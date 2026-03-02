經典賽開打！微風應援專區精品六折起、餐廳啤酒買一送一

世界棒球經典賽（WBC）即將於3月5日（四）在日本東京巨蛋正式點燃戰火。微風集團為助力中華隊、加入全民應援行列，整合集團旗下各大品牌資源，打造限定「運動商場」氛圍，只要於活動期間內完成指定內容，即可享有限定優惠。除此之外，「TEXAS ROADHOUSE」、「TGI.FRIDAYS」與「UMAMI金色三麥」也將同步轉播賽事，邀請消費者在熱血歡呼聲中，與全場球迷一同為中華隊大聲加油。

隨著賽事熱度逐漸升溫，微風將應援活動延伸至線上。BREEZEONLINE微風精品線上特別推出應援選品專區，精選多款話題單品，涵蓋穿搭、配件與質感生活器物，讓球迷在觀賽之外，也能以風格展現支持態度。包括來自日本原宿街頭品牌的WTAPS棒球襯衫、alexanderwang台灣獨家限定款棒球帽，以及能作NOUSAKU雙圓啤酒杯等人氣商品，皆為賽事期間的焦點單品。

為迎接棒球盛事，線上平台推出多重優惠。dunhill品牌旗艦館全新開幕祭出全館最低6折；alexanderwang Logo仿舊造型棒球帽與WTAPS棒球襯衫結帳輸入優惠碼【0000】可享限時9折；能作NOUSAKU雙圓啤酒杯則推出無卡分期單筆滿3,000元，輸入【br2601】現折300元活動，從穿搭到舉杯，陪伴球迷以最佳狀態迎接經典賽。

線上暖身之外，3月5日至3月8日小組賽期間，微風信義、微風南山、微風松高與微風南京同步推出「對戰國家限定餐廳優惠」，依中華隊每日對戰組合規劃主題餐飲內容，讓應援氣氛從餐桌開始延燒。首戰對上澳洲，微風信義「泰集」推出內用不限金額台灣金牌啤酒買一送一；微風南山「UMAMI金色三麥」凡穿著應援棒球球衣到店，即可獲贈啤酒一杯，在大螢幕轉播氛圍中盡情吶喊。微風松高「TEXAS ROADHOUSE」與「TGI.FRIDAYS」亦分別推出指定酒款第二杯半價與生啤買二送一優惠，營造濃厚美式觀賽情境。（禁止酒駕，未滿18歲請勿飲酒。）

3月6日迎戰日本，微風南京特別結合日系餐飲品牌推出呼應主題的限定優惠。「鍋控」祭出日本鍋物特惠價200元，「和民手作廚房」則推出豬排定食加價39元即可享酥脆炸蝦，讓球迷以日式料理迎戰強敵。3月7日對戰捷克及3月8日壓軸對決韓國，優惠持續延燒。微風信義加碼「K PLAN」新品炸雞翅優惠價168元，話題十足；微風南京「釜山順豆腐」嫩豆腐煲8折、「鍋控」韓國鍋物享優惠價200元，透過韓系美食為賽事增添應景巧思。

除了餐廳與線上選品，想要居家觀賽的族群也能在米其林主廚最愛的超市Breeze Super備齊應援餐桌，特別推薦安格斯黑牛牛排組，讓消費者在家也能享受高規格牛排盛宴；以及西班牙原裝進口的伊森思洋芋片，搭配冰涼飲品，就是最經典的看球零食組合。無論是在餐廳大螢幕前熱血吶喊，或是在家中客廳與親友守著轉播畫面，都能輕鬆打造專屬應援派對。

為延續賽事熱度，3月5日至3月18日微風信義、微風松高與微風南京同步推出「全民瘋棒球優惠」。微風松高「TEXAS ROADHOUSE」推出內用滿1,200元贈送冠軍豬肋排四骨（附厚切薯條），「TGI.FRIDAYS」則祭出滿額贈英式炸魚薯條；微風南京多家品牌亦響應，包括「銀座杏子日式豬排」贈送季節霜淇淋、「大師兄銷魂麵舖」加贈麻辣魚蛋、「鍋控」台灣鍋物有9折優惠等，讓消費者在整個經典賽期間都能持續感受應援誠意。此外，「JINS」、「KOTORI」與「Beauty Energy」也分別推出配鏡折扣、滿額購物金與指定商品優惠，將運動熱潮延伸至時尚與日常生活。