棒出擊超值優惠」活動，其中「棒球打氣餐」，內含去骨炸雞6塊、調味雞翅(2隻3節翅)與汽水1罐、甜心QQ球，原價387元，優惠價299元。針對平日購買「去骨炸雞雙拼餐」加1元，即可再享人氣餐點1份；其他還有多款指定商品「加1元多1件」、「買指定品項送炸物」等優惠。

勝勢豬排推出「勝．巨蛋漢堡」。圖／勝勢豬排提供

bb.q CHICKEN推出多款餐點優惠方案。圖／bb.q CHICKEN提供