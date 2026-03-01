快訊

當頹廢遇上永續 DIESEL 2026秋冬的叛逆衣櫥呈現派對後凌亂美學

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
透過設計呈現出宿醉的隨手撿起穿上的凌亂美感。圖／DIESEL提供
DIESEL 2026秋冬系列大秀日前在米蘭時裝周震撼登發表，創意總監Glenn Martens再次展現顛覆性的設計語言，將「派對後的凌亂美學」發揮到極致。

這次大秀將會場打造成一個全白色的沉浸式藝術裝置，場內堆疊了近5萬件DIESEL歷年來的典藏單品，見證了品牌自1978年起演進的軌跡，以及與6千多件循環再造道具，有如走進DIESEL近半世紀的回憶博物館。

延續品牌的Upcycling承諾，除了場地裝置皆為可回收或循環利用的材料，另外，從牛仔、成衣到包款，全系列均採用合規溯源及再生材質打造，以永續視角續寫Successful Living的篇章。

本季的主題定格在「宿醉後的清晨」，牛仔布料經高溫定形，刻下折痕；織物單品經過特殊的面料處理，呈現「從地板隨手撿起」的凌亂與慵懶感；利用生產餘料再造的毛氈大衣與套裝；針織衫刻意模擬蟲蛀與磨損痕跡，傳遞頹廢感；印花單品覆以金屬箔片壓印，形成獨特塑化紋理。這系列透過個性鮮明的單品顛覆傳統的衣櫥，塑造出DIESEL獨特的不羈美感。

重點單品包括全新D-One包款首次亮相，多搭扣背帶化身手提設計，材質涵蓋皮革、滿綴晶鑽的牛仔布以及本季的花卉印花。眼鏡系列涵括全新D-mentional眼鏡，品牌有首度推出無性別設表款Closer。

DIESEL 2026秋冬系列從牛仔、成衣到包款，全系列均採用合規溯源及再生材質打造。圖／DIESEL提供
看似隨意分佈的破洞與抽絲，模擬衣物存放多年、被蟲蛀蝕後的歲月與頹廢感。圖／DIESEL提供
模擬「嘔吐物」或「噴灑飲料」效果的印花與紋理，挑戰大眾對美的認知。圖／DIESEL提供
DIESEL 2026秋冬系列大秀以「派對後的凌亂」為靈感，場內堆疊了近5萬件DIESEL歷年來的典藏單品，與6千多件循環再造道具。圖／DIESEL提供
牛仔布料經高溫定形，留下永久性摺痕，呈現出派對後的凌亂與慵懶。圖／DIESEL提供
