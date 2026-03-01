快訊

「毀容式」搭擋楊紫演出新戲 胡歌GIORGIO ARMANI新形象帥回天花板

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
GIORGIO ARMANI全球形象代言人胡歌演繹品牌2026春夏系列全新廣告大片。圖／GIORGIO ARMANI提供
GIORGIO ARMANI全球形象代言人胡歌演繹品牌2026春夏系列全新廣告大片。圖／GIORGIO ARMANI提供

GIORGIO ARMANI全球形象代言人胡歌近期與女星楊紫演出「生命樹」，黝黑皮膚和大鬍子造型讓人一眼認不出，該劇妝髮造型被網友稱為「毀容式」的演出。不過在GIORGIO ARMANI最新發布的2026春夏系列全新廣告大片中，胡歌又恢復到大家所熟悉的優雅帥氣，他更首度踏入Giorgio Armani先生生位於米蘭的宅邸，演繹這位傳奇大師生前創作的最後一個系列。、

此次全新廣告由知名攝影師Oliver Hadlee Pearch掌鏡拍攝。胡歌身著剪裁俐落的西裝與貼合身形的外套，於Giorgio Armani的故居中，每一個舉手投足間，都展現出從容優雅與永不過時的格調——這種渾然天成的隨性姿態，正是品牌跨越時間的著裝哲學。

在鏡頭下可見，坐落於舉辦品牌時裝秀的建築內的Giorgio Armani米蘭宅邸，裝潢風格一如其設計的時裝，既是個人風格的延伸與審美的具象呈現。這處兼具私密性與個人特質的空間目前由當今接手品牌男裝的創意總監Leo Dell'Orco居住。擇此為取景地，意在呼應品牌一脈相承的設計精神：回歸創作本源，亦是這場創意之旅超越時光的自然延續。

此次形象廣告的每一個畫面都細膩地向承載著Giorgio Armani回憶印記的空間致敬，並同時注入了當下的蓬勃生命力。Giorgio Armani全球形象代言人胡歌流連於私人物件、設計單品、 雕塑與藝術作品之間，重訪近十年來與Armani先生的深度合作，彷彿是一份珍貴情誼的凝練，追憶彼此長久以來的創意對話與竭誠相待。

GIORGIO ARMANI全球形象代言人胡歌演繹Giorgio Armani生前創作的最後一個系列。圖／GIORGIO ARMANI提供
GIORGIO ARMANI全球形象代言人胡歌演繹Giorgio Armani生前創作的最後一個系列。圖／GIORGIO ARMANI提供

GIORGIO ARMANI全球形象代言人胡歌演繹品牌2026春夏系列全新廣告大片。圖／GIORGIO ARMANI提供
GIORGIO ARMANI全球形象代言人胡歌演繹品牌2026春夏系列全新廣告大片。圖／GIORGIO ARMANI提供

GIORGIO ARMANI全球形象代言人胡歌演繹Giorgio Armani生前創作的最後一個系列。圖／GIORGIO ARMANI提供
GIORGIO ARMANI全球形象代言人胡歌演繹Giorgio Armani生前創作的最後一個系列。圖／GIORGIO ARMANI提供

胡歌於Giorgio Armani的米蘭宅邸拍攝品牌2026春夏系列全新廣告大片。圖／GIORGIO ARMANI提供
胡歌於Giorgio Armani的米蘭宅邸拍攝品牌2026春夏系列全新廣告大片。圖／GIORGIO ARMANI提供

胡歌於Giorgio Armani的米蘭宅邸拍攝品牌2026春夏系列全新廣告大片。圖／GIORGIO ARMANI提供
胡歌於Giorgio Armani的米蘭宅邸拍攝品牌2026春夏系列全新廣告大片。圖／GIORGIO ARMANI提供

胡歌 藝術作品 Armani 品牌

