傳奇超模擁抱大海揚帆起程！香奈經典J12全新形象展現力與美

在時間的洪流中，有些經典魅力始終如一，歷久彌新。新年伊始，香奈兒（CHANEL）揭曉全新J12形象廣告，以「剛之極致，柔蘊其中」（In The Greatest Strength Lies Softness）為主題，致敬這款形塑21世紀製表美學長達25年的傳奇之作。

全新形象回歸J12的創作起源 -- 水，由超模吉賽兒邦臣（Gisele Bündchen）與Clément Chabernaud共同演繹。遼闊無垠的湛藍海洋既沉靜平和，又蘊藏無限力量；隨著吉賽兒的揚帆啟航與Clément Chabernaud的搖槳前行，他們所體現的內在價值，傳遞出J12高抗磨陶瓷柔軟如絲綢、卻比精鋼更堅韌的獨特魅力。

J12的誕生，源自於對未知海洋的探索本能。20多年前，時任CHANEL腕表藝術總監傑克海盧（Jacques Helleu）從競速帆船的俐落線條中汲取靈感，勾勒出這款品牌首款中性運動腕表。在以金屬為傳統材質的2000年，J12以挑戰製表常規之姿，推出了首款全黑陶瓷腕表，體現香奈兒女士「黑色，超越所有」的美學堅持。隨後更發展出純淨的白色，與近期極具代表性的深邃藍色，每一款純粹簡約的色彩，背後都蘊含瑞士拉夏德芳（La Chaux-de-Fonds）製表廠超過攝氏1300度高溫淬鍊的頂尖工藝。這種高抗磨陶瓷材質，抗磨損耐受性是精鋼的七倍，卻擁有如絲綢般柔軟細膩的觸感，完美達成了堅韌與優雅間的平衡。

驅動這枚經典時計的心臟，是由CHANEL共同持有的Kenissi製表廠組裝打造的的Caliber 12.1自動上鍊機械機芯。這款機芯不僅擁有精準的計時性能，更展現了CHANEL對於「內外兼美」的執著：透過藍寶石水晶底蓋，191顆精密配置的零件一覽無遺，而成為視覺焦點的鏤空環形自動盤，則是出自腕表創意工作室總監Arnaud Chastaingt的手筆：自動盤的完美圓形，精準體現了香奈兒對比例平衡的極致追求，讓腕表的背面與正面同等迷人、在精準可靠與優雅美麗之間毫不妥協。

香奈兒J12腕表，38毫米白色高抗磨陶瓷搭配精鋼表殼、表帶，Caliber 12.1自動上鍊機械機芯，27萬4,000元。圖／香奈兒提供

2000 年，J12陶瓷誕生自一場前所未有的挑戰：打造品牌首款全黑腕表。圖／香奈兒提供

Caliber 12.1機芯於其各不同製程階段的組件。圖／香奈兒提供

吉賽兒邦臣演繹香奈兒J12腕表系列全新形象廣告。圖／香奈兒提供

Clément Chabernaud拍攝香奈兒J12腕表全新形象廣告幕後花絮。圖／香奈兒提供

香奈兒J12腕表，38毫米黑色高抗磨陶瓷搭配精鋼表殼、表帶，Caliber 12.1自動上鍊機械機芯，27萬4,000元。圖／香奈兒提供

J12在競速帆船線條設計的啟發下誕生。圖／香奈兒提供

J12黑色腕表表背清晰呈現Caliber 12.1機芯。圖／香奈兒提供

Clément Chabernaud拍攝香奈兒J12腕表全新形象廣告幕後花絮。圖／香奈兒提供

CHANEL 陶瓷的抗磨損耐受性是精鋼的七倍，能抵禦所有挑戰。圖／香奈兒提供

Clément Chabernaud拍攝香奈兒J12腕表全新形象廣告幕後花絮。圖／香奈兒提供

J12以賽艇為創作靈感，是首款採全陶瓷打造的精品腕表。圖／香奈兒提供

Clément Chabernaud演繹香奈兒J12腕表系列全新形象廣告。圖／香奈兒提供