星宇航空宮古島攝影募集 最大獎送亞洲不限航點來回機票

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
夕陽落入宮古島佐和田之濱的海面，橘金色光暈映照海岸線之美。圖／星宇航空提供
夕陽落入宮古島佐和田之濱的海面，橘金色光暈映照海岸線之美。圖／星宇航空提供

星宇航空台北－宮古島航線自今年2月起轉為定期航班，冬季班表每周營運2班、夏季班表提升至每周3班。為提供中南部旅客更多元航班選擇、更彈性地規劃行程，星宇航空也於2月13日開航台中-宮古島航線，冬季班表每周2班、夏季則增至每周4班。為推廣宮古島旅遊，星宇航空舉辦《日夜之間：宮古島攝影募集》活動，最大獎贈送亞洲不限航點經濟艙來回機票乙張。

星宇航空指出，不同於一般僅限專業器材或單純比拼美照的攝影比賽，《日夜之間：宮古島攝影募集》不限攝影器材，無論是單眼相機、底片相機或手機拍攝，只要是真實旅程中的動人瞬間，都歡迎投稿。邀請旅人與攝影創作者透過鏡頭，以「一日之內，感受多重風貌」為概念，記錄宮古島在日夜交替之間所展現的獨特魅力。

星宇航空也鼓勵參賽者在上傳作品時標註拍攝地點，並分享當下的旅遊紀實與心情故事，讓每張照片不僅是一幅影像，更是一段專屬於旅人的宮古島玩法指南。透過不同視角與路線的分享，展現宮古島多元且豐富的旅遊樣貌。活動自3月2日起展開並分兩階段進行，最後投稿日期為6月2日，最終得獎名單於6月30日揭曉，邀請旅人於宮古島旅程中以影像記錄飛航、島嶼與旅途中的動人片刻，並分享屬於自己的宮古島故事。

本次活動也特別規劃「早鳥限定獎」，凡於活動第一階段完成投稿者，即有機會獲得限量A321neo飛行飄帶鑰匙圈，讓旅程的感動即刻化為收藏。此外，活動亦設立「星宇機迷特別賞」，凡作品中清楚呈現星宇航空飛機畫面者，即有機會獲得A321neo飛機模型。

星宇航空表示，希望透過《日夜之間：宮古島攝影募集》活動，邀請更多旅客以影像重新感受飛航與目的地之間的連結，讓飛行不僅是前往目的地的過程，更成為旅途中值得珍藏與回味的一部分。為鼓勵更多旅人與攝影創作者踴躍參與，經評選入圍之優選作品，將選出10位獲得STARLUX沖繩航點杯；活動最終亦將評選出1名最大獎贈送亞洲不限航點經濟艙來回機票乙張。詳細活動辦法請參考星宇航空官方網站。

宮古島以湛藍海色與遼闊天際聞名，其中位於下地島機場周邊的「17END」更是攝影愛好者心中的經典拍攝地點。圖／星宇航空提供
宮古島以湛藍海色與遼闊天際聞名，其中位於下地島機場周邊的「17END」更是攝影愛好者心中的經典拍攝地點。圖／星宇航空提供

星宇航空推出《日夜之間：宮古島攝影募集》活動，不限攝影器材，邀請旅客分享宮古島旅程中的動人瞬間，還有機會獲得亞洲不限航點經濟艙來回機票。圖／星宇航空提供
星宇航空推出《日夜之間：宮古島攝影募集》活動，不限攝影器材，邀請旅客分享宮古島旅程中的動人瞬間，還有機會獲得亞洲不限航點經濟艙來回機票。圖／星宇航空提供

