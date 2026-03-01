Onitsuka Tiger 2026秋冬解構日式間之美學 虎爪紋60周年新鞋款誕生

日本時尚品牌Onitsuka Tiger鬼塚虎於米蘭時裝周發表2026秋冬系列。本季以日本傳統文化概念「間」(The Aesthetics of Ma)為核心主題，表述兩個元素之間富有意義的留白或停頓。

在本季伸展台上不再侷限於正式、休閒或運動裝，而是在這些類別的「空間」中游走，透過異材質的堆疊，像是羊羔絨夾克搭配輕薄襯衫，展現層次與空間感、視覺張力。另有充滿少女氣息的學院風，以及蘋果綠抓絨外套內搭糖果粉色蝴蝶結襯衫、羽毛效果面料的裙裝，展現浪漫元素與玩味感。男裝系列同樣延續跨衣櫥混搭的設計思維，手工刺繡花卉米白色刷毛外套、襯衫搭配柔軟卡其長褲，體現自由、不拘一格的當代男性風貌。

鞋履設計方面，為慶祝品牌經典虎爪紋（Onitsuka Tiger Stripes）誕生60周年，首度推出了方頭版本的MEXICO 66。其鞋身更為扁平細長，並提供蜥蜴紋、花卉印花及純色等多樣化選擇。

此系列亦推出兩款slingback高跟鞋，一款採尖頭設計並搭配可翻折皮革飾片與皮帶，另一款則重新詮釋經典虎爪紋，也標誌著品牌進一步跨足時裝女鞋領域。

配件方面，本季推出全新包款小巧的矩形鉚釘斜挎包，以及一系列可愛的掛飾，像是蝴蝶結、迷你耳機包、口紅包，增加搭配的趣味性。

