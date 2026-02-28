Prada 2026秋冬米蘭時裝周 崩裂、重組、疊加的新自信女性主義

Prada日前於米蘭時裝周期間發表了2026秋冬女裝合計60套造型。本季品牌以INSIDE PRADA為主題，並再度由Miuccia Prada與Raf Simons擔任創意總監，從解構服裝擁抱女性與生俱來的多元性，大秀上並有東西方名人包含日星長澤雅美、韓星Karina、金泰梨、Namtan Tipnaree Weerawatnodom出席看秀。

看秀的明星名人中，韓星Karina以一身抓皺、蝴蝶結造型的小洋裝手提黑色小包，婉約清新；泰星Namtan Tipnaree Weerawatnodom則以極短版外套搭配運動褲、漁夫帽與迷你尺寸Bonnie包，展現了Prada少見的運動與活力女孩風格；最後是日星長澤雅美雖然並未發表機場時尚，但現場則以翻領的麂皮拼色長外套內搭花卉圖案洋裝與樂福便鞋，展現了日系的簡約愜意。

秀場空間的造型再度為服裝舖陳了敘事語境，橫跨16、17 世紀的掛毯與畫作、20世紀的座椅，以及18 世紀的威尼斯鏡與邊桌，將Fondazione Prada的Deposito空間以藝術性的拼接手法層層疊加，人們像是一個跨時空的第三者，冷靜地閱讀這些跨越記憶、風格、時間、個體存在的可能，大秀於焉正式展開。

上一季首次出現Prada秀場的兩截式披風外套再度現身，以黃色對比深藍色雙排扣長版合身外套營造出結構與色彩的高度反差；同時胸前還以裝飾性的皮草創造出宛如鬍子般的錯視感；延續過往Prada愛用的錯視、多層次設計手法，罩在長毛衣與紅色刺繡短裙外的黑紗像是織品的濾鏡，反而讓本質更為鮮明；宛如風化後呈現的龜裂效果本季大量出現在各種裙裝、大衣、連身洋裝上，這或暗示了女性心理、情感、風格面向上的多元，在層層偽裝之下，藏有真實的情感與美麗；同時也呼應著本次大秀秀場周圍牆上超現實、多層次疊加的傢俱邊桌、暖爐與桌燈。

精緻的刺繡、水晶鑲嵌再度成為Prada在Ready to wear成衣上展現相近於高級訂製的細節與手工藝感，尤其當寬鬆輪廓的灰色長大衣保留了布料的未修飾邊緣、同時在領片鑲嵌大量水晶石，展現了女性心中的另一種不拘小節與敏銳的共存，也成為Prada 2026秋冬女裝的隱藏子題。 灰色長版雙排扣大衣翻出的螢光色袖口與白色長靴，展示了Prada女性的剛中帶柔。圖／Prada提供 Prada 2026秋冬女裝系列，以INSIDE PRADA為主題，解構服裝、擁抱女性與生俱來的多元性。圖／Prada提供 罩在白色長毛衣外套與刺繡短裙外的黑紗像是織品的濾鏡，反而讓服裝本質更為鮮明。圖／Prada提供 韓星Karina。圖／Prada提供 泰星Namtan Tipnaree Weerawatnodom。圖／Prada提供 日星長澤雅美（Masami Nagasawa）。圖／Prada提供 兩截式披風外套再度現身，以黃色對比深藍色雙排扣長版合身外套營造出高度反差。圖／Prada提供 秀場選址於Fondazione Prada的Deposito空間，並以橫跨五個世紀的桌椅、家具、裝飾品，展現時光、情感與風格的斷面秀。圖／Prada提供