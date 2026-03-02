壽司郎×明日方舟限時聯名！虛寶卡、限量主題週邊帶回家

連鎖迴轉壽司「壽司郎」，攜手遊戲《明日方舟：終末地》，以「壽司集成計劃」為主題，自即日起至3月20日推出聯名活動，粉絲將有機會獲得Q版立繪插卡，還有虛寶卡、透卡、隨身鑰匙圈等不同週邊，並且針對指定門市打造為聯名主題店，讓粉絲能夠感受遊戲中科幻拓荒的氛圍。

3D即時戰略RPG《明日方舟：終末地》目前已於全球同步上線。在本次的聯名活動中，凡至全台壽司郎內用點購「鮪魚極上赤身」、「極上鰻魚」、「烏貝」、「炙燒起司培根」、「玉米沙拉軍艦」、「北海道牛奶霜淇淋」等指定餐點，隨餐將附贈「Q版立繪插卡」1張。全套共6款角色設計，包含「伊馮」、「艾爾黛拉」、「別禮」、「萊萬汀」與「潔爾佩塔」，以及全新角色「湯湯」，款式隨機，全台限量200,000張。

此外，即日起，於全台壽司郎店鋪內用消費，結帳時出示聯名餐點插卡，單筆發票滿400元即可獲得一張「炫光虛寶卡」。虛寶內容包含折金票×5,000、緊急理智加強劑×1、中級作戰紀錄×10，全台限量60,000張。另外即日起單筆發票滿400元並出示插卡即可獲得，「幹員透卡」一張，首波為「佩麗卡」、「潔爾佩塔」、「萊萬汀」款式；3月9日再推出「湯湯」、「餘燼」款式，款式隨機，全台限量60,000張。

另外即日起單筆發票滿600元並出示插卡，即可獲得「Q 版隨身鑰匙圈」1個。首波為「佩麗卡」、「潔爾佩塔」款式；3月9日起為「萊萬汀」、「餘燼」款式，款式隨機，全台限量20,000個。

為營造沉浸式的體驗，壽司郎針對台北中華路店、新北林口店、台中黎明市政南店、台南安平店、高雄義享店等5間指定門市，打造《明日方舟：終末地》主題門市，店裝融入角色視覺與遊戲元素，讓玩家感受到滿滿的遊戲氣氛。官方也將於3月7、8、14日舉辦主題快閃日活動，邀請知名Coser登場，帶來更多的聯名樂趣。

Q 版隨身鑰匙圈，共有4種款式陸續登場。圖／壽司郎提供

活動期間點購指定產品，就能獲得「Q版立繪插卡」1張。圖／壽司郎提供

「壽司郎」攜手《明日方舟：終末地》，推出一系列聯名週邊與活動。圖／壽司郎提供