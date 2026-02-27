燦坤首度前進2026台北寵物展！現場申辦會員寵物卡送「i汪喵磁吸光明燈」

快訊

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
燦坤3C家電擴大寵物會員生態圈，首度前進2026台北寵物展。圖／燦坤提供
燦坤3C家電擴大寵物會員生態圈，首度前進2026台北寵物展。圖／燦坤提供

2026第9屆台北寵物用品保健品展＆台北國際喵節今天（2月27日）盛大登場，本屆展會匯集全台知名寵物品牌，從寵物食品、用品、美容、服裝、照護服務到寵物保險等多元品項一應俱全，並結合寵物專業講座、行為訓練課程與毛孩專屬互動活動，打造專屬毛孩與毛爸、毛媽的嘉年華。燦坤3C家電更首度前進2026台北寵物展，宣示全面擴大「寵物會員生態圈」版圖。

燦坤表示，每年寵物展都是毛孩爸媽最期待的年度盛事，不論是補貨寵物用品、挑選寵物保健食品或體驗新品，到展場就能一次逛齊各大品牌。燦坤3C家電自去年4月推出全台首創的「毛小孩專屬會員卡」制度以來，發行「燦汪卡」與「燦喵卡」，分為入會費500元、900元、1,200元等3種方案，成功串聯3C家電與寵物消費場景，深獲會員好評，更以3年內實現40萬張寵物卡會員為目標，除了發揮通路優勢積極整合策略合作夥伴資源，緊緊抓住寵物經濟中的新機遇之外，今年更積極走入寵物展場，希望與更多毛孩家庭近距離互動，深化燦坤寵物生態圈的服務觸角。

這次燦坤會員寵物卡更首度擴大出擊，特別參與在台北世貿一館盛大舉辦的2026第9屆台北寵物用品保健品展＆台北國際喵節現場設攤，全面衝刺發卡量，即日起至3月2日期間只要是燦坤會員，都能幫家中毛寶貝辦一張「燦坤會員寵物卡」，除了享有豐富入會精緻好禮多選1（最高市值達2,480元），還可享燦坤門市寵物卡專屬商品優惠，更祭出買指定商品享超強寵物卡價最低26折起，同時結合策略合作夥伴商圈使用優惠，於展場申辦燦坤會員寵物卡，再加碼贈送「燦坤i汪喵磁吸光明燈」乙個（送完為止），實用與溫馨兼具，讓養毛小孩不只是陪伴，更能成為聰明消費的最佳省錢幫手。

●附註：詳細活動內容以現場公告為準。

燦坤3C家電推出全台首創「毛小孩專屬會員卡」制度，今年2月首度「走出門市」，於台北世貿一館盛大舉辦的2026台北寵物展設攤，全面衝刺發卡量。圖／燦坤提供
燦坤3C家電推出全台首創「毛小孩專屬會員卡」制度，今年2月首度「走出門市」，於台北世貿一館盛大舉辦的2026台北寵物展設攤，全面衝刺發卡量。圖／燦坤提供
燦坤會員寵物卡擴大出擊走出門市，即日起至3月2日於寵物展現場申辦享入會精緻好禮多選1，再送「燦坤i汪喵磁吸光明燈」（送完為止）。圖／燦坤提供
燦坤會員寵物卡擴大出擊走出門市，即日起至3月2日於寵物展現場申辦享入會精緻好禮多選1，再送「燦坤i汪喵磁吸光明燈」（送完為止）。圖／燦坤提供

