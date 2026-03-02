快訊

台灣國際旅展11月6日登場 即日起開放報名參展

中央社／ 台北2日電

ITF台灣國際旅展11月6日至9日將在台北南港展覽館舉行，台灣觀光協會今天宣布，即日起開放官網線上報名，邀請國內外觀光推廣單位踴躍報名參展。

交通部觀光署統計，2025年台灣出國旅遊人次達1894萬4436人次，創歷史新高，顯示台灣旅客出境需求強勁且持續擴大，而國內旅遊同步穩定成長，2024年國旅達2.2億旅次，支出首度突破新台幣5000億元。

台灣觀光協會發布新聞稿宣布，ITF台灣國際旅展（Taiwan International Travel Fair，ITF）將於11月6日至9日在台北南港展覽館1樓及4樓登場，即日起開放線上報名。

台灣觀光協會指出，台灣與全球旅遊人次與觀光產值持續成長，邀請各國觀光旅遊局及產業夥伴共襄盛舉，共同打造台灣年度旅遊盛會，提供消費者最新多元旅遊產品及資訊，若有意報名參展，可上ITF台灣國際旅展官網線上報名。

根據台灣觀光協會統計，2025年ITF吸引共36萬5302人次造訪，共123個國家及城市、1600個攤位展出，提供國內、外自由行、奢華旅遊、郵輪、觀光列車及深度主題旅遊等豐富的旅遊產品，多家旅行社、飯店銷售業績達上億元。

交通部 台北

