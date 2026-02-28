路易威登2026 Trunk Edition系列上市 兼容工藝與實用打造百搭衣櫥

2026 Trunk Edition系列的黑色皮革托特包，以獨特的梯形剪裁搭配縫線口袋細節，展現鮮明的幾何與摩登之美。圖／Louis Vuitton提供
路易威登（Louis Vuitton以下簡稱LV）近期正式推出由男裝創意總監Pharrell Williams創作的2026 Trunk Edition系列，目前已全面上市。此系列涵蓋服裝、皮具與鞋履，核心概念在於打造出一個跨越季節、風格與想像的萬用衣櫥，並延續品牌的行李硬箱精神、經典傳世。

LV 2026 Trunk Edition系列保持內斂的自然色系，由米色、藍色、棕色與黑色組成，呈現出低調且和諧的整體視覺美感。重點單品的服裝強調兼具機能性與質感。巷是透氣絲毛混紡帆布材質製成的西裝，耐用性並散發優雅質感；真絲羊絨混紡材質的西裝則將輕盈的手感與精緻格調合而為一。雙面羊毛羊絨混紡材質西裝外套採用無內襯設計，帶來輕盈靈活的穿著體驗。百搭的襯衫則選用輕盈、觸感柔軟的棉絲混紡chambray材質，同時推出多條紋羊絨真絲混紡斜紋款式，適合疊搭穿著。

皮具部分，Trunk Edition系列的精髓體現在全新的男士皮具系列LV Touch，該系列選用天然柔軟粒面小牛皮製作並搭配麂皮飾邊與內襯，將品牌傳承中雋永而洗鍊的精神與日常隨性融合，呈現此系列對皮具工藝的追求也回應了當代生活風格的追求。

鞋款方面，Trunk Edition系列同時推出多款重點鞋款，像是LV Croisette樂福鞋採用黑色或干邑色上蠟小牛皮製作並搭配輕量橡膠鞋底，鞋面飾有半花Monogram扣飾，成為路易威登圖騰體系中的全新標誌；LV Horizon拖鞋則運用sacchetto製法，使鞋面與內裡無縫一體成型，精緻靈動，全系列從服飾到配件，均體現路易威登對工藝細節與風格的堅持不妥協。

灰色連帽長袖T恤正面以草寫字母的皮標還原了Vuitton字樣，刻意被搭配在襯衫、領帶之外，展現對正裝的變奏搭配。圖／Louis Vuitton提供
深色皮革樂福鞋是當代紳士的足下良伴，細膩紋理與金色燙印標誌，低調詮釋義大利製造的優渥質感。圖／Louis Vuitton提供
對男裝創意總監Pharrell Williams而言，2026 Trunk Edition系列的精神正是致敬品牌的行李硬箱經典精神，打造出跨越季節的萬用衣櫥。圖／Louis Vuitton提供
透氣的絲綢羊毛寬鬆西裝搭配低調米，展現出LV的從容優雅與當代剪裁工藝。圖／Louis Vuitton提供
翻領多口袋外套搭配長褲、樂福鞋模糊了正裝與休閒的界線外，也展現本系列「跨季節穿搭」的概念。圖／Louis Vuitton提供
從翻領處的皮標、袖口的特殊鈕釦等精緻細節，LV嘗試翻轉正裝、休閒的想像，同時帶來優雅、輕快的穿著體驗。圖／Louis Vuitton提供
