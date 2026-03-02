快訊

內線？哈米尼身亡前數小時賭盤暴衝 6神秘帳戶狂賺3700萬元

經典賽／林家正的暖心地理課 為費爾柴德地圖前導覽「媽媽的家鄉」

聽新聞
0:00 / 0:00

唱歌送大麥克！麥當勞「無敵大麥克」回歸 中華棒球隊「得1分折5元」

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
麥當勞大麥克家族「無敵大麥克」、「香鷄大麥克」自3月4日起限期回歸。圖／麥當勞提供
麥當勞大麥克家族「無敵大麥克」、「香鷄大麥克」自3月4日起限期回歸。圖／麥當勞提供

麥當勞「無敵大麥克」及「香鷄大麥克」自3月4日至3月31日即將限期回歸。同時，睽違27年，「動力火車」將再度為麥當勞獻唱，用音樂串連世代記憶。因應棒球熱潮，麥當勞更限時推出以大麥克家族打造的「戰勝套餐」，還有麥當勞APP推出「台灣尚勇！APP應援優惠」，一起為台灣加油。

作為麥當勞的經典明星產品，「大麥克」已經是跨越世代的美食記憶。「無敵大麥克」及「香鷄大麥克」也將於3月4日起至3月31日（或售完為止）限期回歸。其中「無敵大麥克」以4層100%純牛肉為主角，搭配洋蔥丁，加上生菜、吉事片、酸黃瓜及招牌大麥克醬，堆疊出豐富的口感，單點118元、經典套餐183元。同步登場的「香鷄大麥克」則延續大麥克家族豐富疊層與份量飽足的特色，以雙層酥炸鷄排搭配，單點98元、經典套餐163元。另外還有「大麥克分享盒」，內含2份「大麥克家族」漢堡（大麥克或香鷄大麥克，任選兩款），再搭配20塊麥克鷄塊、1包大薯，每份360元起。

1999年，動力火車為「麥香堡」（現名稱為大麥克）創造專屬口訣，「雙層純牛肉、獨特醬料加生菜、吉士洋蔥酸黃瓜、芝麻麵包蓋上去」，成為消費者心中的獨家記憶。今年，動力火車重返麥當勞，與歌手派偉俊共同演唱全新歌曲「大麥克點起來MAC it BEAT」歌曲，將經典大麥克口訣重新編曲並融合全新音樂元素，讓大麥克成為新世代的文化象徵。

延續過去的麥克瘋擂台賽。麥當勞再度復刻麥克瘋擂台賽活動，自3月14日與3月15日兩日的21:00至22:00，於全台3間限定餐廳推出限時一小時的「大麥克 MAC it BEAT 快閃活動」，每組人數上限10人，凡現場演唱「大麥克點起來」，每位參加者皆可獲得「大麥克兌換券」1張，每一組還可獲得「大麥克手燈」1組（兩入）。此外，自3月16日起至3月22日止，將同步推出線上快閃活動，參與者有機會抽中「大麥克麥克風」（1名）或「大麥克手燈」（50 名）。

響應棒球賽事熱潮，麥當勞自3月4日至3月31日推出「戰勝套餐」。套餐主餐可選擇大麥克家族（大麥克、無敵大麥克或香鷄大麥克，三款漢堡任選一款），以經典「三層麵包」呼應棒球場上「三層三層戰勝他」的氣勢，配餐搭配麥脆鷄腿（1塊）及大薯，象徵「一棒入魂，全壘打」的寓意，再加上經典飲品焦糖奶茶（冰），每套249元起。此外，麥當勞APP將隨台灣棒球選手於小組賽期間加碼推出「台灣尚勇！APP應援優惠」，自3月5日至3月8日，依據當日得分與全壘打次數，賽後隔日發放限時優惠券。台灣選手每擊出1支全壘打，即可獲得「指定主餐現折10元」；每得1分，即可獲得「指定點心現折5元」，全壘打支數與得分愈多，優惠券折扣愈多（2張優惠券折扣金額皆最高折抵至半價）。

動力火車與派偉俊為全新「大麥克點起來」首度獻唱，並將舉行「大麥克 MAC it BEAT 快閃活動」。圖／麥當勞提供
動力火車與派偉俊為全新「大麥克點起來」首度獻唱，並將舉行「大麥克 MAC it BEAT 快閃活動」。圖／麥當勞提供

麥當勞再度復刻麥克瘋擂台賽與社群活動，參與者有機會獲得「大麥克手燈」、「大麥克麥克風」。圖／麥當勞提供（合成示意）
麥當勞再度復刻麥克瘋擂台賽與社群活動，參與者有機會獲得「大麥克手燈」、「大麥克麥克風」。圖／麥當勞提供（合成示意）

麥當勞自3月4日至3月31日推出「戰勝套餐」。圖／麥當勞提供
麥當勞自3月4日至3月31日推出「戰勝套餐」。圖／麥當勞提供

麥當勞「無敵大麥克」及「香鷄大麥克」即將限期回歸。圖／麥當勞提供
麥當勞「無敵大麥克」及「香鷄大麥克」即將限期回歸。圖／麥當勞提供

麥當勞「無敵大麥克」以4層100%純牛肉，搭配洋蔥丁、生菜等配料，帶來豐富口感。圖／麥當勞提供
麥當勞「無敵大麥克」以4層100%純牛肉，搭配洋蔥丁、生菜等配料，帶來豐富口感。圖／麥當勞提供

動力火車 派偉俊 套餐

延伸閱讀

麥當勞「無敵大麥克」與「香鷄大麥克」回歸 經典口訣再拿免費大麥克

肯德基爺爺戴上「肉霸手套」熱血應援！ 最強肉霸堡同步登場

麥當勞賣過「咖哩飯」！20年多前的絕版餐點一套不便宜！

相關新聞

元宵節吃甜甜！全聯鹹甜話題款一次買齊 家樂福多款湯圓均一價42元

農曆正月十五元宵節將至，還沒買好湯圓趕快把握超市、量販通路優惠，吃甜甜過好年。全聯、大全聯推出多款湯圓優惠迎團圓，經典美味「桂冠湯圓芝麻/花生/鮮肉200g（10粒裝）」3月3日前每盒47元，任2盒85元，平均42.5元；話題款「Kenji健司香濃花生紅龜粿湯圓160g」每包59元；「義美小湯圓240g」每盒42元。

交響樂版「永遠不回頭」 衛武營大玩樂家致敬「音樂怪博士」陳志遠

「永遠不回頭，不管天有多高...」電影《七匹狼》主題曲「永遠不回頭」，是五、六年級生的勵志神曲，編曲人陳志遠曾創作上千首歌曲，被稱為「音樂怪博士」。7、8日於衛武營登場的「大玩樂家5《陳志遠＆簡文彬＆曹雅雯 跨樂衛武營音樂會》」，由衛武營藝術總監簡文彬擔任指揮，攜手金曲歌后曹雅雯和國立台灣交響樂團，以及經公開甄選的合聲歌手，一同重現陳志遠的經典之作。

經典賽觀賽省錢整理包！月付199元追全場賽事 Hami、愛爾達方案一次看

2026年世界棒球經典賽（WBC）將於3月5日點燃戰火，賽程一路延續至3月下旬冠軍戰。中華電信旗下MOD與Hami Video將同步轉播預賽至決賽共47場正式賽事，並包含3月2日、3月3日中華隊在宮崎

唱歌送大麥克！麥當勞「無敵大麥克」回歸 中華棒球隊「得1分折5元」

麥當勞「無敵大麥克」及「香鷄大麥克」自3月4日至3月31日即將限期回歸。同時，睽違27年，「動力火車」將再度為麥當勞獻唱，用音樂串連世代記憶。因應棒球熱潮，麥當勞更限時推出以大麥克家族打造的「戰勝套餐」，還有麥當勞APP推出「台灣尚勇！APP應援優惠」，一起為台灣加油。

震撼餐飲圈！高雄米其林一星承料理長宣布離職 藤本詳一感性告白台灣

高雄高端餐飲界傳出震撼消息！自2022年起連續4年蟬聯米其林一星的日料餐廳「承 SHO」，其靈魂人物料理長藤本詳一發布正式聲明，宣布因個人未來規劃，將於2026年3月29日正式離開這座他深耕五年半的舞台。消息一出，隨即引發饕客與業界的高度關注，紛紛對這位帶領高雄餐飲接軌國際的星級主廚表示不捨。

亞洲棒壇第一人！陳傑憲加入Jordan Brand家族還有專屬釘鞋迎戰經典賽

Jordan Brand正式拓展亞洲棒球領域，宣布台灣職棒運動員（2026經典賽中華隊隊長、中華職棒統一7-ELEVEn獅隊長）陳傑憲加入 Jordan Brand大家庭，成為亞洲第一位Jordan Brand棒球運動員，開啟品牌於亞洲棒球佈局的重要新篇章。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。