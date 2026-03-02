快訊

震撼餐飲圈！高雄米其林一星承料理長宣布離職 藤本詳一感性告白台灣

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
高雄米其林一星「承 SHO」料理長藤本詳一。圖／摘自IG（@ shoichi_fujimoto）
高雄高端餐飲界傳出震撼消息！自2022年起連續4年蟬聯米其林一星的日料餐廳「承 SHO」，其靈魂人物料理長藤本詳一發布正式聲明，宣布因個人未來規劃，將於2026年3月29日正式離開這座他深耕五年半的舞台。消息一出，隨即引發饕客與業界的高度關注，紛紛對這位帶領高雄餐飲接軌國際的星級主廚表示不捨。

「承 SHO」是日本東京米其林二星名店「傳 DEN」的首間海外姊妹店，由原本擔任副主廚的藤本詳一親自來台坐鎮擔任料理長。藤本詳一在「承 SHO」的料理，以新懷石（Modern Kaiseki）風格為主，融合「傳DEN」的精髓與高雄在地食材，強調輕盈明快、季節變化與在地風土。

藤本詳一在聲明中感性回顧這段時光，形容這五年半如轉瞬即逝，雖然過程中有開心的時刻也難免辛苦，但能走到今天，全仰賴一路支持的團隊與顧客。他特別點名感謝從日本送他來台發展的「傳 DEN」主廚長谷川在佑，以及「承 SHO」的全體同仁、合作廠商與家人。藤本坦言，在創立「承 SHO」之前他僅擔任過副料理長，當時接到長谷川料理長的邀請來台時，心中確實曾有過猶豫，但如今他能由衷地為自己身為「承 SHO」料理長的經歷感到無比驕傲。

這份聲明也揭露了藤本詳一不凡的職涯轉折。他分享自己25歲時毅然從汽車修護技師轉行立志成為料理人，從京都、東京一路修行到台灣，始終抱持著「不想為沒有去做而後悔」的信念做出決策。他認為，過去的選擇雖然無法改變，但唯有現在與未來的自己，能將過去的選擇轉化為正確答案。即使面對未來的未知，他仍希望不停下腳步，持續挑戰各種新的可能。

隨著離職日期進入倒數，藤本詳一表示在剩下的約一個月時間內，非常期待能與饕客們在餐廳再次相見，為這段精彩的台味旅程畫下圓滿句點。作為高雄指標性的米其林星廚，藤本詳一的下一步動向尚未公開，但他所留下的職人精神與對食材的熱情，已在台灣餐飲史留下深刻的一頁。

「承 SHO」於2022、2023、2024、2025連續四年蟬聯米其林一星殊榮。圖／摘自IG（@ shoichi_fujimoto）
「承 SHO」於2022、2023、2024、2025連續四年蟬聯米其林一星殊榮。圖／摘自IG（@ shoichi_fujimoto）

米其林 高雄

亞洲棒壇第一人！陳傑憲加入Jordan Brand家族還有專屬釘鞋迎戰經典賽

Jordan Brand正式拓展亞洲棒球領域，宣布台灣職棒運動員（2026經典賽中華隊隊長、中華職棒統一7-ELEVEn獅隊長）陳傑憲加入 Jordan Brand大家庭，成為亞洲第一位Jordan Brand棒球運動員，開啟品牌於亞洲棒球佈局的重要新篇章。

米其林推薦「心潮飯店」插旗台中！吃得到鵝胸銀芽炒飯、酥蛋秘製滷肉

以當代手法重新詮釋台灣料理的「心潮飯店」，自2019年於台北開幕至今，已經多次獲得米其林指南推薦。今年「心潮飯店」拓展版圖，進駐台中新光三越，並推出「鵝胸銀芽炒飯」、「酥蛋秘製滷肉」等台中限定料理，為台中帶來全新的餐飲體驗。

Onitsuka Tiger 2026秋冬解構日式間之美學 虎爪紋60周年新鞋款誕生

日本時尚品牌Onitsuka Tiger鬼塚虎於米蘭時裝周發表2026秋冬系列。本季以日本傳統文化概念「間」(The Aesthetics of Ma)為核心主題，表述兩個元素之間富有意義的留白或停頓。

26秋冬米蘭時裝周／Loro Piana展開復古火車旅行 經典腰果花紋好優雅

頂級靜奢品牌Loro Piana於時裝周期間於米蘭總部Cortile della Seta透過沉浸式的靜態展覽發表2026-2027年秋冬系列，各種形態和色調的腰果花紋帶出本季主題Nomadic Reverie，讓人彷彿透過火車的窗戶漫遊不同的壯麗風景、探索旅行的概念。系列亦展現這種火車旅行的特點，隨著時間和距離的推移，慢慢在腦海中留下各種深刻印象。

犀牛盾推棒球應援手機配件 巧手發揮客製創意、輸入「4字」現折250元

隨著國際棒球賽事與Galaxy S26系列新機登場，手機配件品牌同步推出客製化應援與聯名設計，兼顧防護機能與個性風格，搶攻球迷與潮流族群多元市場。

