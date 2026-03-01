快訊

伊朗飛彈、無人機襲擊波斯灣 杜拜等地重創「中東陷恐慌」

前主播吳中純離世…女兒不解醫師1反應「在開心什麼」 嘆沒嚴肅看待

聽新聞
0:00 / 0:00

Apple Podcast將支援HLS影片技術 精彩內容可聽、可看體驗再升級

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全新的影片podcast體驗採用HLS技術，讓使用者可自由切換觀看與收聽、選擇橫向全螢幕顯示，並可下載影片供離線觀看。圖／Apple提供
全新的影片podcast體驗採用HLS技術，讓使用者可自由切換觀看與收聽、選擇橫向全螢幕顯示，並可下載影片供離線觀看。圖／Apple提供

近年來，Podcast早已從單純的音訊節目逐漸演變為跨平台的內容型態。除了傳統的收聽模式外，愈來愈多創作者開始加入影像元素，讓Podcast同時具備「可聽也可看」的特性。從訪談節目到知識型內容，影片Podcast在社群平台與串流服務的推動下快速成長，聽眾也越來越習慣在不同情境下自由切換收聽與觀看方式。隨著影音製作工具普及與廣告模式成熟，Podcast正逐步走向更完整的內容產業生態。

Apple近期宣布將於今年春季針對Apple Podcast App進行重大更新，全面支援HTTP Live Streaming (HLS)技術。這項發展不僅是自20年前將podcast納入iTunes服務後的又一重要里程碑，也讓podcast創作者更能掌控內容、擁有更多營利機會，同時為使用者提供更穩定且高品質的收看體驗。

對於聽眾與觀眾而言，全新的影片podcast體驗讓收看與收聽之間的切換變得更加順暢。使用者可以直接在App內觀賞影片，並視需求切換至橫向全螢幕顯示，或下載內容供離線觀看。透過HLS技術的自動畫質調整功能，無論是在Wi-Fi或行動網路環境下，系統都能確保播放過程穩定流暢。此外，影片單集也整合了使用者熟悉的個人化推薦與編輯精選內容，並延續如「增強對白」、多倍速播放及支援多國語言逐字稿等輔助功能，讓看podcast與聽podcast一樣輕鬆自然。

從創作者的角度來看，這項更新提供了更大的主導權與營利彈性。創作者可透過Acast、ART19、Omny Studio及SiriusXM等首波支援的託管供應商發佈內容，並持續掌控內容權限與營收方式。其中一項重要變化是創作者能首次動態插入影片廣告，包括主持人口播內容，進一步拓展影音廣告的應用空間，同時不影響既有的追蹤人數或下載量。

Apple服務資深副總裁Eddy Cue表示，這項演進讓創作者能更全面掌控自己的內容與事業發展，同時也為觀眾提供更便利的收視管道。目前HLS影片功能已在iOS 26.4、iPadOS 26.4及visionOS 26.4的beta版開放測試，並預計於今年春季正式推向iPhone、iPad、Apple Vision Pro及網頁版平台，為全球170多個國家與地區的使用者帶來更完整的影音Podcast體驗。

app升級後的影片podcast功能，讓創作者能更充分掌控內容，同時為使用者帶來最高品質的影片體驗。圖／Apple提供
app升級後的影片podcast功能，讓創作者能更充分掌控內容，同時為使用者帶來最高品質的影片體驗。圖／Apple提供

蘋果 Podcast 影片 創作者

延伸閱讀

果粉不用睡了！蘋果執行長驚喜發文證實 下週Apple春季新品將精彩連發

數位行銷／善用Podcast 用聲音行銷

相關新聞

Onitsuka Tiger 2026秋冬解構日式間之美學 虎爪紋60周年新鞋款誕生

日本時尚品牌Onitsuka Tiger鬼塚虎於米蘭時裝周發表2026秋冬系列。本季以日本傳統文化概念「間」(The Aesthetics of Ma)為核心主題，表述兩個元素之間富有意義的留白或停頓。

26秋冬米蘭時裝周／Loro Piana展開復古火車旅行 經典腰果花紋好優雅

頂級靜奢品牌Loro Piana於時裝周期間於米蘭總部Cortile della Seta透過沉浸式的靜態展覽發表2026-2027年秋冬系列，各種形態和色調的腰果花紋帶出本季主題Nomadic Reverie，讓人彷彿透過火車的窗戶漫遊不同的壯麗風景、探索旅行的概念。系列亦展現這種火車旅行的特點，隨著時間和距離的推移，慢慢在腦海中留下各種深刻印象。

犀牛盾推棒球應援手機配件 巧手發揮客製創意、輸入「4字」現折250元

隨著國際棒球賽事與Galaxy S26系列新機登場，手機配件品牌同步推出客製化應援與聯名設計，兼顧防護機能與個性風格，搶攻球迷與潮流族群多元市場。

當頹廢遇上永續 DIESEL 2026秋冬的叛逆衣櫥呈現派對後凌亂美學

DIESEL 2026秋冬系列大秀日前在米蘭時裝周震撼登發表，創意總監Glenn Martens再次展現顛覆性的設計語言，將「派對後的凌亂美學」發揮到極致。

Apple Podcast將支援HLS影片技術 精彩內容可聽、可看體驗再升級

近年來，Podcast早已從單純的音訊節目逐漸演變為跨平台的內容型態。除了傳統的收聽模式外，愈來愈多創作者開始加入影像元素，讓Podcast同時具備「可聽也可看」的特性。從訪談節目到知識型內容，影片Podcast在社群平台與串流服務的推動下快速成長，聽眾也越來越習慣在不同情境下自由切換收聽與觀看方式。隨著影音製作工具普及與廣告模式成熟，Podcast正逐步走向更完整的內容產業生態。

26秋冬米蘭時裝周／貝克漢與S.COUPS雙男神同框 MewTul CP同場賞BOSS

BOSS於時裝週期間於位於米蘭的Rubattino56 空間發表2026秋冬系列男女裝。本季設計透過俐落線條與精準結構向品牌引以為傲的精湛工藝傳承致敬，秀場佈景亦呼應持續進化的美學視角，並提供會員重點鞋款與配件的即看即買服務。包括品牌代言人大衛貝克漢、韓國男團SEVENTEEN隊長S.COUPS、游泳世界冠軍汪順、泰國男星Mew Suppasit、中國演員劉學義等人都出席看秀。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。