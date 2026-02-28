地獄廚神戈登拉姆齊制霸倫敦高空 第100家餐廳5月金融城第一高樓開幕

英國名廚戈登．拉姆齊（Gordon Ramsay）因《地獄廚房（Hell's Kitchen）》與《廚房噩夢（Kitchen Nightmares）》等電視節目聲名大噪，日前串流平台Netflix製作播出的紀錄片《成為戈登拉姆齊（Being Gordon Ramsay）》，正紀錄了這位名廚的最新計畫——要在倫敦金融城（City of London）第一高樓22主教門大廈（22 Bishopsgate）開設5家餐廳；其中也包括預定在今年5月6日正式開幕的「Bread Street Kitchen & Bar」

自1997年起至今，戈登．拉姆齊的餐飲版圖已橫跨英國倫敦、新加坡、韓國、法國及美國。歷年來共榮獲17顆米其林指南星星，目前仍保有8顆。就在幾週以前，坐落於22主教門大廈60樓、僅有12個座位的餐廳「Gordon Ramsay High」，也在今年的《英國與愛爾蘭米其林指南》中摘下首顆星星。

即將開幕的「Bread Street Kitchen & Bar」，位於22主教門大廈59樓，將是加入戈登．拉姆齊餐飲版圖的最新成員，正好也是這位英國名廚旗下別具意義的第100家餐廳，也讓戈登．拉姆齊在22主教門大廈的餐飲陣容更加完整。

戈登．拉姆齊在22主教門大廈的餐飲陣容，包括走亞洲風格的「Lucky Cat」、旗艦Fine Dining餐廳「Gordon Ramsay High」、高空酒吧「Lucky Cat Rooftop Bar」，還有全歐洲海拔最高的烹飪學校「Gordon Ramsay Academy 」，「Bread Street Kitchen & Bar」正是戈登．拉姆齊在倫敦金融城的最後一塊拼圖。

「Bread Street Kitchen & Bar」將由曾任職於克拉里奇酒店（Claridge's）、與戈登合作多年的主廚 Kamarl John 負責掌管廚房，平日的全天候菜單從早上六點半開始供應，同時提供每週7天不間斷提供下午茶服務。菜單上新增多達35道菜色，並首度推出5道菜的主廚精選套餐（tasting menu）。

除了餐飲之外，「Bread Street Kitchen & Bar」的深夜時段也很精彩。週四至週六晚間將有DJ現身駐場，營業至凌晨三點。這裡還設有一間擁有24小時營業執照的運動酒吧，對於想在夏天收看世界盃足球賽的觀眾來說非常友善。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康