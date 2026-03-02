酷澎女神節登場 指定美妝保健滿千折百 火箭速配最快隔日到貨

快訊

美商Coupang酷澎持續以多元選品、具市場競爭力的價格與快速配送體驗深耕台灣市場，今年女神節檔期再度推出豐富優惠。即日起至3月9日舉辦「酷澎女神節」活動，集結指定品牌美妝、個人清潔與保健品優惠，領券滿千折百。搭配「火箭速配」最快隔日到貨服務，陪伴顧客從內到外展現自信光采，包含滋補元氣的福壽黑錦土雞滴雞精、體貼女性需求的Mdmmd.明洞國際涼感衛生棉。WOW會員更可享兩大銀行刷卡優惠，滿額現折、指定品類加碼回饋，一次滿足購物需求。

Coupang酷澎女神節即日起至3月9日開跑，美妝、個人清潔、食品、保健品「火箭速配」最快隔日到貨。 圖／Coupang 提供
Coupang酷澎女神節即日起至3月9日開跑，美妝、個人清潔、食品、保健品「火箭速配」最快隔日到貨。 圖／Coupang 提供

「酷澎女神節」聯合眾多人氣品牌推出精選回饋，包括「女神美肌清單」、「從內美好推薦」與「提升生活品質」等主題選品。優惠內容包含：上山採藥滿499元折50元、Too cool for school滿799元折50元、Tefal特福滿2000元折200元。更多活動詳情可至Coupang酷澎App查詢。

美妝推薦Solone補水柔焦妝前精華，一抹滲透肌底，清爽補水讓妝感更持久服貼；rom&nd臉頰腮紅N02微醺葡萄，以低飽和霧面色調打造自然好氣色。育兒族群關注的好奇小森林尿布也同步補貨到位，搭配質感育兒品牌MOTHER-K，讓媽媽優雅從容照顧寶貝。

打造專屬日常呵護，上山採藥無矽靈洗髮露添加台灣金萱茶萃取，溫和潔淨頭皮、維持健康髮質；Mdmmd.明洞國際衛生棉採專利單片包裝設計，守護私密舒適。

Coupang酷澎女神節給予從內而外全方面美麗選品。 圖／Coupang 提供
Coupang酷澎女神節給予從內而外全方面美麗選品。 圖／Coupang 提供

食品類別同樣延續多元選品策略，福壽黑錦土雞滴雞精採用18週自然放牧台灣種雞隻，無毒野放安心飲用；波蜜元氣吸凍飲推出甜香葡萄與蜂蜜檸檬口味，一盒雙享受；多喝水More+維他命氣泡水全系列包含百香果、香橙葡柚風味，添加維他命C、B3、B6，補水同時補充元氣。

Coupang酷澎「火箭速配」提供彈性到貨日期選擇，最快隔日到貨，也可指定一週內收貨時間，讓顧客依個人規劃輕鬆安排。WOW會員訂閱制持續開放中，每月僅59元即可享「火箭速配」與「火箭跨境」商品無條件免運優惠，並享「火箭速配」30天免費退貨安心服務，以及每日專屬優惠與信用卡回饋。

3月1日至3月31日，WOW會員刷國泰世華信用卡滿額最高現折500元（每帳號限用一次）；購買奶粉刷玉山信用卡，最高享8.5%優惠（含4%現折＋最高4.5%玉山e point回饋）。優惠名額有限，詳情依銀行活動公告為準。謹慎理財，信用無價。

Coupang酷澎引進福壽黑錦土雞滴雞精、賈以食日燕窩滴雞精，讓顧客安心享用。 圖／Coupang 提供
Coupang酷澎引進福壽黑錦土雞滴雞精、賈以食日燕窩滴雞精，讓顧客安心享用。 圖／Coupang 提供

