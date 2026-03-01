快訊

26秋冬米蘭時裝周／Loro Piana展開復古火車旅行 經典腰果花紋好優雅

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
覆蓋Sopravisso羊毛的陳列台展示新款手提包。圖／Loro Piana提供
頂級靜奢品牌Loro Piana於時裝周期間於米蘭總部Cortile della Seta透過沉浸式的靜態展覽發表2026-2027年秋冬系列，各種形態和色調的腰果花紋帶出本季主題Nomadic Reverie，讓人彷彿透過火車的窗戶漫遊不同的壯麗風景、探索旅行的概念。系列亦展現這種火車旅行的特點，隨著時間和距離的推移，慢慢在腦海中留下各種深刻印象。

這段旅程以多首描繪季節更迭、氣溫變化和自然色彩變幻的短詩展開，進入展場後，除了放滿詩集的小書架，造訪的每一步都伴隨著背景聲音朗讀八首詩歌，聽眾彷彿置時間長河之中。接著穿過以亮澤紅木和拉絲黃銅扶手重現火車車廂的經典裝潢的狹窄長廊，來到展示2026-2027年秋冬系列的主展廳。

深邃的大地色調和南瓜橙黃色調構成本季的主調，作為新一季焦點的腰果花紋圖案貫穿整個發佈會的各個空間，包括分隔各區的九面屏風。牆邊展示的五款披肩添上精細的網版印製腰果花紋，覆蓋Sopravisso羊毛的陳列台展示新款手提包，而牆邊的蠟面木製陳列架則掛滿Grande Unita羊絨圍巾。

腰果花紋細緻複雜，需要高超的印製技術才能製成。經典水滴形的腰果花紋誕生於二千多年前，並於18世紀傳入歐洲。位於義大利Varallo的Loro Piana歷史檔案館內便收藏了多本詳述紡織品歷史的書籍，這種精美的腰果花紋更啟發了品牌於1960年代末至1970年代創作的特色圖案。隨著腰果花紋逐漸盛行，這種圖案亦經常出現在Loro Piana的印花披肩上，並從此成為品牌系列的重要元素。

男裝以溫暖的色調堆疊出時尚的旅人氣息。圖／Loro Piana提供
綁帶長袍搭配打摺長褲與短靴。圖／Loro Piana提供
前短後長的裙裝搭配泡泡袖翻羊毛短外套。圖／Loro Piana提供
作為Loro Piana 2026-2027年秋冬系列焦點的腰果花紋貫穿整個發佈會，融入各個空間。圖／Loro Piana提供
腰果圖案的寬鬆外袍搭配垂墜長褲。圖／Loro Piana提供
垂墜感的柔軟布料和寬鬆的褲形為三件式西裝注入悠閒氣息。圖／Loro Piana提供
深邃的大地色調和南瓜橙黃色調組成Loro Piana 2026-2027年秋冬系列主要視覺。圖／Loro Piana提供
高腰長裙和直式的修長圖案有拉長下半身的視覺效果。圖／Loro Piana提供
