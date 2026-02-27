果粉不用睡了！蘋果執行長驚喜發文證實 下週Apple春季新品將精彩連發

傳聞成真！Apple執行長Tim Cook稍早在X平台驚喜發文：「A big week ahead. It all starts Monday morning! #AppleLaunch」，正式確認了Apple春季新品發布週的消息。依照近年春季更新慣例，極有可能會採取連續數日透過官網與預錄影片，直接亮相多款新品的模式。

外媒預測，入門機型iPhone 17e將率先登場，預計搭載A19晶片，並加入動態島與支援MagSafe功能。緊接著，第11代iPad與搭載M4晶片的iPad Air也將亮相，其中第11代iPad可能會成為門檻最低、最容易入手支援Apple Intelligence的裝置。

至於眾所矚目的「平價版MacBook」，則預計將於3月4日舉辦的特別體驗活動中正式發表，消息指出，這款筆電將打破傳統，搭載與iPhone 16 Pro同等級的A18 Pro晶片，而非M系列晶片，並維持全鋁金屬機身與提供繽紛色彩，目標鎖定教育市場與預算有限的使用者，售價有望低於1,000美元。

全球果粉準備好迎接一系列新品了嗎？可以預見下週科技圈將會非常精彩。 短短幾秒的預告影片中，有人趣味地捏出了Apple Logo的形狀。圖／摘自X@tim_cook Apple執行長Tim Cook稍早在X平台宣布了下週新品發表會的消息。圖／摘自X@tim_cook