元宵節吃甜甜！全聯鹹甜話題款一次買齊 家樂福多款湯圓均一價42元

農曆正月十五元宵節將至，還沒買好湯圓趕快把握超市、量販通路優惠，吃甜甜過好年。全聯、大全聯推出多款湯圓優惠迎團圓，經典美味「桂冠湯圓芝麻/花生/鮮肉200g（10粒裝）」3月3日前每盒47元，任2盒85元，平均42.5元；話題款「Kenji健司香濃花生紅龜粿湯圓160g」每包59元；「義美小湯圓240g」每盒42元。

想要多點變化，冷熱都好吃的「瓜瓜園九份蕃藷圓300g」單盒74元、2盒140元；喜歡鹹口味的，「佳味食品客家鹹湯圓320g」每包100元。另有「生活良好紅豆調理包200g」2包109元、「金蘭雪花釀500g」85元。3月2日至3月3日小時達指定湯圓任2件免運，單筆滿888元輸入「圓來這麼省」享8.8折，最高省120元。即日起至3月3日桂冠指定湯圓任2件加贈100點回饋。

家樂福將推出3月3日當日限定優惠，主打熱銷湯圓均一價42元，包括桂冠湯圓（芝麻/花生/鮮肉）與義美湯圓（芝麻/花生/紅豆/小湯圓），其中桂冠湯圓系列加碼OPENPOINT點數15倍送、義美小湯圓（全素）享10倍送。而因應鹹湯圓烹煮需求，3月10日前單筆購買指定生鮮商品滿500元，即贈價值99元馬鞍包小提燈1個，全台限量15,000個。此外，代表招財進寶好運發大的水餃，元宵節買氣也飆升，家樂福同步祭出優惠，3月10日前，晶鈺冷凍豬肉手工水餃600克與雙麟冷凍手工水餃900克皆推出買1送1優惠，搶攻節慶團圓商機。

元宵節除了吃湯圓，台灣各地廟宇也迎來一年一度的「乞龜」盛事，象徵祈福延壽與來年加倍奉還的循環精神。其中宜蘭流傳近一甲子的「柑仔龜」習俗，更特別以在地植物編織龜形，內裝橘子與金棗祈求平安，儀式後再分福共享。為延續台灣珍貴的民俗信仰與傳統工藝，即日起至3月26日，「柑仔龜」正式進駐全台21間大全聯門市，3月5日前於大全聯門市購買柑橘類商品單筆滿100元，即可獲贈由柑仔龜福氣束口袋及福氣扇組成的「柑仔龜分福禮」乙組；至3月26日前於全台全聯及大全聯門市，凡購買柑橘類商品單筆滿100元，亦可獲得專屬「籤詩禮」1張，憑此籤詩禮可享有宜蘭傳藝園區門票買1送1優惠。

即日起至3月26日，「柑仔龜」正式進駐全台21間大全聯門市，分送好運氣。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供

元宵節到全聯、大全聯，鹹甜湯圓一次滿足味蕾。圖／全聯福利中心提供