茶之魔手簡體文宣惹議！店家稱「考量美感」被罵爆 總公司發文滅火

聯合新聞網／ 綜合報導
茶之魔手門市外觀照，非當事店家。圖／聯合報系資料照片
南部手搖飲品牌「茶之魔手」台南某分店，近日因店外看板使用簡體字宣傳語，引發網路爭議。部分網友質疑在台灣以簡體字作為主要文宣用語並不妥當，話題在Threads上引起討論，事件迅速延燒。

爭議源於該分店在立牌上寫下「宝～渴了不，买杯凉的犒劳自己一下」等簡體字句，有消費者留言表示觀感不佳，甚至直言「還以為來到中國」。對此，分店回覆稱，選用簡體字是基於「視覺簡潔與現代美感」的設計考量，並強調在台灣使用簡體字並未違法或違規。

不過，分店後續在網路上的回應語氣被認為過於輕佻與挑釁，進一步激怒網友，導致更多負評湧入。外界質疑加盟店的品牌管理與應對態度，認為總公司應加強監督與規範，以維護整體形象。

隨著風波擴大，茶之魔手總部高層隨即在社群平台發文致歉，表示品牌經營30多年，一直專注於做好每一杯茶。對於門市文宣及回應方式引發的不佳感受，總公司強調會虛心傾聽外界意見，並加強內部教育與調整，盼化解爭議。

茶之魔手長年深耕南台灣市場，被不少消費者稱為手搖飲「南霸天」。過去品牌北上展店時，也曾在台北掀起排隊熱潮，展現一定的號召力與知名度。此次風波在網路上引發高度討論，也讓外界再度關注其加盟管理與品牌形象維護問題。

