26秋冬米蘭時裝周／貝克漢與S.COUPS雙男神同框 MewTul CP同場賞BOSS

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
BOSS品牌代言人S.COUPS與大衛貝克漢於2026秋冬時裝秀上合影。圖／BOSS提供
BOSS於時裝週期間於位於米蘭的Rubattino56 空間發表2026秋冬系列男女裝。本季設計透過俐落線條與精準結構向品牌引以為傲的精湛工藝傳承致敬，秀場佈景亦呼應持續進化的美學視角，並提供會員重點鞋款與配件的即看即買服務。包括品牌代言人大衛貝克漢、韓國男團SEVENTEEN隊長S.COUPS、游泳世界冠軍汪順、泰國男星Mew Suppasit、中國演員劉學義等人都出席看秀。

墨黑色、午夜藍、煙燻灰、橄欖綠與鐵鏽棕、溫暖陶瓦色與赭金色等簡約洗練的色彩構成的主要色調，被用來彰顯材質紋理。整體輪廓結合1980年代後期具有雕塑感的寬肩西裝外套與1990年代後期的高翻領設計，融會出全新風貌。寬肩輪廓透過收窄腰身重塑平衡比例，雙排扣西裝外套搭配單摺長褲，而三扣式外套則與更搭配更顯隨興的雙摺長褲。

外套融合奢華面料與源自運動服飾的機能科技材質，例如尼龍風衣結合刷毛羊駝毛翻領，或皮革大衣內裡貼合柔軟喀什米爾，展現前所未有的質感層次。近年來逐漸成為品牌要角的皮革，以多種形態貫穿整個系列：從有著柔軟觸感的厚實皮革、鴕鳥皮紋效果、到馬毛紋理，為外套、長褲、大衣等單品注入豐富樣貌。常見於領帶、口袋巾、絲質圍巾或腰封上的經典絲綢印花與提花裝飾被重新轉化為牡丹、海芋與百合等花卉造型裝飾，成為最受矚目的配件。

泰國男星CP Mew Suppasit與Tul Pakorn出席BOSS 2026秋冬時裝秀。圖／BOSS提供
1980年代後期具有雕塑感的寬肩西裝外套，寬肩輪廓透過收窄腰身重塑平衡比例。圖／BOSS提供
經典的馬術風格高腰氣球褲，以羊毛麻料混紡材質重新演繹。圖／BOSS提供
經典絲綢印花與提花裝飾被重新構思，轉化為精緻優雅的花卉造型裝飾。圖／BOSS提供
BOSS品牌代言人汪順出席品牌2026秋冬時裝秀。圖／BOSS提供
金色壓紋天鵝絨營造層次豐富且充滿力量的視覺氛圍。圖／BOSS提供
演員劉學義出席BOSS 2026秋冬時裝秀。圖／BOSS提供
BOSS品牌代言人S.COUPS與大衛貝克漢於2026秋冬時裝秀上合影。圖／BOSS提供
BOSS發表2026秋冬男女裝系列大秀。圖／BOSS提供
BOSS品牌代言人大衛貝克漢出席品牌2026秋冬時裝秀。圖／BOSS提供
相關新聞

Onitsuka Tiger 2026秋冬解構日式間之美學 虎爪紋60周年新鞋款誕生

日本時尚品牌Onitsuka Tiger鬼塚虎於米蘭時裝周發表2026秋冬系列。本季以日本傳統文化概念「間」(The Aesthetics of Ma)為核心主題，表述兩個元素之間富有意義的留白或停頓。

26秋冬米蘭時裝周／Loro Piana展開復古火車旅行 經典腰果花紋好優雅

頂級靜奢品牌Loro Piana於時裝周期間於米蘭總部Cortile della Seta透過沉浸式的靜態展覽發表2026-2027年秋冬系列，各種形態和色調的腰果花紋帶出本季主題Nomadic Reverie，讓人彷彿透過火車的窗戶漫遊不同的壯麗風景、探索旅行的概念。系列亦展現這種火車旅行的特點，隨著時間和距離的推移，慢慢在腦海中留下各種深刻印象。

犀牛盾推棒球應援手機配件 巧手發揮客製創意、輸入「4字」現折250元

隨著國際棒球賽事與Galaxy S26系列新機登場，手機配件品牌同步推出客製化應援與聯名設計，兼顧防護機能與個性風格，搶攻球迷與潮流族群多元市場。

當頹廢遇上永續 DIESEL 2026秋冬的叛逆衣櫥呈現派對後凌亂美學

DIESEL 2026秋冬系列大秀日前在米蘭時裝周震撼登發表，創意總監Glenn Martens再次展現顛覆性的設計語言，將「派對後的凌亂美學」發揮到極致。

Apple Podcast將支援HLS影片技術 精彩內容可聽、可看體驗再升級

近年來，Podcast早已從單純的音訊節目逐漸演變為跨平台的內容型態。除了傳統的收聽模式外，愈來愈多創作者開始加入影像元素，讓Podcast同時具備「可聽也可看」的特性。從訪談節目到知識型內容，影片Podcast在社群平台與串流服務的推動下快速成長，聽眾也越來越習慣在不同情境下自由切換收聽與觀看方式。隨著影音製作工具普及與廣告模式成熟，Podcast正逐步走向更完整的內容產業生態。

26秋冬米蘭時裝周／貝克漢與S.COUPS雙男神同框 MewTul CP同場賞BOSS

