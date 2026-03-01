快訊

影／川普「斬首」伊朗最高領袖！伊朗人衝街頭慶祝「哈米尼下地獄」

中東局勢升溫！陸駐以使館開放撤離登記 持台胞證者亦可

美伊開戰了！大陸超音速反艦飛彈介入 美軍恐完蛋？

聽新聞
0:00 / 0:00

中東戰火衝擊旅遊團 台歐洲、亞非團300人受影響

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
伊朗首都德黑蘭2月28日遭美國和以色列攻擊後，部分建築被毀、冒出濃煙。法新社 法國新聞社
伊朗首都德黑蘭2月28日遭美國和以色列攻擊後，部分建築被毀、冒出濃煙。法新社 法國新聞社

美國和以色列對伊朗發動攻擊，並遭伊朗以美軍中東基地為目標反擊。有多家航空公司在中東數國關閉領空後停飛。業者表示，目前有1團杜拜團，團員均安，另有歐洲線及亞非線約300人行程受到不同程度影響。

美國和以色列昨（2月28日）對伊朗發動空襲行動，中東情勢急遽升溫，全球最繁忙的杜拜機場更傳出遭攻擊，多家航空公司陸續宣布暫停或調整中東航線。目前有經營台北航線的阿聯酋航空（Emirates）及阿提哈德航空（Etihad）均取消航班，其中也包含台北直飛中東航線。

五福旅遊表示，由於阿聯酋航空及阿布達比航空並非該公司主力航空，主要以聯營形式為主，目前沒有團隊受困在當地，後續如果原本搭乘阿聯酋航空的旅客，公司會協助客戶進行轉移到其他航空公司或者取消團體。

針對美伊戰爭情勢的影響，雄獅旅遊表示，已成立專案小組，全面掌握團體旅遊動態。目前統計至3月2為止，有1團於杜拜行程中，所有團員均安；另有歐洲線及亞非線約300人行程受到不同程度影響。

雄獅表示，公司將依最新局勢變化及航班營運狀況，彈性調整轉機安排或行程內容，以確保旅客安全與相關權益。

美軍 美國 台北

延伸閱讀

美以襲伊朗衝突升溫 陸赴伊旅遊航班受影響

中東戰火衝擊航空運輸 航班取消情況一次看

美以空襲伊朗遭反擊 中東地區航空運輸受衝擊

美聯手以色列空襲伊朗 德黑蘭當局隨即展開報復

相關新聞

中東戰火衝擊旅遊團 台歐洲、亞非團300人受影響

美國和以色列對伊朗發動攻擊，並遭伊朗以美軍中東基地為目標反擊。有多家航空公司在中東數國關閉領空後停飛。業者表示，目前有1團杜拜團，團員均安，另有歐洲線及亞非線約300人行程受到不同程度影響。

在家也能養出澎潤水光肌 盤點十大美容儀品牌

從韓國偶像張員瑛代言的medicube，到美國名人金卡戴珊推薦的ZIIP，帶你一次了解十大美容儀品牌的亮點與特色商品！

金色三麥插旗嘉義 經典火車車廂裝潢復刻阿里山鐵道情懷

嘉義的餐飲與社交版圖迎來重要拼圖！全台聚餐首選餐廳「金色三麥」在萬眾期待下，宣布正式首度插旗嘉義，進駐耐斯廣場。品牌此次...

亞洲頂尖調酒師三月齊聚台灣 TCC 2026全台四城盛大登場

台灣調酒文化正式邁向國際新里程！備受期待的亞洲首場四城聯動雞尾酒嘉年華「Taiwan Cocktail Camp 202...

地獄廚神戈登拉姆齊制霸倫敦高空 第100家餐廳5月金融城第一高樓開幕

英國名廚戈登．拉姆齊（Gordon Ramsay）因《地獄廚房（Hell's Kitchen）》與《廚房噩夢（Kitch...

Demna首秀公開！GUCCI 2026秋冬米蘭時裝周上演神話式華麗 春意盎然

義大利頂級精品品牌GUCCI昨晚以Primavera為主題，於米蘭舉辦了2026秋冬大秀。這是GUCCI創意總監Demn...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。