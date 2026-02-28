快訊

挪威主權基金去年大賺沒說的真相 台積電貢獻大、台股報酬率狠甩美股

日本滑雪勝地雪崩5人受困 傳2名我國籍旅客遭捲入

獨／酬勞僅500元 周蕙認了拍這部限制級影片：拜託大家別去找

聽新聞
0:00 / 0:00

亞洲頂尖調酒師三月齊聚台灣 TCC 2026全台四城盛大登場

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
「Taiwan Cocktail Camp 2026」預計吸引超過5,000名民眾參與。圖／TCC提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「Taiwan Cocktail Camp 2026」預計吸引超過5,000名民眾參與。圖／TCC提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台灣調酒文化正式邁向國際新里程！備受期待的亞洲首場四城聯動雞尾酒嘉年華「Taiwan Cocktail Camp 2026」（以下簡稱 TCC）即將於3月4日至7日盛大登場。

這場橫跨台北、台中、台南與高雄的年度盛會，由台灣頂尖酒吧團隊Vender（2025亞洲五十最佳酒吧No.20、2025世界五十最佳酒吧No.75）、To Infinity & Beyond（2025亞洲五十最佳酒吧No.41）、The Han-Jia Pairing Dinner（2025亞洲五十最佳酒吧No.59） 與 MALTAIL（2025亞洲五十最佳酒吧No.75） 聯合策劃，成功號召亞洲各地約 40 位知名調酒師與酒吧主理人進駐台灣，將在為期4天的活動中展現亞太地區多元的雞尾酒魅力。

活動序幕於3月4日晚間拉開，四座城市將同步舉辦星光熠熠的開幕餐酒晚宴。主辦單位特別邀請來自泰國曼谷與澳門的米其林星級餐廳主廚親自客座，將精緻的南洋風味與高端調酒藝術完美結合，透過跨國界的味蕾交流，為參與者提供兼具文化深度與感官享受的極致體驗。

隨著活動推進，3月7日將在台中公園迎來全台最大規模的戶外調酒市集「Cocktail Festival」。這場嘉年華預計吸引超過5,000名民眾參與，現場集結逾20間酒吧攤位，並設置國際調酒大師專屬的「明星攤位」與消費者近距離互動。TCC 今年特別強調健康飲酒理念，鼓勵業者研發低酒精與無酒精的創意調飲，結合音樂、美食與戶外生活風格，讓調酒文化成為一種優質且平衡的新生活態度。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「Taiwan Cocktail Camp 2026」3月7日將在台中公園迎來全台最大規模的戶外調酒市集「Cocktail Festival」。圖／TCC提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「Taiwan Cocktail Camp 2026」3月7日將在台中公園迎來全台最大規模的戶外調酒市集「Cocktail Festival」。圖／TCC提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

調酒 酒精 成功

延伸閱讀

阿里山花季3月10日盛大登場 31種櫻花接力綻放至4月中

歡慶百年傳統文化 「2026台中東勢新丁粄節」將盛大登場

來酒吧找朋友...不消費遭店家趕出門 女在門口狂嗆「X你妹」

日本「最美無性別男孩」井手上漠爆下海陪酒？經紀公司鬆口認了

相關新聞

金色三麥插旗嘉義 經典火車車廂裝潢復刻阿里山鐵道情懷

嘉義的餐飲與社交版圖迎來重要拼圖！全台聚餐首選餐廳「金色三麥」在萬眾期待下，宣布正式首度插旗嘉義，進駐耐斯廣場。品牌此次...

亞洲頂尖調酒師三月齊聚台灣 TCC 2026全台四城盛大登場

台灣調酒文化正式邁向國際新里程！備受期待的亞洲首場四城聯動雞尾酒嘉年華「Taiwan Cocktail Camp 202...

地獄廚神戈登拉姆齊制霸倫敦高空 第100家餐廳5月金融城第一高樓開幕

英國名廚戈登．拉姆齊（Gordon Ramsay）因《地獄廚房（Hell's Kitchen）》與《廚房噩夢（Kitch...

Demna首秀公開！GUCCI 2026秋冬米蘭時裝周上演神話式華麗 春意盎然

義大利頂級精品品牌GUCCI昨晚以Primavera為主題，於米蘭舉辦了2026秋冬大秀。這是GUCCI創意總監Demn...

在家也能養出澎潤水光肌 盤點十大美容儀品牌

從韓國偶像張員瑛代言的medicube，到美國名人金卡戴珊推薦的ZIIP，帶你一次了解十大美容儀品牌的亮點與特色商品！

茶之魔手簡體文宣惹議！店家稱「考量美感」被罵爆 總公司發文滅火

南部手搖飲品牌「茶之魔手」台南某分店，近日因店外看板使用簡體字宣傳語，引發網路爭議。部分網友質疑在台灣以簡體字作為主要文宣用語並不妥當，話題在Threads上引起討論，事件迅速延燒。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。