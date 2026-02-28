快訊

目擊者聞巨響！伊朗革命衛隊報復 攻擊卡達、巴林等中東4國美軍基地

聯手美轟炸！以媒稱伊朗陸軍總司令哈塔米身亡 最高領袖哈米尼動向曝光

台中烏日橋下「男子一棒打趴幼童」引公憤 議員怒關切、警以車追人

地獄廚神戈登拉姆齊制霸倫敦高空 第100家餐廳5月金融城第一高樓開幕

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
英國名廚戈登．拉姆齊的第100家餐廳，即將於5月在倫敦開幕。圖／摘自Gordon Ramsay FB官方粉絲團
英國名廚戈登．拉姆齊的第100家餐廳，即將於5月在倫敦開幕。圖／摘自Gordon Ramsay FB官方粉絲團

英國名廚戈登．拉姆齊（Gordon Ramsay）因《地獄廚房（Hell's Kitchen）》與《廚房噩夢（Kitchen Nightmares）》等電視節目聲名大噪，日前串流平台Netflix製作播出的紀錄片《成為戈登拉姆齊（Being Gordon Ramsay）》，正紀錄了這位名廚的最新計畫——要在倫敦金融城（City of London）第一高樓22主教門大廈（22 Bishopsgate）開設5家餐廳；其中也包括預定在今年5月6日正式開幕的「Bread Street Kitchen & Bar」

自1997年起至今，戈登．拉姆齊的餐飲版圖已橫跨英國倫敦、新加坡、韓國、法國及美國。歷年來共榮獲17顆米其林指南星星，目前仍保有8顆。就在幾週以前，坐落於22主教門大廈60樓、僅有12個座位的餐廳「Gordon Ramsay High」，也在今年的《英國與愛爾蘭米其林指南》中摘下首顆星星。

即將開幕的「Bread Street Kitchen & Bar」，位於22主教門大廈59樓，將是加入戈登．拉姆齊餐飲版圖的最新成員，正好也是這位英國名廚旗下別具意義的第100家餐廳，也讓戈登．拉姆齊在22主教門大廈的餐飲陣容更加完整。

戈登．拉姆齊在22主教門大廈的餐飲陣容，包括走亞洲風格的「Lucky Cat」、旗艦Fine Dining餐廳「Gordon Ramsay High」、高空酒吧「Lucky Cat Rooftop Bar」，還有全歐洲海拔最高的烹飪學校「Gordon Ramsay Academy 」，「Bread Street Kitchen & Bar」正是戈登．拉姆齊在倫敦金融城的最後一塊拼圖。

「Bread Street Kitchen & Bar」將由曾任職於克拉里奇酒店（Claridge's）、與戈登合作多年的主廚 Kamarl John 負責掌管廚房，平日的全天候菜單從早上六點半開始供應，同時提供每週7天不間斷提供下午茶服務。菜單上新增多達35道菜色，並首度推出5道菜的主廚精選套餐（tasting menu）。

除了餐飲之外，「Bread Street Kitchen & Bar」的深夜時段也很精彩。週四至週六晚間將有DJ現身駐場，營業至凌晨三點。這裡還設有一間擁有24小時營業執照的運動酒吧，對於想在夏天收看世界盃足球賽的觀眾來說非常友善。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

紀錄片《成為戈登拉姆齊（Being Gordon Ramsay）》，於2026年2月18日正式在Netflix全球上線。圖／Netflix提供
紀錄片《成為戈登拉姆齊（Being Gordon Ramsay）》，於2026年2月18日正式在Netflix全球上線。圖／Netflix提供

餐廳 英國 廚房

延伸閱讀

走過子宮頸癌抗癌路　女團Crayon Pop ChoA凌晨破水產下雙胞胎男嬰

搶搭運動賽事熱潮 台北萬豪主餐買一送一最高省1700元

影／地獄廚神開新車上路引圍觀　Aston Martin Valhalla 倫敦街頭首度亮相

朝聖台北東區「迪士尼娃娃牆」超夢幻！ 最萌行李箱美食、DIY專屬吊飾 還有「5大主題露天座」萌娃陪吃

相關新聞

地獄廚神戈登拉姆齊制霸倫敦高空 第100家餐廳5月金融城第一高樓開幕

英國名廚戈登．拉姆齊（Gordon Ramsay）因《地獄廚房（Hell's Kitchen）》與《廚房噩夢（Kitch...

Demna首秀公開！GUCCI 2026秋冬米蘭時裝周上演神話式華麗 春意盎然

義大利頂級精品品牌GUCCI昨晚以Primavera為主題，於米蘭舉辦了2026秋冬大秀。這是GUCCI創意總監Demn...

在家也能養出澎潤水光肌 盤點十大美容儀品牌

從韓國偶像張員瑛代言的medicube，到美國名人金卡戴珊推薦的ZIIP，帶你一次了解十大美容儀品牌的亮點與特色商品！

茶之魔手簡體文宣惹議！店家稱「考量美感」被罵爆 總公司發文滅火

南部手搖飲品牌「茶之魔手」台南某分店，近日因店外看板使用簡體字宣傳語，引發網路爭議。部分網友質疑在台灣以簡體字作為主要文宣用語並不妥當，話題在Threads上引起討論，事件迅速延燒。

路易威登2026 Trunk Edition系列上市 兼容工藝與實用打造百搭衣櫥

路易威登（Louis Vuitton以下簡稱LV）近期正式推出由男裝創意總監Pharrell Williams創作的20...

Prada 2026秋冬米蘭時裝周 崩裂、重組、疊加的新自信女性主義

Prada日前於米蘭時裝周期間發表了2026秋冬女裝合計60套造型。本季品牌以INSIDE PRADA為主題，並再度由M...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。