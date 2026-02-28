路易威登2026 Trunk Edition系列上市 兼容工藝與實用打造百搭衣櫥
路易威登（Louis Vuitton以下簡稱LV）近期正式推出由男裝創意總監Pharrell Williams創作的2026 Trunk Edition系列，目前已全面上市。此系列涵蓋服裝、皮具與鞋履，核心概念在於打造出一個跨越季節、風格與想像的萬用衣櫥，並延續品牌的行李硬箱精神、經典傳世。
LV 2026 Trunk Edition系列保持內斂的自然色系，由米色、藍色、棕色與黑色組成，呈現出低調且和諧的整體視覺美感。重點單品的服裝強調兼具機能性與質感。巷是透氣絲毛混紡帆布材質製成的西裝，耐用性並散發優雅質感；真絲羊絨混紡材質的西裝則將輕盈的手感與精緻格調合而為一。雙面羊毛羊絨混紡材質西裝外套採用無內襯設計，帶來輕盈靈活的穿著體驗。百搭的襯衫則選用輕盈、觸感柔軟的棉絲混紡chambray材質，同時推出多條紋羊絨真絲混紡斜紋款式，適合疊搭穿著。
皮具部分，Trunk Edition系列的精髓體現在全新的男士皮具系列LV Touch，該系列選用天然柔軟粒面小牛皮製作並搭配麂皮飾邊與內襯，將品牌傳承中雋永而洗鍊的精神與日常隨性融合，呈現此系列對皮具工藝的追求也回應了當代生活風格的追求。
鞋款方面，Trunk Edition系列同時推出多款重點鞋款，像是LV Croisette樂福鞋採用黑色或干邑色上蠟小牛皮製作並搭配輕量橡膠鞋底，鞋面飾有半花Monogram扣飾，成為路易威登圖騰體系中的全新標誌；LV Horizon拖鞋則運用sacchetto製法，使鞋面與內裡無縫一體成型，精緻靈動，全系列從服飾到配件，均體現路易威登對工藝細節與風格的堅持不妥協。
🧧丙午年赤馬能不能穿戴紅色衣物？ 專家學者這樣說...
🧧開工紅包旺整年！命理師籲別太早花掉 曝催財運做法：學生也適用
🧧開工不憂鬱！2026國定假日還有8連假 「請4休10」攻略一次看
🧧開工旺翻天！「5生肖」財運爆發狂飆60天 財神追著你不放
🧧馬年吉祥！3生肖今年迎福報...蛇事業感情一把抓、他終於遠離是非
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。