26秋冬米蘭時裝周／貝克漢與S.COUPS雙男神同框 MewTul CP同場賞BOSS
BOSS於時裝週期間於位於米蘭的Rubattino56 空間發表2026秋冬系列男女裝。本季設計透過俐落線條與精準結構向品牌引以為傲的精湛工藝傳承致敬，秀場佈景亦呼應持續進化的美學視角，並提供會員重點鞋款與配件的即看即買服務。包括品牌代言人大衛貝克漢、韓國男團SEVENTEEN隊長S.COUPS、游泳世界冠軍汪順、泰國男星Mew Suppasit、中國演員劉學義等人都出席看秀。
墨黑色、午夜藍、煙燻灰、橄欖綠與鐵鏽棕、溫暖陶瓦色與赭金色等簡約洗練的色彩構成的主要色調，被用來彰顯材質紋理。整體輪廓結合1980年代後期具有雕塑感的寬肩西裝外套與1990年代後期的高翻領設計，融會出全新風貌。寬肩輪廓透過收窄腰身重塑平衡比例，雙排扣西裝外套搭配單摺長褲，而三扣式外套則與更搭配更顯隨興的雙摺長褲。
外套融合奢華面料與源自運動服飾的機能科技材質，例如尼龍風衣結合刷毛羊駝毛翻領，或皮革大衣內裡貼合柔軟喀什米爾，展現前所未有的質感層次。近年來逐漸成為品牌要角的皮革，以多種形態貫穿整個系列：從有著柔軟觸感的厚實皮革、鴕鳥皮紋效果、到馬毛紋理，為外套、長褲、大衣等單品注入豐富樣貌。常見於領帶、口袋巾、絲質圍巾或腰封上的經典絲綢印花與提花裝飾被重新轉化為牡丹、海芋與百合等花卉造型裝飾，成為最受矚目的配件。
