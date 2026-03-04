全城Team Taiwan！千人應援派對×城市下酒祭熱血登場！ATT4FUN戶外LIVE轉播WBC經典賽 打造連續四天最狂城市棒球日

迎接全球矚目的WBC世界棒球經典賽，信義ATT 4 FUN將於3月5日至3月8日推出「全城Team Taiwan」應援活動，邀請全台球迷一同走出家門，在戶外巨幕前為台灣加油。現場不僅號召千人應援派對，更結合7間戶外酒吧與4間主題餐廳共同推出經典熱血限量活動，一同打造連續四天8場賽事最狂城市棒球應援派對。

活動期間，ATT 4 FUN戶外廣場將架設3座大型LED屏幕，全日Live直播WBC世界棒球經典賽焦點賽事，搭配沉浸式音響與各式美食好料，讓球迷即使不在球場，也能零距離感受比賽的熱血。現場連續四天也將發放限量台灣隊應援小物，號召大家穿上戰袍、揮舞國旗，集結全城力量為Team Taiwan加油。

同步舉辦的「城市下酒祭」也匯聚戶外酒吧、經典小食與主題調飲，球迷可邊看比賽邊享受美食與啤酒，與好友一起乾杯為台灣加油。館內餐飲品牌也推出應援限定外帶套餐及優惠， bhc CHICKEN、鳥貴族、中央韓鍋酒舍、梨谷韓式烤肉同步推出 $300 元應援外帶限定套餐，消費者可於館內購買後，帶至戶外廣場一邊觀賽、一邊享用，打破場域限制，讓餐飲與賽事熱血無縫串聯，打造從館內到戶外的完整觀賽連線。

連續四天8場好球的全日戶外熱血應援日讓看好球, 吃好食,喝好酒變成這城市熱血吶喊的嘉年華.一起號召全城Team Taiwan為台灣棒球加油!

3/5週四 11:00 台灣VS 澳洲 18:00 捷克VS南韓

3/6週五 11:00 澳洲VS捷克 18:00 日本VS台灣

3/7週六 11:00 台灣VS捷克 18:00 南韓VS日本

3/8週日 11:00 台灣VS南韓 18:00 澳洲VS日本

活動名稱｜ 全城Team Taiwan—經典對決×城市下酒祭

活動時間｜ 3月5日（四）至3月8日（日）連續四天8場賽事

活動地點｜ 信義ATT 4 FUN 戶外廣場

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康