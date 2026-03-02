快訊

亞洲棒壇第一人！陳傑憲加入Jordan Brand家族還有專屬釘鞋迎戰經典賽

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
Jordan Brand正式拓展亞洲棒球領域，宣布台灣職棒運動員陳傑憲加入Jordan Brand大家庭。圖／Jordan Brand提供
Jordan Brand正式拓展亞洲棒球領域，宣布台灣職棒運動員陳傑憲加入Jordan Brand大家庭。圖／Jordan Brand提供

Jordan Brand正式拓展亞洲棒球領域，宣布台灣職棒運動員（2026經典賽中華隊隊長、中華職棒統一7-ELEVEn獅隊長）陳傑憲加入 Jordan Brand大家庭，成為亞洲第一位Jordan Brand棒球運動員，開啟品牌於亞洲棒球佈局的重要新篇章。

陳傑憲也是2024世界棒球12強中華隊隊長，在最初不被看好的情況下，中華隊打出精彩一役，最終擊退亞洲棒球強權日本武士隊，與中華隊全體一起拿下12強賽事冠軍，也將台灣棒球運動的全民熱潮推升至最高點。接下來中華隊即將迎接棒球強度最高等級賽事經典賽，直接迎戰全球棒球最頂尖球員集結對決的高張力賽事。

陳傑憲在關鍵時刻展現的冷靜、高壓情境下的節奏掌控，以及帶動整支球隊的存在感，使他成為球場上真正的核心角色，而他擁有「臺灣隊長」的身份與稱號。Jordan Brand選擇陳傑憲作為Jordan Brand於亞洲棒球的重要代表人物，也可見到陳傑憲的魅力與影響力，並將Michael Jordan象徵的 「追求偉大」精神延伸至棒球運動。

當年籃球大帝、空中飛人Michael Jordan在巔峰之際，為了實現父親希望他打棒球的願望，他暫別NBA走向棒球紅土賽場，選擇挑戰不同運動舞台的那一刻，已說明一件事，偉大從不被運動項目所定義，而是由態度與選擇所決定。

站上世界級賽事舞台，陳傑憲也曾感到緊張，甚至懷疑自己是否準備好。但當他望向滿場球迷後，他便把雜念排除。陳傑憲回憶道：「那一刻我知道，不管多緊張，我都必須面對。很多事情與其擔心，不如正面迎上去。」這份選擇直面的態度，也是Jordan Brand所相信的精神「當時刻來臨，不等待、不退讓」。

陳傑憲與Jordan Brand的連結，也有一段童年趣事。他分享，小時候練完棒球，總愛到宿舍對面的籃球場打球，但那時的他國小畢業身高不到148公分，被當時身為教練的父親笑稱他是「矮子Jordan (Air Jordan閩南語諧音)」，當年的「矮子(Air) Jordan」，如今真的成為亞洲第一位Jordan Brand棒球運動員。

此外，Jordan Brand也為陳傑憲打造專屬的客製化Jordan釘鞋，依陳傑憲場上需求與節奏量身設計，強化貼合度與穩定性。並以經典的藍白紅配色向台灣隊長的身份致敬，鞋舌內襯以「限界はないCHIEH-HSIEN（沒有極限陳傑憲）」巧妙的呼應陳傑憲經典的應援口號，以及在日本訓練的成長背景。

Jordan Brand正式拓展亞洲棒球領域，宣布台灣職棒運動員陳傑憲加入Jordan Brand大家庭。圖／Jordan Brand提供
Jordan Brand正式拓展亞洲棒球領域，宣布台灣職棒運動員陳傑憲加入Jordan Brand大家庭。圖／Jordan Brand提供

Jordan Brand也為陳傑憲打造專屬的客製化Jordan釘鞋，以經典的藍白紅配色向台灣隊長的身份致敬。圖／Jordan Brand提供
Jordan Brand也為陳傑憲打造專屬的客製化Jordan釘鞋，以經典的藍白紅配色向台灣隊長的身份致敬。圖／Jordan Brand提供

Jordan Brand正式拓展亞洲棒球領域，宣布台灣職棒運動員陳傑憲加入Jordan Brand大家庭。圖／Jordan Brand提供
Jordan Brand正式拓展亞洲棒球領域，宣布台灣職棒運動員陳傑憲加入Jordan Brand大家庭。圖／Jordan Brand提供

Jordan Brand正式拓展亞洲棒球領域，宣布台灣職棒運動員陳傑憲加入Jordan Brand大家庭。圖／Jordan Brand提供
Jordan Brand正式拓展亞洲棒球領域，宣布台灣職棒運動員陳傑憲加入Jordan Brand大家庭。圖／Jordan Brand提供

Jordan Brand正式拓展亞洲棒球領域，宣布台灣職棒運動員陳傑憲加入Jordan Brand大家庭。圖／Jordan Brand提供
Jordan Brand正式拓展亞洲棒球領域，宣布台灣職棒運動員陳傑憲加入Jordan Brand大家庭。圖／Jordan Brand提供

Jordan Brand也為陳傑憲打造專屬的客製化Jordan釘鞋，以經典的藍白紅配色向台灣隊長的身份致敬。圖／Jordan Brand提供
Jordan Brand也為陳傑憲打造專屬的客製化Jordan釘鞋，以經典的藍白紅配色向台灣隊長的身份致敬。圖／Jordan Brand提供

