中東戰火衝擊旅遊團 台歐洲、亞非團300人受影響

美國和以色列對伊朗發動攻擊，並遭伊朗以美軍中東基地為目標反擊。有多家航空公司在中東數國關閉領空後停飛。業者表示，目前有1團杜拜團，團員均安，另有歐洲線及亞非線約300人行程受到不同程度影響。

美國和以色列昨（2月28日）對伊朗發動空襲行動，中東情勢急遽升溫，全球最繁忙的杜拜機場更傳出遭攻擊，多家航空公司陸續宣布暫停或調整中東航線。目前有經營台北航線的阿聯酋航空（Emirates）及阿提哈德航空（Etihad）均取消航班，其中也包含台北直飛中東航線。

五福旅遊表示，由於阿聯酋航空及阿布達比航空並非該公司主力航空，主要以聯營形式為主，目前沒有團隊受困在當地，後續如果原本搭乘阿聯酋航空的旅客，公司會協助客戶進行轉移到其他航空公司或者取消團體。

針對美伊戰爭情勢的影響，雄獅旅遊表示，已成立專案小組，全面掌握團體旅遊動態。目前統計至3月2為止，有1團於杜拜行程中，所有團員均安；另有歐洲線及亞非線約300人行程受到不同程度影響。

雄獅表示，公司將依最新局勢變化及航班營運狀況，彈性調整轉機安排或行程內容，以確保旅客安全與相關權益。