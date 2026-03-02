經典賽觀賽省錢整理包！月付199元追全場賽事 Hami、愛爾達方案一次看

2026年世界棒球經典賽（WBC）將於3月5日點燃戰火，賽程一路延續至3月下旬冠軍戰。中華電信旗下MOD與Hami Video將同步轉播預賽至決賽共47場正式賽事，並包含3月2日、3月3日中華隊在宮崎舉行的官辦熱身賽。3月幾乎天天都有比賽登場，球迷若想一場不漏，事先挑選合適方案，就能把荷包花在刀口上。

【短期追賽首選】Hami月租型方案：199元涵蓋全賽程

若僅鎖定本屆WBC，Hami Video電視運動館月租型方案每月199元、最短租期1個月，即可收看全部47場正式賽事與熱身賽。平均一天約6.6元，是最單純也最無負擔的選擇。

不過須留意，賽事結束後記得在下一個計費週期前取消訂閱，避免自動續扣。

【電信用戶長期方案】中華電信年約每月129元

中華電信行動或寬頻用戶可申辦年約方案，每月129元，單月費用更低，但需綁約12個月，較適合原本就有長期收視需求的族群。若只是為了這一屆經典賽短期訂閱，整體支出未必比較划算。

【加值組合包】中華電信「2026棒球加油包」399元

若除了經典賽，還想同步觀看更多頻道內容，中華電信3月31日前推出「2026棒球加油包」，內含90天電視運動館會員，可收看包含愛爾達在內的100多個電視頻道，優惠價399元，平均每月約133元。對於希望一次擴充頻道內容的觀眾來說，是兼顧賽事與綜合節目的折衷選擇。

【跨平台重度球迷】ELTA.TV年租最低月付140元

若平日也想線上收看NBA、F1或即將開打的2026年美國職棒大聯盟（MLB）等賽事，愛爾達電視旗下ELTA.TV也推出WBC專屬優惠方案，分為年租、兩年與三年期選擇，平均月費最低約140元，並加贈聯名應援毛巾、環保收納袋、燈箱磁鐵等紀念品。

若僅單純想收看轉播內容，也有三年期4567元方案，換算每月約126元，可同時觀看F1、NBA、BWF、WTT、英超等多項賽事，適合長期追賽的重度運動迷。