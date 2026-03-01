快訊

伊朗飛彈、無人機襲擊波斯灣 杜拜等地重創「中東陷恐慌」

前主播吳中純離世…女兒不解醫師1反應「在開心什麼」 嘆沒嚴肅看待

聽新聞
0:00 / 0:00

Onitsuka Tiger 2026秋冬解構日式間之美學 虎爪紋60周年新鞋款誕生

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
羽毛效果面料的裙裝與詮釋經典虎爪紋的slingback高跟鞋。圖／Onitsuka Tiger提供
羽毛效果面料的裙裝與詮釋經典虎爪紋的slingback高跟鞋。圖／Onitsuka Tiger提供

日本時尚品牌Onitsuka Tiger鬼塚虎於米蘭時裝周發表2026秋冬系列。本季以日本傳統文化概念「間」(The Aesthetics of Ma)為核心主題，表述兩個元素之間富有意義的留白或停頓。

在本季伸展台上不再侷限於正式、休閒或運動裝，而是在這些類別的「空間」中游走，透過異材質的堆疊，像是羊羔絨夾克搭配輕薄襯衫，展現層次與空間感、視覺張力。另有充滿少女氣息的學院風，以及蘋果綠抓絨外套內搭糖果粉色蝴蝶結襯衫、羽毛效果面料的裙裝，展現浪漫元素與玩味感。男裝系列同樣延續跨衣櫥混搭的設計思維，手工刺繡花卉米白色刷毛外套、襯衫搭配柔軟卡其長褲，體現自由、不拘一格的當代男性風貌。

鞋履設計方面，為慶祝品牌經典虎爪紋（Onitsuka Tiger Stripes）誕生60周年，首度推出了方頭版本的MEXICO 66。其鞋身更為扁平細長，並提供蜥蜴紋、花卉印花及純色等多樣化選擇。

此系列亦推出兩款slingback高跟鞋，一款採尖頭設計並搭配可翻折皮革飾片與皮帶，另一款則重新詮釋經典虎爪紋，也標誌著品牌進一步跨足時裝女鞋領域。

配件方面，本季推出全新包款小巧的矩形鉚釘斜挎包，以及一系列可愛的掛飾，像是蝴蝶結、迷你耳機包、口紅包，增加搭配的趣味性。

手工刺繡花卉米白色刷毛外套、襯衫搭配柔軟卡其長褲，體現自由、不拘一格的當代男性風貌。圖／Onitsuka Tiger提供
手工刺繡花卉米白色刷毛外套、襯衫搭配柔軟卡其長褲，體現自由、不拘一格的當代男性風貌。圖／Onitsuka Tiger提供

蘋果綠抓絨外套內搭糖果粉色蝴蝶結襯衫，打破穿搭界線流露出的浪漫感。圖／Onitsuka Tiger提供
蘋果綠抓絨外套內搭糖果粉色蝴蝶結襯衫，打破穿搭界線流露出的浪漫感。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger鬼塚虎於米蘭時裝周發表2026秋冬系列。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger鬼塚虎於米蘭時裝周發表2026秋冬系列。圖／Onitsuka Tiger提供

帶有少女氣息的學院風。圖／Onitsuka Tiger提供
帶有少女氣息的學院風。圖／Onitsuka Tiger提供

外套

延伸閱讀

當頹廢遇上永續 DIESEL 2026秋冬的叛逆衣櫥呈現派對後凌亂美學

26秋冬米蘭時裝周／貝克漢與S.COUPS雙男神同框 MewTul CP同場賞BOSS

Demna首秀公開！GUCCI 2026秋冬米蘭時裝周上演神話式華麗 春意盎然

路易威登2026 Trunk Edition系列上市 兼容工藝與實用打造百搭衣櫥

相關新聞

Onitsuka Tiger 2026秋冬解構日式間之美學 虎爪紋60周年新鞋款誕生

日本時尚品牌Onitsuka Tiger鬼塚虎於米蘭時裝周發表2026秋冬系列。本季以日本傳統文化概念「間」(The Aesthetics of Ma)為核心主題，表述兩個元素之間富有意義的留白或停頓。

26秋冬米蘭時裝周／Loro Piana展開復古火車旅行 經典腰果花紋好優雅

頂級靜奢品牌Loro Piana於時裝周期間於米蘭總部Cortile della Seta透過沉浸式的靜態展覽發表2026-2027年秋冬系列，各種形態和色調的腰果花紋帶出本季主題Nomadic Reverie，讓人彷彿透過火車的窗戶漫遊不同的壯麗風景、探索旅行的概念。系列亦展現這種火車旅行的特點，隨著時間和距離的推移，慢慢在腦海中留下各種深刻印象。

犀牛盾推棒球應援手機配件 巧手發揮客製創意、輸入「4字」現折250元

隨著國際棒球賽事與Galaxy S26系列新機登場，手機配件品牌同步推出客製化應援與聯名設計，兼顧防護機能與個性風格，搶攻球迷與潮流族群多元市場。

當頹廢遇上永續 DIESEL 2026秋冬的叛逆衣櫥呈現派對後凌亂美學

DIESEL 2026秋冬系列大秀日前在米蘭時裝周震撼登發表，創意總監Glenn Martens再次展現顛覆性的設計語言，將「派對後的凌亂美學」發揮到極致。

Apple Podcast將支援HLS影片技術 精彩內容可聽、可看體驗再升級

近年來，Podcast早已從單純的音訊節目逐漸演變為跨平台的內容型態。除了傳統的收聽模式外，愈來愈多創作者開始加入影像元素，讓Podcast同時具備「可聽也可看」的特性。從訪談節目到知識型內容，影片Podcast在社群平台與串流服務的推動下快速成長，聽眾也越來越習慣在不同情境下自由切換收聽與觀看方式。隨著影音製作工具普及與廣告模式成熟，Podcast正逐步走向更完整的內容產業生態。

26秋冬米蘭時裝周／貝克漢與S.COUPS雙男神同框 MewTul CP同場賞BOSS

BOSS於時裝週期間於位於米蘭的Rubattino56 空間發表2026秋冬系列男女裝。本季設計透過俐落線條與精準結構向品牌引以為傲的精湛工藝傳承致敬，秀場佈景亦呼應持續進化的美學視角，並提供會員重點鞋款與配件的即看即買服務。包括品牌代言人大衛貝克漢、韓國男團SEVENTEEN隊長S.COUPS、游泳世界冠軍汪順、泰國男星Mew Suppasit、中國演員劉學義等人都出席看秀。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。