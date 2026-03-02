許我耀眼、成何體統...近半年討論度最高十大陸劇揭曉

十大陸劇誰能稱霸？

不讓韓劇專美於前，近年來的陸劇人氣可說是有過之而無不及。從古裝權謀、仙俠冒險到都會情感，各大影音平台接連祭出重磅製作，不僅讓劇迷們天天熬夜狂嗑，更在社群論壇掀起一波波的討論聲浪。而在這些強片中，究竟是哪幾部作品能突破重圍，成為網友心中最愛的現象級神作呢？《網路溫度計DailyView》這次以陸劇口碑榜為範圍，整理出近半年上線的熱門新作，並透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，調查網友討論度最高的十大陸劇。其中，近期上線的穿越輕喜劇《成何體統》雖未能擠進前段班，卻以驚人的爆發力拿下第九名；而《天地劍心》、《赴山海》則憑藉主演成毅的高人氣穩居前三；相較之下，原本備受期待的《雙軌》和《暗河傳》則意外無緣榜單，成為本次調查的最大遺珠。除了上述幾部話題之作，還有哪些隱藏黑馬悄悄逆襲？完整排行馬上揭曉！

No.10 玉茗茶骨

Disney+提供

榮登本次榜單第十名的，是2025年底的古裝壓軸大作《玉茗茶骨》。這部由侯明昊與古力娜扎領銜主演的強片，不僅風光斬獲超過40億的驚人播放量，更在豆瓣拿下6.8分的評價，其憑藉著高質感的製作水準與快節奏的宅鬥，成功締造了收視與口碑雙贏的傲人成績。

值得一提的是，《玉茗茶骨》大膽撕下了傳統「男強女弱」的公式化標籤。全劇巧妙揉合了商戰、權謀與懸疑元素，更罕見地在劇情中注入了「女尊」與「雄競」元素。故事聚焦於掌管家族命脈的茶王之女榮善寶（古力娜扎 飾），遇上了滿腹才華卻家道中落的落魄縣令陸江來（侯明昊 飾)，兩人就此展開了一場「爽女對上茶男」的非典型雙強過招，劇情既刺激又充滿看點，被無數劇迷大讚是「成年人專屬的成熟系古裝劇」。

No.9 成何體統

愛奇藝國際版提供

今年二月初才開播的《成何體統》，可說是最令人驚喜的聲量黑馬了。該劇首播當日就創下1,785萬網播量，更在眾多平台的熱播推薦中穩坐前段班。其挾帶了七英俊原著小說與超人氣動畫版的強大基底，因此尚未開播便已累積龐大的粉絲數。不同於一般的傳統套路，其主打雙重主角穿越的創意設定，加上男神丞磊與「天選妖妃」王楚然的高顏值CP，讓人一開追就停不下來。

故事講述現代社畜王翠花（王楚然 飾）意外穿書成為禍國妖妃庾晚音，並與同樣穿越而來的暴君夏侯澹聯手，試圖改寫原著的悲劇結局。全劇巧妙融合喜劇、權謀與甜寵元素，而男女主角也從最初的互相試探到後來的相知相惜，最終攜手共創盛世，爽感十足。

No.8 狙擊蝴蝶

《狙擊蝴蝶》堪稱是2025年底都市愛情劇的一匹黑馬，其挾帶知名作家七寶酥同名原著的超高人氣，一上線便以勢如破竹之姿，在影音平台狂吸超過一億次播放量，站內熱度指標更強勢衝破26000點，寫下流量與口碑雙贏的亮眼戰績。

該片最大亮點莫過於那份不落俗套的直球式姐弟戀。劇情講述陳妍希飾演的事業女強人「岑矜」，長年資助偏鄉貧困學霸李霧（周柯宇 飾）完成學業。而當女主角面臨人生低谷之際，當初受人資助的青澀少年，最終蛻變為雷厲風行的職場菁英，並霸氣回歸展開高甜的雙向奔赴。陳妍希的輕熟溫婉，對上周柯宇自帶的年下侵略感，不僅擦出強烈的火花，兩人之間的超萌身高差更讓CP感直線飆升。

No.7 驕陽似我

翻攝微博／骄阳似我官微

榮登第七名的《驕陽似我》被譽為「開年第一爆」，其在騰訊站內熱度峰值破27,097，火速打破近半年來現代偶像劇的最快紀錄。更狂的是，該劇在台灣Netflix上架才短短兩週，不僅在台灣情勢登頂，更直接殺入香港、新加坡、泰國與越南等地的每週排行榜前十強，堪稱是近期口碑與流量雙雙封神的破圈代表作。

《驕陽似我》改編自人氣言情作家顧漫的同名小說，故事講述隱藏富家千金身分的職場菜鳥（趙今麥 飾），邂逅了因車禍轉行的職場菁英林嶼森（宋威龍 飾），兩人從初期的針鋒相對走向相知相伴的浪漫歷程。本劇最大的看點，莫過於被全網狂讚「宛如從書裡走出來」的神仙選角。宋威龍憑藉著零死角的頂級顏值，將男主角那份傲嬌卻深情的霸總特質詮釋得淋漓盡致，瘋狂收割無數少女心；而趙今麥渾然天成的明媚靈動，更是完美貼合了女主角的陽光人設。兩人極高的角色還原度與超強的化學反應，讓人忍不住一看秒入坑。

No.6 入青雲

翻攝微博／入青雲官微

奪下榜單第六名的古裝仙俠劇《入青雲》，絕對是近半年「開低走高」的最強逆襲範本！這部改編自白鷺成雙同名小說的熱門佳作，開播初期雖然聲量未達巔峰，但隨著劇情步步推進，展現出超高水準的電影級服化道，以及讓人欲罷不能的情感線，成功締造口碑發酵。

《入青雲》之所以能在競爭激烈的仙俠紅海中突圍，不僅是因為打破舊規改走反套路雙強設定，還特別在劇情裡融入懸疑與權謀元素。故事聚焦在罪囚鬥者紀伯宰（侯明昊 飾）在青雲大會擊敗女戰神明意（盧昱曉 飾），身中劇毒的女主角為了尋找解藥與報仇，只能偽裝成舞姬潛伏在紀伯宰身邊，兩人從互相試探到逐漸產生情愫，上演了一場堪稱「古裝版的海王與渣女之戰」的高段位戀愛博弈。

No.5 長安二十四計

翻攝微博／长安二十四计官微

《長安二十四計》作為一部古裝復仇權謀劇，自上線以來便展現強勁氣勢，不僅在央視創下收視破2的亮眼成績，也同步挺進Netflix排行榜前五名。即便劇集已經全數收官，其播放量依然穩定攀升，展現出極為驚人的長尾效應，成為年底話題度居高不下的口碑神作。

故事圍繞背負滅門血仇的謝淮安（成毅 飾）展開，他隱忍十年、潛伏入局，以謀士之姿重返長安，對抗把持朝政、意圖分裂國家的權臣。一場場計中計、局中局接連上演，在高密度反轉之下，劇情節奏緊湊而不失層次。除了燒腦的劇情外，本劇的卡司陣容更是堪稱神仙打架，集結了張涵予、劉奕君、王勁松與倪大紅等一票頂級老戲骨同台狂飆演技，讓人看了直呼過癮；佟夢實與陳瑤的虐戀支線則為冷冽的權謀劇情注入情感張力，討論熱度甚至一度輾壓主線。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體調查，本次調查區間的聲量高點落在2025年12月18日，一名網友在《陸劇討論社》粉專分享《長安二十四計》的觀後心得，大讚該劇是今年最用心製作的一部，引發大量劇迷共鳴與轉發，助攻其擠進本次榜單第五名。

No.4 水龍吟

翻攝官微／電視劇水龍吟

《水龍吟》堪稱2025年末檔期最令人驚喜的黑馬之作，自開播以來熱度居高不下，不僅打破芒果TV近五年的新劇收視紀錄，熱播期間更強勢登頂中國戲劇熱度榜。此外，該劇在Netflix台灣也拿下收視亞軍的佳績，僅次於舒淇、李心潔主演的台劇《回魂計》，流量高達2.61億，表現相當亮眼。

本劇改編自藤萍小說《千劫眉》，巧妙融合奇幻、武俠與愛情等三大元素。故事講述亦正亦邪的唐儷辭（羅雲熙 飾）被昔日好友陷害，因此捲入一場滅門慘案與江湖陰謀。在探索真相的過程裡，他結識了池雲（敖子逸 飾）、沈郎魂（肖順堯 飾）等志同道合之人，並在愛與恨、義與魔之間抉擇，從獨善其身轉變為肩負江湖使命的守護者。



透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體調查，本次調查區間的聲量高峰落在2025年10月26日至11月21日，此正值《水龍吟》熱播期。社群平台上討論熱潮罕見長達一個月之久，可見其人氣之高，也印證了該劇在陸劇的現象級地位。

No.3 天地劍心

翻攝官微／電視劇天地劍心

強勢挺進本屆排行榜前三名的，正是備受網友期待的仙俠大作《天地劍心》，其又名《狐妖小紅娘王權篇》！作為《狐妖小紅娘月紅篇》與《淮水竹亭》姊妹作完結篇，該劇打從開播那一刻起，便自帶核彈級的超高討論度，更在愛奇藝站內刷新收視紀錄。

劇情講述最強斬妖兵器的王權富貴（成毅 飾），遇見蜘蛛精清瞳（李一桐 飾）後，兩人從對立到相知，上演一場「斬妖者愛上妖」的深刻虐戀。劇中王權富貴為守護清瞳，多次以肉身擋劍的經典場面，更被戲迷封為古裝悲劇美學的巔峰；而「權瞳CP」的情感張力也吸引大批觀眾反覆二刷，在網路社群掀起熱烈討論。

然而，較為可惜的是，劇中後段表現未完全符合開播時的高期待，陷入了「開高走低」的窘境。不過，即便口碑出現兩極化評價，《天地劍心》仍憑藉成毅的古裝魅力與無法超越的悲劇美學名場面，強勢挺進話題榜第三名，人氣與討論度依舊不可小覷。

No.2 赴山海

翻攝微博／赴山海

在這次近半年十大陸劇人氣榜中，成毅個人的主演作品就包辦了三部，從第五名的《長安二十四計》、第三名的《天地劍心》，一路挺進至勇奪亞軍的《赴山海》，充分展現了他的扛劇能力與超高人氣。作為成毅本屆排名最高的力作，《赴山海》交出的數據成績單可說是傲視群雄，光是開播前在騰訊與愛奇藝的雙平台預約量就飆破481.3萬。正式上線後更是火力全開，不僅總播放量突破13億大關，巔峰時期甚至一度將神劇《慶餘年2》擠下神壇，空降全網熱度總冠軍。

故事講述現代社畜意外穿進自己筆下的武俠世界，成毅在劇中大秀一人分飾三角的深厚功底。從現代作家「肖明明」、滿腔熱血的大俠「蕭秋水」，再到腹黑反派幫主「李沉舟」。三個性格截然不同的人設都能無縫切換；再加上親自上陣的大量高難度的動作戲，拳拳到肉的流暢武打，讓整部劇的武俠爽度直接拉滿。不過，隨著劇情的推進，許多原著粉對於故事線慘遭魔改的抗議聲浪逐漸擴大，還有部分特效質感略顯粗糙、故事線太瑣碎等問題，也紛紛成為社群平台上正反兩極交鋒的爭議焦點。

No.1 許我耀眼

翻攝微博／許我耀眼

千呼萬喚始出來！強勢摘下本次「近半年十大陸劇」冠軍寶座的，正是被封為2025年現象級黑馬之作的《許我耀眼》。該劇以高達78,572的驚人網路聲量，狠狠將其他強敵甩在後頭，穩坐話題霸主寶座。令人津津樂道的是，本劇在幾乎「零宣傳、零炒作」的狀態下橫空出世，竟意外締造了開播即爆紅的奇蹟。它不僅在台灣Netflix強勢拿下收視亞軍，總播放量更是一舉衝破15億大關，火爆盛況簡直堪比頂級古裝大片。

該劇改編自張悅然小說《大喬小喬》，陳偉霆化身腹黑冷漠的都會菁英「沈皓明」，對上趙露思飾演的電視台主播「許妍」。兩人在這場婚姻博弈中各懷心思，從前期的互相猜忌、瘋狂試探，到經歷層層剝繭後，最終卸下偽裝、彼此治癒。這種跳脫傳統傻白甜套路、既極致拉扯又充滿成熟張力的情感模式，成為全劇最抓人眼球的最大亮點。



透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體觀察，該劇聲量在2025年9月27日出現斷層式高點，話題從開播隔日瞬間直線爆發。此後討論熱度不僅未見消退，反而隨劇情推進持續升溫，期間每日皆穩定維持在千筆以上的討論基本盤；在10月4日迎來劇情高潮時，單日聲量更是一舉衝破4,000筆大關，而這股熱潮也一路延燒至10月15日大結局當天。從開播到完結始終維持著居高不下的超強氣勢，足見其話題性之高與觀眾黏著度之強，受封「年度人氣王」絕對當之無愧！

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年8月25日至2025年2月23日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

