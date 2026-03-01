快訊

伊朗飛彈、無人機襲擊波斯灣 杜拜等地重創「中東陷恐慌」

前主播吳中純離世…女兒不解醫師1反應「在開心什麼」 嘆沒嚴肅看待

犀牛盾推棒球應援手機配件 巧手發揮客製創意、輸入「4字」現折250元

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
多樣品牌原創與創作者設計圖款，輕鬆打造專屬客製化手機殼。圖／犀牛盾提供 黃筱晴
多樣品牌原創與創作者設計圖款，輕鬆打造專屬客製化手機殼。圖／犀牛盾提供 黃筱晴

隨著國際棒球賽事與Galaxy S26系列新機登場，手機配件品牌同步推出客製化應援與聯名設計，兼顧防護機能與個性風格，搶攻球迷與潮流族群多元市場。

抓準經典賽熱血應援風潮，RHINOSHIELD犀牛盾宣布推出設計師原創棒球主題圖款，邀請球迷透過「Design Your Own」客製化平台打造專屬應援手機殼，並攜手多位創作者推出以棒球為主題的多元設計，展現對Team Taiwan的支持。即日起至3月17日止，全站不限產品訂單滿1,718元，輸入折扣碼「一起贏吧」即可現折250元。

推薦系列涵蓋棒球元素、球衣背號、應援口號與手勢等多樣圖款，可自由拼貼搭配球員揮棒圖樣或全壘打元素，打造個人化風格。除手機殼外，AquaStand磁吸水壺、AirPods保護殼與GRIP O手機支架等配件亦支援客製化，讓球迷打造專屬應援裝備，一同熱血應援。

另外，隨著全新Samsung Galaxy S26系列正式發表，CASETiFY同步推出多款專屬手機殼，以頂級防護力結合個性化設計，並宣布攜手韓國女團ILLIT成員WONHEE合作，以「磁性相吸，風格同頻」為理念，精選出一系列主打Y2K靈感藝術印花設計的配件系列。

此次合作延續CASETiFY與Z世代族群的創意連結，由WONHEE精選Samsung Galaxy S26系列配件款式，包括蝴蝶結、愛心與星星等俏皮元素，並結合像素化與浮水印紋理等Y2K風格設計，展現鮮明個人特色。

新品更皆支援MagSafe磁吸功能，可提供穩定磁吸連結與無線充電體驗，並可搭配CASETiFY Snappy磁吸配件使用，同時提供多元印花與材質選擇。

由ILLIT成員WONHEE親自精選的全新Samsung Galaxy S26系列私藏清單，結合蝴蝶結、愛心與星星等俏皮Y2K元素。圖／CASETiFY提供 黃筱晴
由ILLIT成員WONHEE親自精選的全新Samsung Galaxy S26系列私藏清單，結合蝴蝶結、愛心與星星等俏皮Y2K元素。圖／CASETiFY提供 黃筱晴

K-pop人氣女團ILLIT成員WONHEE親自精選一系列CASETiFY充滿Y2K元素的酷帥電子配件。圖／CASETiFY提供 黃筱晴
K-pop人氣女團ILLIT成員WONHEE親自精選一系列CASETiFY充滿Y2K元素的酷帥電子配件。圖／CASETiFY提供 黃筱晴

RHINOSHIELD犀牛盾官網全站不限產品訂單滿1,718元，結帳輸入「一起贏吧」折扣碼，現折250元。圖／犀牛盾提供 黃筱晴
RHINOSHIELD犀牛盾官網全站不限產品訂單滿1,718元，結帳輸入「一起贏吧」折扣碼，現折250元。圖／犀牛盾提供 黃筱晴

