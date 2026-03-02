快訊

亞馬遜阿聯資料中心遭不明物體擊中斷線 疑似遭美伊戰火波及

中職／4年前冷血殺害岳父 曾中職出賽2場大聯盟洋投遭判終身監禁

外資「三管齊下」大賣0050、台積電與009816 台股竟守住35,000點

聽新聞
0:00 / 0:00

傳奇超模擁抱大海揚帆起程！香奈經典J12全新形象展現力與美

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Clément Chabernaud拍攝香奈兒J12腕表全新形象廣告幕後花絮。圖／香奈兒提供
Clément Chabernaud拍攝香奈兒J12腕表全新形象廣告幕後花絮。圖／香奈兒提供

在時間的洪流中，有些經典魅力始終如一，歷久彌新。新年伊始，香奈兒（CHANEL）揭曉全新J12形象廣告，以「剛之極致，柔蘊其中」（In The Greatest Strength Lies Softness）為主題，致敬這款形塑21世紀製表美學長達25年的傳奇之作。

全新形象回歸J12的創作起源 -- 水，由超模吉賽兒邦臣（Gisele Bündchen）與Clément Chabernaud共同演繹。遼闊無垠的湛藍海洋既沉靜平和，又蘊藏無限力量；隨著吉賽兒的揚帆啟航與Clément Chabernaud的搖槳前行，他們所體現的內在價值，傳遞出J12高抗磨陶瓷柔軟如絲綢、卻比精鋼更堅韌的獨特魅力。

J12的誕生，源自於對未知海洋的探索本能。20多年前，時任CHANEL腕表藝術總監傑克海盧（Jacques Helleu）從競速帆船的俐落線條中汲取靈感，勾勒出這款品牌首款中性運動腕表。在以金屬為傳統材質的2000年，J12以挑戰製表常規之姿，推出了首款全黑陶瓷腕表，體現香奈兒女士「黑色，超越所有」的美學堅持。隨後更發展出純淨的白色，與近期極具代表性的深邃藍色，每一款純粹簡約的色彩，背後都蘊含瑞士拉夏德芳（La Chaux-de-Fonds）製表廠超過攝氏1300度高溫淬鍊的頂尖工藝。這種高抗磨陶瓷材質，抗磨損耐受性是精鋼的七倍，卻擁有如絲綢般柔軟細膩的觸感，完美達成了堅韌與優雅間的平衡。

驅動這枚經典時計的心臟，是由CHANEL共同持有的Kenissi製表廠組裝打造的的Caliber 12.1自動上鍊機械機芯。這款機芯不僅擁有精準的計時性能，更展現了CHANEL對於「內外兼美」的執著：透過藍寶石水晶底蓋，191顆精密配置的零件一覽無遺，而成為視覺焦點的鏤空環形自動盤，則是出自腕表創意工作室總監Arnaud Chastaingt的手筆：自動盤的完美圓形，精準體現了香奈兒對比例平衡的極致追求，讓腕表的背面與正面同等迷人、在精準可靠與優雅美麗之間毫不妥協。

香奈兒J12腕表，38毫米白色高抗磨陶瓷搭配精鋼表殼、表帶，Caliber 12.1自動上鍊機械機芯，27萬4,000元。圖／香奈兒提供
香奈兒J12腕表，38毫米白色高抗磨陶瓷搭配精鋼表殼、表帶，Caliber 12.1自動上鍊機械機芯，27萬4,000元。圖／香奈兒提供

2000 年，J12陶瓷誕生自一場前所未有的挑戰：打造品牌首款全黑腕表。圖／香奈兒提供
2000 年，J12陶瓷誕生自一場前所未有的挑戰：打造品牌首款全黑腕表。圖／香奈兒提供

Caliber 12.1機芯於其各不同製程階段的組件。圖／香奈兒提供
Caliber 12.1機芯於其各不同製程階段的組件。圖／香奈兒提供

吉賽兒邦臣演繹香奈兒J12腕表系列全新形象廣告。圖／香奈兒提供
吉賽兒邦臣演繹香奈兒J12腕表系列全新形象廣告。圖／香奈兒提供

Clément Chabernaud拍攝香奈兒J12腕表全新形象廣告幕後花絮。圖／香奈兒提供
Clément Chabernaud拍攝香奈兒J12腕表全新形象廣告幕後花絮。圖／香奈兒提供

香奈兒J12腕表，38毫米黑色高抗磨陶瓷搭配精鋼表殼、表帶，Caliber 12.1自動上鍊機械機芯，27萬4,000元。圖／香奈兒提供
香奈兒J12腕表，38毫米黑色高抗磨陶瓷搭配精鋼表殼、表帶，Caliber 12.1自動上鍊機械機芯，27萬4,000元。圖／香奈兒提供

J12在競速帆船線條設計的啟發下誕生。圖／香奈兒提供
J12在競速帆船線條設計的啟發下誕生。圖／香奈兒提供

J12黑色腕表表背清晰呈現Caliber 12.1機芯。圖／香奈兒提供
J12黑色腕表表背清晰呈現Caliber 12.1機芯。圖／香奈兒提供

Clément Chabernaud拍攝香奈兒J12腕表全新形象廣告幕後花絮。圖／香奈兒提供
Clément Chabernaud拍攝香奈兒J12腕表全新形象廣告幕後花絮。圖／香奈兒提供

CHANEL 陶瓷的抗磨損耐受性是精鋼的七倍，能抵禦所有挑戰。圖／香奈兒提供
CHANEL 陶瓷的抗磨損耐受性是精鋼的七倍，能抵禦所有挑戰。圖／香奈兒提供

Clément Chabernaud拍攝香奈兒J12腕表全新形象廣告幕後花絮。圖／香奈兒提供
Clément Chabernaud拍攝香奈兒J12腕表全新形象廣告幕後花絮。圖／香奈兒提供

J12以賽艇為創作靈感，是首款採全陶瓷打造的精品腕表。圖／香奈兒提供
J12以賽艇為創作靈感，是首款採全陶瓷打造的精品腕表。圖／香奈兒提供

Clément Chabernaud演繹香奈兒J12腕表系列全新形象廣告。圖／香奈兒提供
Clément Chabernaud演繹香奈兒J12腕表系列全新形象廣告。圖／香奈兒提供

組裝中的Caliber 12.1機芯。圖／香奈兒提供
組裝中的Caliber 12.1機芯。圖／香奈兒提供

香奈兒 腕表

延伸閱讀

路易威登2026 Trunk Edition系列上市 兼容工藝與實用打造百搭衣櫥

FENDI大秀 完美演繹義式都會優雅

AUDEMARS PIAGUET 150周年 萬象曆表向傳承致敬

金質腕表 將時間珍重收藏相伴

相關新聞

傳奇超模擁抱大海揚帆起程！香奈經典J12全新形象展現力與美

在時間的洪流中，有些經典魅力始終如一，歷久彌新。新年伊始，香奈兒（CHANEL）揭曉全新J12形象廣告，以「剛之極致，柔蘊其中」（In The Greatest Strength Lies Softness）為主題，致敬這款形塑21世紀製表美學長達25年的傳奇之作。

壽司郎×明日方舟限時聯名！虛寶卡、限量主題週邊帶回家

連鎖迴轉壽司「壽司郎」，攜手遊戲《明日方舟：終末地》，以「壽司集成計劃」為主題，自即日起至3月20日推出聯名活動，粉絲將有機會獲得Q版立繪插卡，還有虛寶卡、透卡、隨身鑰匙圈等不同週邊，並且針對指定門市打造為聯名主題店，讓粉絲能夠感受遊戲中科幻拓荒的氛圍。

酷澎女神節登場 指定美妝保健滿千折百 火箭速配最快隔日到貨

美商Coupang酷澎持續以多元選品、具市場競爭力的價格與快速配送體驗深耕台灣市場，今年女神節檔期再度推出豐富優惠。即日起至3月9日舉辦「酷澎女神節」活動，集結指定品牌美妝、個人清潔與保健品優惠，領券

許我耀眼、成何體統...近半年討論度最高十大陸劇揭曉

人氣陸劇大亂鬥！《天地劍心》、《水龍吟》、《驕陽似我》等強檔好片接力登場，榜單從古裝大戲到現代劇全面網羅，爆紅關鍵與劇情亮點一次看懂。

元宵節吃甜甜！全聯鹹甜話題款一次買齊 家樂福多款湯圓均一價42元

農曆正月十五元宵節將至，還沒買好湯圓趕快把握超市、量販通路優惠，吃甜甜過好年。全聯、大全聯推出多款湯圓優惠迎團圓，經典美味「桂冠湯圓芝麻/花生/鮮肉200g（10粒裝）」3月3日前每盒47元，任2盒85元，平均42.5元；話題款「Kenji健司香濃花生紅龜粿湯圓160g」每包59元；「義美小湯圓240g」每盒42元。

交響樂版「永遠不回頭」 衛武營大玩樂家致敬「音樂怪博士」陳志遠

「永遠不回頭，不管天有多高...」電影《七匹狼》主題曲「永遠不回頭」，是五、六年級生的勵志神曲，編曲人陳志遠曾創作上千首歌曲，被稱為「音樂怪博士」。7、8日於衛武營登場的「大玩樂家5《陳志遠＆簡文彬＆曹雅雯 跨樂衛武營音樂會》」，由衛武營藝術總監簡文彬擔任指揮，攜手金曲歌后曹雅雯和國立台灣交響樂團，以及經公開甄選的合聲歌手，一同重現陳志遠的經典之作。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。