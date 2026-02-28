快訊

Demna首秀公開！GUCCI 2026秋冬米蘭時裝周上演神話式華麗 春意盎然

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
大秀空間的左右兩側豎立了大量雕像，展現出希臘、神話般的力量感與神聖。圖／GUCCI提供
大秀空間的左右兩側豎立了大量雕像，展現出希臘、神話般的力量感與神聖。圖／GUCCI提供

義大利頂級精品品牌GUCCI昨晚以Primavera為主題，於米蘭舉辦了2026秋冬大秀。這是GUCCI創意總監Demna在2025年3月宣布上後的首個實體大秀，場地選址於米蘭花火宮（Palazzo delle Scintille）、全部共發表83套男女服裝。出席名人包含甫成為GUCCI品牌大使的日本女團明星Cocona、韓團Aespa成員NingNing，以其曾任GUCCI創意總監的設計師Alessandro Michele也到場看秀，成為2026秋冬米蘭時裝周的最盛大場面。

早在實體大秀前GUCCI官方Instagram已發表前導訊息，透過多張照片暗示大秀靈感將包含米開朗基羅的《大衛像》、龐克族、古典肖像油畫、義大利已逝影后蘇菲亞羅蘭、超級跑車甚至是《維納斯的誕生》；然這些看似衝突的來源是如何轉化為本季GUCCI服裝之中？

第一套登場的白色迷你洋裝採用了白色絲襪材質製造，裙擺下無意間秀出模特兒的狂野刺青，呼應1920年代「黑色電影」中「致命女郎」（Femme Fatale）的神秘魅惑；大量緊貼身體線條的輪廓陸續登場，壯闊二（三）頭肌的模特兒、修長身軀的女模特兒，展現本季設計初衷：Demna在稍後發表的新聞稿中強調「體現GUCCI核心的產品設計精神，它傳達輕盈、自在、舒適與貼合身體的輪廓理念。」

此種貼身、強調身體如雕塑感的力量也呼應著大秀空間兩側的雄偉雕像，是Demna從收藏在烏菲茲美術館與拿坡里國立考古博物館的大理石雕像中精選，經3D掃描後由工匠運用Stoneleaf超薄石材呈現大理石般的質感，更令大秀場地化身為當代服裝的聖殿，像是Look 70、Look 72的男模都以赤腳走上伸展台，前者以希臘式垂墜固定的流動T恤、後者則全身為刺繡亮片印花，展現了某種神話般的純潔神聖。

傳達敘事外，Demna並沒忘記展現個人喜好的設計手法與對GUCCI典藏風格的延續，他將運動套裝與洋裝融合而來的現代trackdress大方融入，甚至將內搭褲與長褲結合，因此全數83套造型風格兼容了街頭、前衛個性、華麗，貌似百花齊放。除Look 64致敬GUCCI經典的Floral花卉圖騰，Look 71之後的12套造型迥異於開場時的High Street風格，透過大量的刺繡亮片、金銀色材質呈現高級社交晚宴般的華美，尤其最後一套Look 83更由超模Kate Moss壓軸走秀，穠纖合度的黑色刺繡鏤空晚禮服展現出宛如高級訂製的流線美豔，背部全裸再秀出一件鑲嵌10克拉鑽石的白金GG丁字褲，搭配上由Ornella Vanoni所演唱的義大利金曲Tu Si' 'Na Cosa Grande，呈現出一種濃郁的義式情感，更讓大秀直播時同一顆背部特寫45角鏡頭長達約13秒未有變化，氣場全開。

如斯分歧的服裝語彙是否會帶來（設計）人格分裂的疑問？GUCCI創意總監Demna則在另一份官方宣言中清楚表明他對GUCCI的願景建立在務實基礎：產品（服裝）能被多元人群穿搭、豐富生活；「它們本身即可成立，無需偽知識性的詮釋或過度理論化的說明。」白話文，好穿、好看是王道，哲學或抽象性的解讀？先不用。

瞬間回想起本次大秀主題「Primavera」，字詞源自拉丁語prīmus的第一與vēr春天，並常用於代表青春或美好時光，Primavera同時也是波提切利（Botticelli）的名畫《春》（Primavera），帶有美好與興旺的指涉，也意味Demna在GUCCI的第一個實體大秀在2026年二月的春季展開，野性、多元、華美，生生不息。

開場的Look 1洋裝無意間秀出模特兒的刺青，呈現1920年代「致命女性」的誘惑人設。圖／GUCCI提供
GUCCI 2026秋冬大秀選址於古典的風格的 Palazzo delle Scintille「火花宮」，建築始於1923年，其中央浮雕標誌並有著GUCCI的雙G Logo，內部並呈現出有如神諭般的莊嚴肅穆。圖／GUCCI提供
壓軸的最後一套由超模Kate Moss演繹，閃耀、性感、華美，為大秀劃上完美句點。圖／GUCCI提供
美國資深名模（Bethann Hardison）。圖／GUCCI提供
Aespa團員Ningning。圖／GUCCI提供
曾任GUCCI創意總監、現任Valentino創意總監Alessandro Michele。圖／GUCCI提供
自在、舒適與合身是本季GUCCI服裝設計出發元點。圖／GUCCI提供
Look 54美麗的平口小洋裝，還原了GUCCI經典的Flora花卉圖騰。圖／GUCCI提供
韓星朴載範（Jay Park）。圖／GUCCI提供
希臘式垂墜固定的流動T恤加上赤腳，讓人聯想到《維納斯的誕生》的純粹與原始。圖／GUCCI提供
寬鬆的長外套呈現一種男性的權利感，同時長褲側邊並飾有GUCCI經典的Web綠紅綠織紋。圖／GUCCI提供
GUCCI最新品牌大使、日星Cocona。圖／GUCCI提供
日星三吉彩花（Ayaka Miyosh）。圖／GUCCI提供
義大利 設計師 服裝

