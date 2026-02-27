CHANEL宣布最新品牌大使+1 超人氣Gemini三月現身巴黎高級時裝大秀
CHANEL香奈兒宣佈，泰星Norawit “Gemini” Titicharoenrak已成為品牌大使，而這也是繼Mark Prin (Prin Suparat)、Aokbab (Chutimon Chuengcharoensukying) 以及Becky (Rebecca Patricia Armstrong) 之後，最新獲邀擔任CHANEL品牌大使的泰國明星。
Gemini曾在《My School President》（男友是會長大人）中扮演突破性角色，此後並在《Our Skyy》與《My Love Mix-Up!》演出亮眼、持續獲得好口碑。2026年，他將主演影集《Ticket to Heaven》（不上天堂的男孩）最新一季，並投入音樂計畫與現場演出，展現音樂、戲劇、時尚伸展台得多元可能，
Gemini先前曾出席CHANEL的2025/26秋冬高級時裝大秀、新加坡的2025/26 Cruise Replica大秀，以及2026年在紐約舉辦的Métiers d’art工坊系列大秀，也曾參加J12腕表與BLEU DE CHANEL L’Exclusif活動；其中他在參加CHANEL的2025/26秋冬高級時裝大秀時，更與另一位品牌大使、韓星明星朴敘俊同框，展現雙方的超高人氣。
在成為CHANEL品牌大使後Gemini也表示：「CHANEL一直持續不斷進化。品牌有清晰的願景，同時也總帶來驚喜。CHANEL以自己的方式持續塑造文化，而這也影響我看待時尚與創意的方式。我非常榮幸能與Matthieu（Blazy）及CHANEL一同踏上這段旅程。」值得一提的是，Gemini也將很快現身CHANEL最新活動，目前已知Gemini將出席3月9日在巴黎舉辦的CHANEL 2026秋冬高級時裝大秀，屆時Gemini會以何等造型現身？且讓粉絲們拭目以待。
🧧丙午年赤馬能不能穿戴紅色衣物？ 專家學者這樣說...
🧧開工紅包旺整年！命理師籲別太早花掉 曝催財運做法：學生也適用
🧧開工不憂鬱！2026國定假日還有8連假 「請4休10」攻略一次看
🧧開工旺翻天！「5生肖」財運爆發狂飆60天 財神追著你不放
🧧馬年吉祥！3生肖今年迎福報...蛇事業感情一把抓、他終於遠離是非
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。