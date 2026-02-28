快訊

挪威主權基金去年大賺沒說的真相 台積電貢獻大、台股報酬率狠甩美股

日本滑雪勝地雪崩5人受困 傳2名我國籍旅客遭捲入

獨／酬勞僅500元 周蕙認了拍這部限制級影片：拜託大家別去找

金色三麥插旗嘉義 經典火車車廂裝潢復刻阿里山鐵道情懷

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
金色三麥嘉義耐斯店同步推出多款嘉義限定創作料理，以阿里山山葵、嘉義火雞肉飯、咖啡黑金等在地元素為靈感。圖／金色三麥餐飲集團提供
金色三麥嘉義耐斯店同步推出多款嘉義限定創作料理，以阿里山山葵、嘉義火雞肉飯、咖啡黑金等在地元素為靈感。圖／金色三麥餐飲集團提供

嘉義的餐飲與社交版圖迎來重要拼圖！全台聚餐首選餐廳「金色三麥」在萬眾期待下，宣布正式首度插旗嘉義，進駐耐斯廣場。品牌此次不僅補齊了在地大型聚會與企業慶飲的空間需求，更以極具創意的店裝與嘉義限定料理，打造結合人文底蘊與生活風格的全新城市歡聚場域。

為了向嘉義深厚的鐵道文化致敬，金色三麥發揮空間設計創意，將經典火車車廂意象直接駛入餐廳。店裝運用圓角輪廓與弧形車窗勾勒車廂線條，搭配天花板的流動燈帶，營造出列車在夜色中前行的光軌節奏感。座席設計則仿照火車座位的連續延伸感，縮短了走道與人群間的距離，讓消費者在用餐時彷彿置身於一列行駛中的餐酒列車，無論是老友重逢或家人聚餐，都能在輕鬆的鐵道氛圍中舉杯開聊。

除了視覺驚喜，金色三麥更針對嘉義店研發多款限定創作料理，將阿里山山葵、火雞肉飯、咖啡黑金與烏龍茶等在地元素完美轉譯。例如「日出山葵霜降豬」選用原產山葵油醋醬襯托蜂蜜啤酒醃製的豬肉，入口清爽如森林環抱；「回嘉蔥油火雞披薩」則致敬經典火雞肉飯，以紅蔥酥油與舒肥火雞肉鋪底，與牽絲起司交織出在地情懷。

此外，還有揉合咖啡洋蔥醬的「咖啡抵嘉烤肋串」，以及融合阿里山烏龍與蜜桃香甜的「阿里山烏龍蜜桃茶酒」，讓舌尖展開一場精采的在地風味旅程。金色三麥期許這一站能成為嘉義最熱鬧的靠站點，邀請所有在地人與遊客一起回「嘉」，感受充滿溫度與笑聲的微醺時光。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

回嘉蔥油火雞披薩為一道致敬嘉義火雞肉飯的創意料理，以自製紅蔥酥油與蒸火雞湯汁為基底、火雞肉以舒肥熟成保留細嫩口感，令人忍不住一口接一口。圖／金色三麥餐飲集團提供
回嘉蔥油火雞披薩為一道致敬嘉義火雞肉飯的創意料理，以自製紅蔥酥油與蒸火雞湯汁為基底、火雞肉以舒肥熟成保留細嫩口感，令人忍不住一口接一口。圖／金色三麥餐飲集團提供
日出山葵霜降豬以原產「山葵漬」調製成清香微辛的山葵油醋醬，為「一頭豬僅兩片」的珍稀霜降肉襯托出油潤鮮美。圖／金色三麥餐飲集團提供
日出山葵霜降豬以原產「山葵漬」調製成清香微辛的山葵油醋醬，為「一頭豬僅兩片」的珍稀霜降肉襯托出油潤鮮美。圖／金色三麥餐飲集團提供
咖啡抵嘉烤肋串使用在地台灣黑金「咖啡」創作出香醇濃郁的咖啡洋蔥醬，搭配特選肋排豐厚迷人的香氣，揮灑出咖啡之鄉的深邃風味。圖／金色三麥餐飲集團提供
咖啡抵嘉烤肋串使用在地台灣黑金「咖啡」創作出香醇濃郁的咖啡洋蔥醬，搭配特選肋排豐厚迷人的香氣，揮灑出咖啡之鄉的深邃風味。圖／金色三麥餐飲集團提供
阿里山烏龍蜜桃茶酒以冷萃工藝帶來阿里山烏龍的鮮美芬芳，並帶有蜜桃與紫蘇層層綻放清新香甜。圖／金色三麥餐飲集團提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
阿里山烏龍蜜桃茶酒以冷萃工藝帶來阿里山烏龍的鮮美芬芳，並帶有蜜桃與紫蘇層層綻放清新香甜。圖／金色三麥餐飲集團提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
金色三麥首度入主嘉義，以充滿創意的店裝打造行駛中的餐酒列車。圖／金色三麥餐飲集團提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
金色三麥首度入主嘉義，以充滿創意的店裝打造行駛中的餐酒列車。圖／金色三麥餐飲集團提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
金色三麥嘉義耐斯店豪華氣派的店裝將經典火車車廂意象駛入餐廳空間，不只是用餐，更像是搭上一段美好旅程。圖／金色三麥餐飲集團提供
金色三麥嘉義耐斯店豪華氣派的店裝將經典火車車廂意象駛入餐廳空間，不只是用餐，更像是搭上一段美好旅程。圖／金色三麥餐飲集團提供

嘉義 金色三麥 火雞肉飯

延伸閱讀

金色三麥插旗嘉義！山葵火雞肉入菜吸睛 邀民眾回「嘉」歡聚

台灣燈會3月3日嘉義登場 10分鐘萬發煙火秀震撼夜空

嘉義團隊觀測新天體獲國際認證 爭取永久編號讓嘉義之名閃耀太陽系

買中古車3天就壞 嘉義男一查「里程少10萬」告贏車商

相關新聞

金色三麥插旗嘉義 經典火車車廂裝潢復刻阿里山鐵道情懷

嘉義的餐飲與社交版圖迎來重要拼圖！全台聚餐首選餐廳「金色三麥」在萬眾期待下，宣布正式首度插旗嘉義，進駐耐斯廣場。品牌此次...

亞洲頂尖調酒師三月齊聚台灣 TCC 2026全台四城盛大登場

台灣調酒文化正式邁向國際新里程！備受期待的亞洲首場四城聯動雞尾酒嘉年華「Taiwan Cocktail Camp 202...

地獄廚神戈登拉姆齊制霸倫敦高空 第100家餐廳5月金融城第一高樓開幕

英國名廚戈登．拉姆齊（Gordon Ramsay）因《地獄廚房（Hell's Kitchen）》與《廚房噩夢（Kitch...

Demna首秀公開！GUCCI 2026秋冬米蘭時裝周上演神話式華麗 春意盎然

義大利頂級精品品牌GUCCI昨晚以Primavera為主題，於米蘭舉辦了2026秋冬大秀。這是GUCCI創意總監Demn...

在家也能養出澎潤水光肌 盤點十大美容儀品牌

從韓國偶像張員瑛代言的medicube，到美國名人金卡戴珊推薦的ZIIP，帶你一次了解十大美容儀品牌的亮點與特色商品！

茶之魔手簡體文宣惹議！店家稱「考量美感」被罵爆 總公司發文滅火

南部手搖飲品牌「茶之魔手」台南某分店，近日因店外看板使用簡體字宣傳語，引發網路爭議。部分網友質疑在台灣以簡體字作為主要文宣用語並不妥當，話題在Threads上引起討論，事件迅速延燒。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。