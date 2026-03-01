在家也能養出澎潤水光肌 盤點十大美容儀品牌

開工顏值急救！十大美容儀品牌一次看

過年連假熬夜追劇、親友輪番聚餐，作息大亂之後，你的氣色還撐得住嗎？迎接新的一年，大家忙著整理髮型、穿新衣、戴新帽，卻在上妝時默默崩潰：皮膚暗沉、乾燥卡粉、妝感不服貼。偏偏工作行程滿檔，既沒時間好好保養，也難抽空預約醫美諮詢，想在短時間內找回最佳狀態，說得容易，做起來卻不簡單。

這時候，在家就能操作的「美容儀」成為許多人升級保養的秘密武器。每天只要花上幾分鐘，拉提、導入、緊緻一次到位，不必出門，也能為顏值加不少分。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點受到網友熱烈討論的十大美容儀品牌，鎖定在台灣透過實體店面或網路下單能買到的產品。

白色情人節將至，今年與其送花、送巧克力，不如把「天天變美」的儀式感送給對方，讓心意不只停留在一天，而是融入每一天的日常時光。未來每個月也將依不同時節的送禮需求，持續推出不同主題的《送禮溫度計》，協助您在各種送禮場合中輕鬆挑到合適、不踩雷的送禮選擇。

小編提醒：美容儀屬於日常保養輔助工具，並非醫療器材，效果與感受會因個人膚況而有所差異，無法取代專業醫療療程。若本身有皮膚疾病、特殊體質，或正在接受相關治療，建議在使用前先諮詢專業醫師評估，確認自身狀況是否適合，再安心選擇與操作，才能在追求美麗的同時兼顧安全唷！

No.10 CHECK2CHECK

翻攝官網／CHECK 2 CHECK

CHECK2CHECK於北中南皆設有實體門市，選品多樣齊全，其中美容儀系列更是店內的人氣焦點。像是離子淨膚儀針對油水失衡、乾燥泛紅、細紋鬆弛、彈性不足及粉刺面皰等常見肌膚困擾進行調理，主打清潔、煥膚、溫熱按摩三效合一。產品搭載兩段式離子濃度調節與每分鐘1萬2千次高頻微震，搭配鋅合金傳導探頭，可貼合臉部不同角度與細節部位。透過正離子帶走毛孔髒污，預防暗沉與堵塞問題；利用負離子幫助保養成分滲透至肌底，提升吸收力；最後以約42度C溫和按摩輕柔提拉，紓緩臉部壓力，同步為日常保養加分。

有網友在Threads上分享，「我超愛用淨膚儀的耶！除了清潔導出臉髒污外，敷面膜也可以導入用」、「這款淨膚儀是真的不錯用～如果怕卸妝卸不乾淨可以拿出來嚕一下臉，就會馬上知道洗臉有沒有洗乾淨」。

No.9 FOREO

翻攝官網／FOREO

來自瑞典的FOREO以美膚護理品牌打開知名度，包含網紅「Rice&Shine」周筠與YouTuber蘿倫Lauren等人都曾推薦。以FOREO BEAR™2智能微電流美容儀為例，外型設計走時尚路線，櫻桃紅、森林綠、薰衣草紫三色可選，兼具質感與辨識度。採USB充電設計，單次充飽電最高可使用約90次，機身為抗菌矽膠材質，具備防水特性，好清潔也方便隨身攜帶。功能上集結四種微電流技術，協助調節臉部與頸部肌肉，針對暗沉、細紋、毛孔粗大、浮腫鬆弛等常見煩惱加以處理。產品亦無需更換耗材，並強調未使用動物進行生產與測試。

使用方式也相對簡單：先確保臉部與頸部清潔乾燥，在欲加強的部位薄塗精華液，接著調整適合的微電流強度，將美容儀兩顆金屬接觸球輕按肌膚，沿著顴骨、額頭、唇周、下頜線及頸部等區域緩慢滑動即可。

No.8 CurrentBody

翻攝官網／Currentbody tw

CurrentBody同樣是不少消費者關注的美容儀品牌之一。譬如CurrentBody Skin射頻美容儀主打居家即可體驗射頻保養，建議每個部位約使用5分鐘、全臉完整操作約70分鐘，每週僅需1次，對於忙碌族群來說相對好安排。產品擁有智能偵測技術，可即時感應肌膚溫度並自動調節至適合範圍，讓射頻能量輸出維持穩定一致，提升使用時的安心感與舒適度。搭配專用導入凝膠，幫助能量傳導與後續保養吸收，使肌膚看起來更為緊緻透亮，維持彈性與光澤感。

有YouTuber分享時特別說明，「CurrentBody Skin的凝膠比較不容易乾，它的凝膠比較液態一點，塗在臉上之後是幾乎不需要補，一次量用40分鐘都沒問題」，不過也提醒，「凝膠如果被皮膚吸收之後沒有馬上補，你會比較容易燙到，使用的時候要注意」。

No.7 Ulike

翻攝官網／Ulike

以打造「服務全球消費者的家庭美容院」為願景的Ulike，產品銷售遍及亞洲、歐洲等多個市場，並於中國深圳與韓國首爾設立研發中心，致力結合科技與美學，形塑科學有效、時尚精緻的居家美容體驗。除了家用除毛儀廣受好評，「超光炮美容儀」也在網路上掀起不少討論。超光炮美容儀搭載「DPL黑金超光子」與「NIR鉑金牛奶光」雙技術，其中NIR鉑金牛奶光為900nm至1,800nm波段的無色光波，可深入肌膚底層作用。機身內建三種模式，分別對應提亮膚色、減少泛紅與淡化斑點等需求；同時搭配藍寶石冰護表皮科技，在輸出能量時同步為肌膚表層降溫，降低灼熱與不適感，提升整體使用體驗。

有網友分享，「最近每天都離不開這隻Ulike超光炮美容儀，真的好像拿到新武器一樣！照一次就像幫臉打怪升級」、「安全無痛，敏感肌友好，不用怕刺激，輕鬆變亮變嫩」。

No.6 YA-MAN

翻攝官網／YA-MAN

許多台灣人到日本家電連鎖量販店BIC CAMERA時，都會考慮購買YA-MAN的美容儀。網友表示，「本來想買Panasonic美容儀，買了就走，沒想到店員一直推YA-MAN。於是就上網爬文了一個小時，在BIC CAMERA猶豫不決，因為兩個都有愛用者」、「YA-MAN的水嫩美顏儀！！！這台真的讓我相見恨晚的好用。優點是功能很齊全，你所有想到美容儀該有的模式它都有」。

在網路討論度居高不下的YA-MAN射頻水嫩美顏儀，擁有1至3MHz RF射頻、離子導入、EMS微電流、紅／藍光LED及DYHP超脈衝滲透技術，滿足日常保養需求。機身內建四種模式：清潔模式以溫熱搭配震動協助帶走毛孔髒污；導入模式透過DYHP技術，幫助保養成分滲透至肌底；眼部護理模式針對細紋與黑眼圈加強調理；最後再以冰感模式收斂肌膚、提升彈性與緊緻度。日常保養僅需約3分鐘，完整深層護理約13分鐘，生活忙碌也能快速打造水潤彈力美肌。

No.5 ZIIP

翻攝官網／ZIIP

ZIIP HALO美膚儀為全方位微電流美容儀，鎖定細紋、皺紋等常見困擾，同步提升肌膚飽滿度、緊緻度與細膩平滑感，讓膚色看起來勻亮透徹，同時協助穩定油水平衡。除了日常保養，也可以作為妝前急救，在重要場合前快速喚醒肌膚最佳狀態。產品可搭配專屬App使用，依據不同膚況與需求提供客製化護膚體驗，例如全臉輪廓線、小V臉加強等，增加使用彈性，最快約4分鐘即可完成1次臉部護理。機身設計輕巧便攜，不論在家或外出，都能隨時享受專業級微電流保養。

ZIIP HALO美膚儀受到美國名人金卡戴珊（Kimberly Kardashian）、演員瑪格羅比（Margot Robbie）、珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）等人推薦。網友也大讚，「針對不同需求，可以一一深度解決，居家保養也能宛如有醫美高級感」。

No.4 LUDEYA 露緹雅

翻攝官網／LUDEYA

如果你是重視質感與外型設計的保養派，第一眼很可能就會被它圈粉！LUDEYA旗下美容儀「FR小幸熨」已推出第三代，在外觀與功能上持續升級，兼顧美型與實用。機身採三點四面設計，可貼合眼周線條與穴點、雙頰弧線、下顎輪廓線，甚至延伸至身體經絡與氣結進行調理。結合微電磁石科技，透過太陽能環吸收光源產生微電流，搭配高濃度調理精華導入，提升保養吸收效率；同時藉由磁石加強按摩，加強放鬆與紓壓效果，紓緩緊繃不適。無論是想緊緻臉部線條、提升澎潤感與光澤度，或是穩定膚況、強化保養滲透力，都能成為日常保養流程中的加分工具。

IG網紅也熱情分享，「它不只可以用於臉部，連身體其他部位，像是頸部、腋下、腹部、腿部等，都可以使用！多功能設計，一台就可以幫我們搞定全身！」

No.3 MIRAE 未來美

翻攝官網／MIRAE 未來美

MIRAE未來美日前推出「升級版光波機」，號稱「韓國院線等級居家美容儀」，在網路上掀起話題。機身整合紅光、黃光及牛奶光三種光源模式，可分別搭配抗老、保濕、美白保養品一起使用，一機滿足補水、提亮、修護、彈潤與緊緻等多重需求。此外，溫感導入技術可在短時間內升溫至約42°C，適合搭配面膜使用；微電流緊緻功能提供強弱兩段調整，則適合搭配精華膜使用。操作上採一鍵直覺設計，機身輕巧好上手，同時搭載24K金鍍金能量頭保護肌膚，並內建紫外線殺菌底座，充電同時自動完成殺菌程序，兼顧便利與衛生。

網友在IG上分享，「最近愛上這台未來美光波機，每天只要5-10分鐘，真的可以在家養出水光肌」、「這支真的是美容儀最強功能集大成了，想要入手一支懶人可用又有綜合功能的可以買它！」

No.2 Panasonic 國際牌

翻攝官網／Panasonic HK

在眾多美容儀品牌中，Panasonic獲得不少愛美人士關注！其中VITALIFT RF EX EH-SR86主打「多元賦活科技EX」，結合品牌史上最高頻率4MHz RF射頻、進化版雙重動態EMS EX、紅光LED與離子技術：RF射頻帶來溫感護理，協助紓緩肌膚疲勞並提升緊緻感；EMS著重鍛鍊表情肌，幫助恢復彈性與活力；紅光LED調理膚色均勻度、提亮膚質；離子功能則可導入保養成分至角質層，同時協助帶走毛孔殘留髒污。

內建五種模式，包含每週2至3次的RF溫感提拉護理、彈潤護理、眼部護理，以及可每日使用的清潔與保濕模式，滿足日常到加強型的全方位保養需求。

外型設計同樣講究，配備D型觸頭與波浪形電極，貼合額頭與臉部曲線，操作時容易向上提拉，並透過調整電極距離，讓RF射頻能量大範圍深入肌底。機身可水洗，日常清潔維護相對便利。網友表示是很值得的投資，「清潔+保濕模式後底妝整個很貼很高級，然後水腫也消得比較快，其實沒有想像中花時間，跟普通保養時間差不多」。

No.1 medicube

翻攝官網／medicube

由南韓女團IVE成員張員瑛代言的美妝保養品牌medicube，近一年拿下美容儀品牌網路聲量冠軍！主打韓國研發製造的AGE-R Booster Pro多功能美容儀，內建五段強度與五種LED燈光，提供多面向護理選擇。產品包含四大模式：水光煥顏（BOOSTER MODE）、飽滿線條（Microcurrent MODE）、彈力輪廓（Derma Shot MODE）、毛孔彈力（Air Shot MODE）。其中毛孔彈力模式建議每週2至3次、每次約5分鐘，其餘模式則可每日1至3次、每次約5至10分鐘。各模式搭載不同震動節奏，搭配水光、緊緻、彈力或毛孔調理類保養品，協助提升吸收效率，全方位護理肌膚。

值得注意的是，AGE-R Booster Pro可連動專屬應用程式，不僅能遠端操控，還能自動記錄使用模式、強度階段、音量、震動與LED顏色等資訊，機身設有LCD螢幕，顯示模式、階段、護理時間、電量與藍牙連接狀態，並具備每分鐘語音提示功能，操作更直覺。採USB Type-C充電設計，方便攜帶外出；儀器頭部使用醫療級鋼材製成，降低生鏽或敏感疑慮。

IG網紅也推薦，「保養品吸收率提升、保濕更有感，化妝的時後底妝也更服貼。然後到今天剛好用了一個月，我只能說真的很！值！得！買！」

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年2月19日至2026年2月18日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

