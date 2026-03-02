麥當勞「無敵大麥克」與「香鷄大麥克」回歸 經典口訣再拿免費大麥克

台灣麥當勞2日宣布，「無敵大麥克」與「香鷄大麥克」自3月4日起至3月31日限期回歸（或售完為止），再度搶攻經典商品商機。大麥克系列長年具有高度知名度，此次回歸也鎖定品牌鐵粉，希望帶動一波話題性買氣。

大麥克在台風行多年，其廣告旋律與口訣更形成跨世代記憶點。自1999年由動力火車詮釋經典口訣後，2013年「麥克瘋擂台賽」再度引發討論。今年品牌再度與動力火車合作，邀請其演唱由創作歌手派偉俊打造的新曲〈大麥克點起來 MAC it BEAT〉，以音樂串聯不同世代，為大麥克限期回歸增添行銷聲量。

不僅大麥克家族限期回歸，麥當勞也搭上棒球賽事熱潮，推出期間限定「戰勝套餐」，主打以大麥克系列組成的應援組合。同時，麥當勞APP同步上架「台灣尚勇！APP應援優惠」，透過優惠活動強化與賽事話題的連結，期望在賽季期間帶動門市與外送買氣。

麥當勞表示，全球1號餐的「大麥克」，不只經典，更是跨越世代的美食代表。無論是對「大麥克」口訣的趣味記憶，還是對獨特大麥克醬的命定眷戀，每個世代都有屬於自己喜歡大麥克的理由。

為大麥克鐵粉誠摯獻上多層次美味，麥當勞「無敵大麥克」及「香鷄大麥克」自3月4日起至3月31日（或售完為止）限期回歸。「無敵大麥克」以4層100%純牛肉，搭配因牛肉餅溫度而焦糖化、釋放出天然糖分的洋蔥丁，加上新鮮爽脆的生菜、溫熱融化的吉事片、酸黃瓜及招牌大麥克醬，多達15層的豐富口感，征服肉食控的味蕾；「香鷄大麥克」則延續大麥克家族豐富疊層與份量飽足的特色，以雙層酥炸鷄排搭配，為喜愛鷄肉的顧客提供另一種選擇。

麥當勞亦同步推出「大麥克分享盒」，內含2份「大麥克家族」漢堡（大麥克或香鷄大麥克，任選兩款），再搭配20塊麥克鷄塊與1包大薯，份量澎湃，多元餐點組合滿足消費者的胃口。

1999年動力火車為「麥香堡」（現名稱為大麥克）創造專屬口訣，「雙層純牛肉、獨特醬料加生菜、吉士洋蔥酸黃瓜、芝麻麵包蓋上去」—這個朗朗上口的經典口訣，延續27年，是無數消費者心中的獨家記憶。今年，動力火車更重返麥當勞，與歌手派偉俊共同演唱全新歌曲，演繹經典「大麥克」。此次麥當勞邀請新世代創作才子派偉俊打造全新「大麥克點起來MAC it BEAT」歌曲，將經典大麥克口訣重新編曲，歌詞巧妙結合產品特色與生活場景，融入Gen Z喜愛的音樂元素，讓大麥克成為新世代的文化象徵。

過去曾掀起社群熱潮的麥克瘋擂台賽，以人人都會哼唱的大麥克經典口訣，吸引大批民眾參與、翻唱分享，成為許多人記憶中的歡唱時刻。今年，麥當勞推出全新「大麥克點起來MAC it BEAT」歌曲，並且再度復刻麥克瘋擂台賽活動，自3月14日與3月15日兩日的21:00至22:00，於全台3間限定餐廳推出限時一小時的「大麥克 MAC it BEAT 快閃活動」，邀請消費者一起把熟悉的節奏再次唱響。每組人數上限10人，凡現場演唱「大麥克點起來」，每位參加者皆可獲得大麥克兌換券乙張，每一組更可獲得大麥克手燈乙組(兩入)。

此外，自3月16日起至3月22日止，將同步推出線上快閃活動，邀請消費者於麥當勞Threads官方帳號的貼文下留言上傳翻唱影片，就有機會抽中「大麥克麥克風」（乙名）或「大麥克手燈」（50 名），讓大麥克的經典魅力在新世代的傳唱中持續延燒。

在「無敵大麥克」及「香鷄大麥克」經典美味回歸的同時，麥當勞響應近期棒球賽事熱潮，自3月4日起至3月31日推出「戰勝套餐」。套餐主餐可選擇大麥克家族（大麥克、無敵大麥克或香鷄大麥克，三款漢堡任選一款），以經典「三層麵包」呼應棒球場上「三層三層戰勝他」的氣勢，配餐搭配麥脆鷄腿（乙塊）及大薯，象徵「一棒入魂，全壘打」的寓意，再加上經典飲品焦糖奶茶（冰），球迷在享用美味的同時，也能感受到「一起挺台灣」的熱血氛圍。

同時，麥當勞APP將隨台灣棒球選手於小組賽期間加碼推出「台灣尚勇！APP應援優惠」，以美味串聯全民熱情。自3月5日起至3月8日，麥當勞APP將美食優惠，與台灣選手們於棒球賽事中的精彩表現連動，依據當日得分與全壘打次數，賽後隔日發放限時優惠券：只要台灣選手每擊出1支全壘打，即可獲得指定主餐現折10元；每得1分，即可獲得指定點心現折5元，全壘打支數與得分愈多，優惠券折扣愈多（兩張優惠券折扣金額皆最高折抵至半價）。