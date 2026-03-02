快訊

亞馬遜阿聯資料中心遭不明物體擊中斷線 疑似遭美伊戰火波及

中職／4年前冷血殺害岳父 曾中職出賽2場大聯盟洋投遭判終身監禁

外資「三管齊下」大賣0050、台積電與009816 台股竟守住35,000點

聽新聞
0:00 / 0:00

壽司郎×明日方舟限時聯名！虛寶卡、限量主題週邊帶回家

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
針對指定分店，將限時化身為主題門市。圖／壽司郎提供
針對指定分店，將限時化身為主題門市。圖／壽司郎提供

連鎖迴轉壽司壽司郎」，攜手遊戲《明日方舟：終末地》，以「壽司集成計劃」為主題，自即日起至3月20日推出聯名活動，粉絲將有機會獲得Q版立繪插卡，還有虛寶卡、透卡、隨身鑰匙圈等不同週邊，並且針對指定門市打造為聯名主題店，讓粉絲能夠感受遊戲中科幻拓荒的氛圍。

3D即時戰略RPG《明日方舟：終末地》目前已於全球同步上線。在本次的聯名活動中，凡至全台壽司郎內用點購「鮪魚極上赤身」、「極上鰻魚」、「烏貝」、「炙燒起司培根」、「玉米沙拉軍艦」、「北海道牛奶霜淇淋」等指定餐點，隨餐將附贈「Q版立繪插卡」1張。全套共6款角色設計，包含「伊馮」、「艾爾黛拉」、「別禮」、「萊萬汀」與「潔爾佩塔」，以及全新角色「湯湯」，款式隨機，全台限量200,000張。

此外，即日起，於全台壽司郎店鋪內用消費，結帳時出示聯名餐點插卡，單筆發票滿400元即可獲得一張「炫光虛寶卡」。虛寶內容包含折金票×5,000、緊急理智加強劑×1、中級作戰紀錄×10，全台限量60,000張。另外即日起單筆發票滿400元並出示插卡即可獲得，「幹員透卡」一張，首波為「佩麗卡」、「潔爾佩塔」、「萊萬汀」款式；3月9日再推出「湯湯」、「餘燼」款式，款式隨機，全台限量60,000張。

另外即日起單筆發票滿600元並出示插卡，即可獲得「Q 版隨身鑰匙圈」1個。首波為「佩麗卡」、「潔爾佩塔」款式；3月9日起為「萊萬汀」、「餘燼」款式，款式隨機，全台限量20,000個。

為營造沉浸式的體驗，壽司郎針對台北中華路店、新北林口店、台中黎明市政南店、台南安平店、高雄義享店等5間指定門市，打造《明日方舟：終末地》主題門市，店裝融入角色視覺與遊戲元素，讓玩家感受到滿滿的遊戲氣氛。官方也將於3月7、8、14日舉辦主題快閃日活動，邀請知名Coser登場，帶來更多的聯名樂趣。

Q 版隨身鑰匙圈，共有4種款式陸續登場。圖／壽司郎提供
Q 版隨身鑰匙圈，共有4種款式陸續登場。圖／壽司郎提供

活動期間點購指定產品，就能獲得「Q版立繪插卡」1張。圖／壽司郎提供
活動期間點購指定產品，就能獲得「Q版立繪插卡」1張。圖／壽司郎提供

「壽司郎」攜手《明日方舟：終末地》，推出一系列聯名週邊與活動。圖／壽司郎提供
「壽司郎」攜手《明日方舟：終末地》，推出一系列聯名週邊與活動。圖／壽司郎提供

Q版立繪插卡，共有6款角色。圖／壽司郎提供
Q版立繪插卡，共有6款角色。圖／壽司郎提供

壽司郎 迴轉壽司

延伸閱讀

7-ELEVEN 賣貨便吸近700萬賣家 生日慶免運券天天送

台灣蘭展「賞花＋賞味」雙重體驗 南市府推農會開箱樂

相關新聞

傳奇超模擁抱大海揚帆起程！香奈經典J12全新形象展現力與美

在時間的洪流中，有些經典魅力始終如一，歷久彌新。新年伊始，香奈兒（CHANEL）揭曉全新J12形象廣告，以「剛之極致，柔蘊其中」（In The Greatest Strength Lies Softness）為主題，致敬這款形塑21世紀製表美學長達25年的傳奇之作。

壽司郎×明日方舟限時聯名！虛寶卡、限量主題週邊帶回家

連鎖迴轉壽司「壽司郎」，攜手遊戲《明日方舟：終末地》，以「壽司集成計劃」為主題，自即日起至3月20日推出聯名活動，粉絲將有機會獲得Q版立繪插卡，還有虛寶卡、透卡、隨身鑰匙圈等不同週邊，並且針對指定門市打造為聯名主題店，讓粉絲能夠感受遊戲中科幻拓荒的氛圍。

酷澎女神節登場 指定美妝保健滿千折百 火箭速配最快隔日到貨

美商Coupang酷澎持續以多元選品、具市場競爭力的價格與快速配送體驗深耕台灣市場，今年女神節檔期再度推出豐富優惠。即日起至3月9日舉辦「酷澎女神節」活動，集結指定品牌美妝、個人清潔與保健品優惠，領券

許我耀眼、成何體統...近半年討論度最高十大陸劇揭曉

人氣陸劇大亂鬥！《天地劍心》、《水龍吟》、《驕陽似我》等強檔好片接力登場，榜單從古裝大戲到現代劇全面網羅，爆紅關鍵與劇情亮點一次看懂。

元宵節吃甜甜！全聯鹹甜話題款一次買齊 家樂福多款湯圓均一價42元

農曆正月十五元宵節將至，還沒買好湯圓趕快把握超市、量販通路優惠，吃甜甜過好年。全聯、大全聯推出多款湯圓優惠迎團圓，經典美味「桂冠湯圓芝麻/花生/鮮肉200g（10粒裝）」3月3日前每盒47元，任2盒85元，平均42.5元；話題款「Kenji健司香濃花生紅龜粿湯圓160g」每包59元；「義美小湯圓240g」每盒42元。

交響樂版「永遠不回頭」 衛武營大玩樂家致敬「音樂怪博士」陳志遠

「永遠不回頭，不管天有多高...」電影《七匹狼》主題曲「永遠不回頭」，是五、六年級生的勵志神曲，編曲人陳志遠曾創作上千首歌曲，被稱為「音樂怪博士」。7、8日於衛武營登場的「大玩樂家5《陳志遠＆簡文彬＆曹雅雯 跨樂衛武營音樂會》」，由衛武營藝術總監簡文彬擔任指揮，攜手金曲歌后曹雅雯和國立台灣交響樂團，以及經公開甄選的合聲歌手，一同重現陳志遠的經典之作。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。