亞洲頂尖調酒師三月齊聚台灣 TCC 2026全台四城盛大登場

台灣調酒文化正式邁向國際新里程！備受期待的亞洲首場四城聯動雞尾酒嘉年華「Taiwan Cocktail Camp 2026」（以下簡稱 TCC）即將於3月4日至7日盛大登場。

這場橫跨台北、台中、台南與高雄的年度盛會，由台灣頂尖酒吧團隊Vender（2025亞洲五十最佳酒吧No.20、2025世界五十最佳酒吧No.75）、To Infinity & Beyond（2025亞洲五十最佳酒吧No.41）、The Han-Jia Pairing Dinner（2025亞洲五十最佳酒吧No.59） 與 MALTAIL（2025亞洲五十最佳酒吧No.75） 聯合策劃，成功號召亞洲各地約 40 位知名調酒師與酒吧主理人進駐台灣，將在為期4天的活動中展現亞太地區多元的雞尾酒魅力。

活動序幕於3月4日晚間拉開，四座城市將同步舉辦星光熠熠的開幕餐酒晚宴。主辦單位特別邀請來自泰國曼谷與澳門的米其林星級餐廳主廚親自客座，將精緻的南洋風味與高端調酒藝術完美結合，透過跨國界的味蕾交流，為參與者提供兼具文化深度與感官享受的極致體驗。

隨著活動推進，3月7日將在台中公園迎來全台最大規模的戶外調酒市集「Cocktail Festival」。這場嘉年華預計吸引超過5,000名民眾參與，現場集結逾20間酒吧攤位，並設置國際調酒大師專屬的「明星攤位」與消費者近距離互動。TCC 今年特別強調健康飲酒理念，鼓勵業者研發低酒精與無酒精的創意調飲，結合音樂、美食與戶外生活風格，讓調酒文化成為一種優質且平衡的新生活態度。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康