燦坤祭出寵物會員卡進軍世貿展 鎖定40萬發卡量搶食寵物經濟
第九屆台北寵物用品保健品展暨台北國際喵節27日於世貿一館盛大開幕，3C通路商燦坤（2430）首度跨界參展，宣示擴大「寵物會員生態圈」版圖。
燦坤自去年推出全台首創「毛小孩專屬會員卡」後，今年正式將服務觸角由既有門市延伸至大型展會，力拚3年內達成40萬張寵物卡會員目標。
燦坤表示，每年寵物展是毛孩家庭補貨與體驗新品的核心場域，也是深化品牌互動的最佳時機。燦坤自去年4月推出「燦汪卡」與「燦喵卡」制度，針對不同需求提供500元、900元及1,200元三種入會方案，成功將3C家電需求與寵物消費場景串聯。
燦坤強調，此次參展（攤位C421）象徵會員服務正式「走出門市」，透過現場申辦加碼優惠與精緻入會禮，展現搶攻產值產值連年攀升的「寵物經濟」野心。
為回饋會員，燦坤祭出即日起至3月2日寵物展期間，於現場申辦寵物卡可享市值最高2,480元的入會好禮多選一，並同步祭出指定商品寵物卡專屬價最低26折起。
此外，針對展場申辦會員，燦坤更額外加碼贈送「i汪喵磁吸光明燈」，強化毛孩夜間活動安全性，期盼透過多元策略合作夥伴資源，讓養寵消費更具競爭力。
