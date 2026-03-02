震撼餐飲圈！高雄米其林一星承料理長宣布離職 藤本詳一感性告白台灣

高雄高端餐飲界傳出震撼消息！自2022年起連續4年蟬聯米其林一星的日料餐廳「承 SHO」，其靈魂人物料理長藤本詳一發布正式聲明，宣布因個人未來規劃，將於2026年3月29日正式離開這座他深耕五年半的舞台。消息一出，隨即引發饕客與業界的高度關注，紛紛對這位帶領高雄餐飲接軌國際的星級主廚表示不捨。

「承 SHO」是日本東京米其林二星名店「傳 DEN」的首間海外姊妹店，由原本擔任副主廚的藤本詳一親自來台坐鎮擔任料理長。藤本詳一在「承 SHO」的料理，以新懷石（Modern Kaiseki）風格為主，融合「傳DEN」的精髓與高雄在地食材，強調輕盈明快、季節變化與在地風土。

藤本詳一在聲明中感性回顧這段時光，形容這五年半如轉瞬即逝，雖然過程中有開心的時刻也難免辛苦，但能走到今天，全仰賴一路支持的團隊與顧客。他特別點名感謝從日本送他來台發展的「傳 DEN」主廚長谷川在佑，以及「承 SHO」的全體同仁、合作廠商與家人。藤本坦言，在創立「承 SHO」之前他僅擔任過副料理長，當時接到長谷川料理長的邀請來台時，心中確實曾有過猶豫，但如今他能由衷地為自己身為「承 SHO」料理長的經歷感到無比驕傲。

這份聲明也揭露了藤本詳一不凡的職涯轉折。他分享自己25歲時毅然從汽車修護技師轉行立志成為料理人，從京都、東京一路修行到台灣，始終抱持著「不想為沒有去做而後悔」的信念做出決策。他認為，過去的選擇雖然無法改變，但唯有現在與未來的自己，能將過去的選擇轉化為正確答案。即使面對未來的未知，他仍希望不停下腳步，持續挑戰各種新的可能。

隨著離職日期進入倒數，藤本詳一表示在剩下的約一個月時間內，非常期待能與饕客們在餐廳再次相見，為這段精彩的台味旅程畫下圓滿句點。作為高雄指標性的米其林星廚，藤本詳一的下一步動向尚未公開，但他所留下的職人精神與對食材的熱情，已在台灣餐飲史留下深刻的一頁。