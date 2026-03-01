聽新聞
米其林推薦「心潮飯店」插旗台中！吃得到鵝胸銀芽炒飯、酥蛋秘製滷肉

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
除了招牌菜色外，心潮飯店打造「鵝胸銀芽炒飯」、「酥蛋秘製滷肉」等台中限定料理。圖／心潮飯店提供 陳睿中
除了招牌菜色外，心潮飯店打造「鵝胸銀芽炒飯」、「酥蛋秘製滷肉」等台中限定料理。圖／心潮飯店提供

以當代手法重新詮釋台灣料理的「心潮飯店」，自2019年於台北開幕至今，已經多次獲得米其林指南推薦。今年「心潮飯店」拓展版圖，進駐台中新光三越，並推出「鵝胸銀芽炒飯」、「酥蛋秘製滷肉」等台中限定料理，為台中帶來全新的餐飲體驗。

台中新光三越「心潮飯店」以新藝術時期的歐式莊園作為時空背景，融合心潮飯店既有的台式語彙，從空間設計、菜色研發到調酒風味，皆為台中量身打造。空間部份，由乙作室內裝修設計及山畝設計團隊操刀，使用深綠與木紋牆面搭配印花座椅，並以金屬與鏡面幾何、花曲柳木皮板、大理石花紋、手工磁磚拼花點綴其中，挑高拱頂和寬闊廊道也為空間增添氣勢。同時並由Museum of FLOWERS負責室內花藝策劃，並搭配台灣插畫藝術家Croter洪添賢作品。此外，台中店也規劃私人包廂、戶外座位區，滿足不同聚會需求。

除了招牌菜色外，心潮飯店打造多款台中限定料理。「鵝胸銀芽炒飯」，將招牌炒飯與鵝肉飯結合，鵝肉丁、油蔥酥、銀芽、韭菜快炒後，再鋪上鹽水鵝胸與特製鵝油辣醬，濃郁辛香、層次豐富。「酥蛋秘製滷肉」選用肥瘦相間的五花肉以秘製滷汁細火燉煮，搭配酥炸半熟蛋上桌。其他如「爆炒鵝心肝」、「香辣冷拌臭豆腐鴨血」及「炙燒生鮪魚」等料理，也都是以台中味覺記憶為發想打造的限定菜色，展現台菜新風味。

心潮飯店台中新光三越店規劃有戶外座位區。圖／心潮飯店提供 陳睿中
心潮飯店台中新光三越店規劃有戶外座位區。圖／心潮飯店提供

「心潮飯店」拓展版圖，進駐台中新光三越。圖／心潮飯店提供 陳睿中
「心潮飯店」拓展版圖，進駐台中新光三越。圖／心潮飯店提供

「心潮飯店」插旗台中新光三越，以新藝術時期的歐式莊園結合台式語彙作為設計主軸。圖／心潮飯店提供 陳睿中
「心潮飯店」插旗台中新光三越，以新藝術時期的歐式莊園結合台式語彙作為設計主軸。圖／心潮飯店提供

