快訊

新北砂石車猛撞機車…越南女騎士當場喪命 疑為勤益科大外籍生

業界錯愕！才說18A技術最先進 英特爾晶圓代工主管竟轉身跳槽高通

經典賽／龍恩因傷退出…空缺確定補上宋晟睿 曾豪駒曝背後考量

燦坤祭出寵物會員卡進軍世貿展 鎖定40萬發卡量搶食寵物經濟

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
燦坤3C家電推出全台首創「毛小孩專屬會員卡」制度，今年2月首度「走出門市」，於台北世貿一館盛大舉辦的2026台北寵物展設攤，全面衝刺發卡量。圖／業者提供
燦坤3C家電推出全台首創「毛小孩專屬會員卡」制度，今年2月首度「走出門市」，於台北世貿一館盛大舉辦的2026台北寵物展設攤，全面衝刺發卡量。圖／業者提供

第九屆台北寵物用品保健品展暨台北國際喵節27日於世貿一館盛大開幕，3C通路商燦坤（2430）首度跨界參展，宣示擴大「寵物會員生態圈」版圖。

燦坤自去年推出全台首創「毛小孩專屬會員卡」後，今年正式將服務觸角由既有門市延伸至大型展會，力拚3年內達成40萬張寵物卡會員目標。

燦坤表示，每年寵物展是毛孩家庭補貨與體驗新品的核心場域，也是深化品牌互動的最佳時機。燦坤自去年4月推出「燦汪卡」與「燦喵卡」制度，針對不同需求提供500元、900元及1,200元三種入會方案，成功將3C家電需求與寵物消費場景串聯。

燦坤強調，此次參展（攤位C421）象徵會員服務正式「走出門市」，透過現場申辦加碼優惠與精緻入會禮，展現搶攻產值產值連年攀升的「寵物經濟」野心。

為回饋會員，燦坤祭出即日起至3月2日寵物展期間，於現場申辦寵物卡可享市值最高2,480元的入會好禮多選一，並同步祭出指定商品寵物卡專屬價最低26折起。

此外，針對展場申辦會員，燦坤更額外加碼贈送「i汪喵磁吸光明燈」，強化毛孩夜間活動安全性，期盼透過多元策略合作夥伴資源，讓養寵消費更具競爭力。

寵物 燦坤

延伸閱讀

武漢客5年前購入2700克金條 日前賣出淨賺890萬元

起床別吃這3種維生素 藥師建議餐後或睡前吃可能更好

台股崩盤急墜…變「調節血壓」保健品背景 股友：太嗆了吧

114年11-12月期發票開出37張大獎 幸運兒是你嗎？

相關新聞

開心出國竟PO登機證照片慘了 他疾呼不要再讓個資祼奔

近來不少網友分享出國旅遊喜悅，將社群平台秀出登機證照片，未料慘遭陌生人改訂特殊飛機餐，甚至回程機票被取消。對此，旅日達人...

果粉不用睡了！蘋果執行長驚喜發文證實 下週Apple春季新品將精彩連發

傳聞成真！Apple執行長Tim Cook稍早在X平台驚喜發文：「A big week ahead. It all st...

CHANEL宣布最新品牌大使+1 超人氣Gemini三月現身巴黎高級時裝大秀

CHANEL香奈兒宣佈，泰星Norawit “Gemini” Titicharoenrak已成為品牌大使，而這也是繼 M...

一瓶近108萬元！軒尼詩十二生肖系列 2026駿馬典藏版全球限量50瓶

迎接2026丙午火馬年，頂級烈酒市場迎來極致奢華的藝術震撼，干邑領導品牌軒尼詩首度發表向十二生肖致敬的頂級系列，首發...

商務、當代或晚宴？ 路易威登2026秋冬男士正裝系列一應具足

路易威登（Louis Vuitton）近日發表了2026秋冬男士正裝系列、並由創意總監Pharrell Williams...

肯德基爺爺戴上「肉霸手套」熱血應援！ 最強肉霸堡同步登場

3月熱血棒球賽事即將引爆全台，肯德基也正式啟動年度最強應援。包括3月3日開賣年度突破力作—「楓糖風味鬆餅咔啦肉霸堡」，結...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。