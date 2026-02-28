金色三麥插旗嘉義 經典火車車廂裝潢復刻阿里山鐵道情懷

嘉義的餐飲與社交版圖迎來重要拼圖！全台聚餐首選餐廳「金色三麥」在萬眾期待下，宣布正式首度插旗嘉義，進駐耐斯廣場。品牌此次不僅補齊了在地大型聚會與企業慶飲的空間需求，更以極具創意的店裝與嘉義限定料理，打造結合人文底蘊與生活風格的全新城市歡聚場域。

為了向嘉義深厚的鐵道文化致敬，金色三麥發揮空間設計創意，將經典火車車廂意象直接駛入餐廳。店裝運用圓角輪廓與弧形車窗勾勒車廂線條，搭配天花板的流動燈帶，營造出列車在夜色中前行的光軌節奏感。座席設計則仿照火車座位的連續延伸感，縮短了走道與人群間的距離，讓消費者在用餐時彷彿置身於一列行駛中的餐酒列車，無論是老友重逢或家人聚餐，都能在輕鬆的鐵道氛圍中舉杯開聊。

除了視覺驚喜，金色三麥更針對嘉義店研發多款限定創作料理，將阿里山山葵、火雞肉飯、咖啡黑金與烏龍茶等在地元素完美轉譯。例如「日出山葵霜降豬」選用原產山葵油醋醬襯托蜂蜜啤酒醃製的豬肉，入口清爽如森林環抱；「回嘉蔥油火雞披薩」則致敬經典火雞肉飯，以紅蔥酥油與舒肥火雞肉鋪底，與牽絲起司交織出在地情懷。

此外，還有揉合咖啡洋蔥醬的「咖啡抵嘉烤肋串」，以及融合阿里山烏龍與蜜桃香甜的「阿里山烏龍蜜桃茶酒」，讓舌尖展開一場精采的在地風味旅程。金色三麥期許這一站能成為嘉義最熱鬧的靠站點，邀請所有在地人與遊客一起回「嘉」，感受充滿溫度與笑聲的微醺時光。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康