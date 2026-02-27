中科櫻花盛開！「春遊中科-綠ⁿ藝²盎然櫻樂匯」登場

由中科管理局主辦的「春遊中科-綠ⁿ藝²盎然櫻樂匯」，今(27)日起至3月1日登場，將多年來持續打造台中及后里等園區的生態景觀、公共藝術及友善設施等優質環境，以及推廣淨零綠生活理念，介紹給社區鄰里及更多朋友認識，並搭配園區已盛開的櫻花，歡迎大家來中科后里園區參加這次的春天饗宴。

為歡迎民眾前來賞櫻，台灣美光公司也共襄盛舉，至3月15日止，櫻花季期間每周六、日，免費開放所承租的停車空間及工務所廁所，讓民眾能更便捷的來中科欣賞櫻花綻放。

中科管理局長許茂新表示，中科后里園區第一座公共藝術「飛躍AI-I」作品照片，被引用於文化部出版的「公共藝術全攻略」書籍封面及內頁中，作品意象內涵並已列入國民中學的藝術課程教科書內。

本件作品展現中科與后里的深度連結，作品理念結合后里特色產業花卉，與中科園區的科技意象，以電腦推演3D造型，拆分超過5,000餘片模組再實體組裝，充分展現科技參數智慧之美，造型結合花卉與科技意象。

作品與一旁的櫻花樹林相映，展現中科管理局多年來用心維護園區公園、綠地、運動球場與休閒設施及防災滯洪池，與崴立機電認養深耕種植的各品種櫻花樹景緻，公私協力共創出令人讚賞的美景，在每年2月到3月初春時節，為大地添增繽紛色彩，共同打造一個親切友善的環境。

中科管理局今天特別邀請「有朝一日：半世紀女團」、后里在地社團「后里星光薩克斯風樂團」、由中科管理局及中科保警隊同仁所組成的「中科樂集」演出。悠揚動人的旋律，搭配現場綻放的櫻花，讓人聽得如癡如醉，把后里在地薩克斯風產業文化發揮得淋漓盡致。

現場也邀請觀眾同樂，一同上台高歌。過程中配合有獎徵答，互動熱烈，活動尾聲結合後續植樹節的到來，由中科管理局后里園區養護廠商欣欣環保公司，贈送櫻花苗給在場觀眾及遊客，希望大家一同以愛木、造林的心情，與自然共生共榮，建構永續綠色家園，並期許園區能在「生產、生活及生態及生命」四生共榮的永續平衡發展。

本次活動除介紹園區推動環境生態成果，及精心設置的公共藝術外，即日起至3月1日期間，中科進駐廠商光泰環能公司將攜手「EBC生物炭碳匯先行者聯盟」，在活動現場帶來台灣唯一取得歐洲生物炭驗證的「EBC生物炭」。

民眾可以自己動手增加自家土壤碳匯，並體驗食農樂趣及淨零綠生活。光泰環能在永續攤位區，帶來歐洲生物炭驗證商品，包含「馬上炭大吉禮盒」及「生物炭植感盆栽」，讓民眾輕鬆體驗淨零綠生活。

其中，生物炭植感盆栽更是將中科園區內的腐植土、EBC驗證生物炭和有機沼渣進行混合，讓土壤充滿活力，永續加值。讓大眾與自然產生深厚連繫，傳遞守護共生的永續美好願景。

許茂新說，中科園區的發展除持續攀向高峰，也因應國際淨零趨勢，積極建構永續綠色園區，也持續用心經營中科各園區每一寸土地，成功營造多元的美質風貌，各園區多件精彩的公共藝術作品，多處秘境美景藏在園區一隅。歡迎更多民眾造訪中科各園區，深入體驗中科的多元風貌，以及淨零綠生活樂趣。 光泰環能在永續攤位區，帶來歐洲生物炭驗證商品，讓民眾輕鬆體驗淨零綠生活。中科管理局提供 中科管理局長許茂新(左6)宣布，「春遊中科-綠ⁿ藝²盎然櫻樂匯」即日起至3月1日登場。中科管理局提供