檸檬霜淇淋、檸檬費南雪限定登場！法朋「檸檬季」3月4日開放預購

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
檸香流心餅乾鐵盒，每盒580元。圖／法朋烘焙甜點坊提供
酸甜的氣息，總能為春季帶來不一樣的滋味。「法朋烘焙甜點坊」自3月16日起推出年度檸檬季企劃，運用西西里黃檸檬、優利卡綠皮檸檬等5種檸檬，推出餘韻南國戚風蛋糕、檸檬霜淇淋、島嶼香檸旅人蛋糕等多款檸檬系甜點，預計3月4日起開放預購。

法朋本季運用5種不同的個性，依照其不同的特質，傳達出明確的設計理念。其中「西西里黃檸檬」明亮奔放、酸香乾淨；「優利卡綠皮檸檬」帶有青草氣息與清冽尾韻；「四季檸檬」香氣直接、酸度俐落；「香水檸檬」則偏向花果調、香氣更有層次；至於「大溪地萊姆」帶有成熟柑橘與微甜的清香，各有特色。

本次主推的「餘韻南國戚風蛋糕」，以西西里黃檸檬為主角，基底為原味戚風蛋糕，搭配中澤奶霜，並運用蜜漬檸檬條、蜜漬檸檬丁堆疊果皮香氣與微苦回甘的風味，再運用檸檬淋面、檸檬甘納許與黃檸檬奶餡拉出酸度主線，形成入口明亮、中段圓潤、尾韻微苦的完整節奏。同時法朋並結合抹茶香緹與抹茶奶餡，藉由抹茶與檸檬的組合，在明亮酸感與茶韻之間，創造出整體的平衡感。切片200元，5吋880元，7吋1,600元。

「檸檬霜淇淋」同樣採用西西里黃檸檬，呈現乾淨酸香且入口柔滑、尾韻清爽，再加上蜜漬檸檬與黃檸檬醬點綴，單支售價100元，僅限於仁愛門市獨賣。另款「島嶼香檸旅人蛋糕」以優利卡綠皮檸檬作為風味主軸，採綠檸檬麵糊為基底，並加入蜜漬檸檬丁、檸檬奶餡、檸檬果醬等結構，再使用法國ㄅㄞ巧克力、日本熊本麵粉等食材，整體口感細緻溼潤，並有著連續層次的酸香，每條680元。

針對伴手禮市場，法朋還推出「檸香流心餅乾鐵盒」，內含有經典檸檬、開心果檸檬、太妃糖檸檬、荔枝玫瑰檸檬等不同口味的餅乾，每盒8入，售價580元。其他還有「三韻檸香費南雪禮盒」同步登場。全系列預計3月4日開放預購，3月16日起全面開賣。

島嶼香檸旅人蛋糕，每條680元。圖／法朋烘焙甜點坊提供
「餘韻南國戚風蛋糕」以西西里黃檸檬為主角，同時結合抹茶香緹與抹茶奶餡，創造出絕佳的平衡。圖／法朋烘焙甜點坊提供
本季主打款「餘韻南國戚風蛋糕」，切片200元，5吋880元，7吋1,600元。圖／法朋烘焙甜點坊提供
三韻檸香費南雪禮盒，每盒480元。圖／法朋烘焙甜點坊提供
