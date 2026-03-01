Apple Podcast將支援HLS影片技術 精彩內容可聽、可看體驗再升級

近年來，Podcast早已從單純的音訊節目逐漸演變為跨平台的內容型態。除了傳統的收聽模式外，愈來愈多創作者開始加入影像元素，讓Podcast同時具備「可聽也可看」的特性。從訪談節目到知識型內容，影片Podcast在社群平台與串流服務的推動下快速成長，聽眾也越來越習慣在不同情境下自由切換收聽與觀看方式。隨著影音製作工具普及與廣告模式成熟，Podcast正逐步走向更完整的內容產業生態。

Apple近期宣布將於今年春季針對Apple Podcast App進行重大更新，全面支援HTTP Live Streaming (HLS)技術。這項發展不僅是自20年前將podcast納入iTunes服務後的又一重要里程碑，也讓podcast創作者更能掌控內容、擁有更多營利機會，同時為使用者提供更穩定且高品質的收看體驗。

對於聽眾與觀眾而言，全新的影片podcast體驗讓收看與收聽之間的切換變得更加順暢。使用者可以直接在App內觀賞影片，並視需求切換至橫向全螢幕顯示，或下載內容供離線觀看。透過HLS技術的自動畫質調整功能，無論是在Wi-Fi或行動網路環境下，系統都能確保播放過程穩定流暢。此外，影片單集也整合了使用者熟悉的個人化推薦與編輯精選內容，並延續如「增強對白」、多倍速播放及支援多國語言逐字稿等輔助功能，讓看podcast與聽podcast一樣輕鬆自然。

從創作者的角度來看，這項更新提供了更大的主導權與營利彈性。創作者可透過Acast、ART19、Omny Studio及SiriusXM等首波支援的託管供應商發佈內容，並持續掌控內容權限與營收方式。其中一項重要變化是創作者能首次動態插入影片廣告，包括主持人口播內容，進一步拓展影音廣告的應用空間，同時不影響既有的追蹤人數或下載量。

Apple服務資深副總裁Eddy Cue表示，這項演進讓創作者能更全面掌控自己的內容與事業發展，同時也為觀眾提供更便利的收視管道。目前HLS影片功能已在iOS 26.4、iPadOS 26.4及visionOS 26.4的beta版開放測試，並預計於今年春季正式推向iPhone、iPad、Apple Vision Pro及網頁版平台，為全球170多個國家與地區的使用者帶來更完整的影音Podcast體驗。