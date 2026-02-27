CHANEL宣布最新品牌大使+1 超人氣Gemini三月現身巴黎高級時裝大秀

CHANEL香奈兒宣佈，泰星Norawit “Gemini” Titicharoenrak已成為品牌大使，而這也是繼Mark Prin (Prin Suparat)、Aokbab (Chutimon Chuengcharoensukying) 以及Becky (Rebecca Patricia Armstrong) 之後，最新獲邀擔任CHANEL品牌大使的泰國明星。

Gemini曾在《My School President》（男友是會長大人）中扮演突破性角色，此後並在《Our Skyy》與《My Love Mix-Up!》演出亮眼、持續獲得好口碑。2026年，他將主演影集《Ticket to Heaven》（不上天堂的男孩）最新一季，並投入音樂計畫與現場演出，展現音樂、戲劇、時尚伸展台得多元可能，

Gemini先前曾出席CHANEL的2025/26秋冬高級時裝大秀、新加坡的2025/26 Cruise Replica大秀，以及2026年在紐約舉辦的Métiers d’art工坊系列大秀，也曾參加J12腕表與BLEU DE CHANEL L’Exclusif活動；其中他在參加CHANEL的2025/26秋冬高級時裝大秀時，更與另一位品牌大使、韓星明星朴敘俊同框，展現雙方的超高人氣。

在成為CHANEL品牌大使後Gemini也表示：「CHANEL一直持續不斷進化。品牌有清晰的願景，同時也總帶來驚喜。CHANEL以自己的方式持續塑造文化，而這也影響我看待時尚與創意的方式。我非常榮幸能與Matthieu（Blazy）及CHANEL一同踏上這段旅程。」值得一提的是，Gemini也將很快現身CHANEL最新活動，目前已知Gemini將出席3月9日在巴黎舉辦的CHANEL 2026秋冬高級時裝大秀，屆時Gemini會以何等造型現身？且讓粉絲們拭目以待。 Gemini同時擁有健美身形與陽光開朗外在。圖／翻攝自IG@gemini_nt 泰星Gemini已確認將出席3月9日在巴黎舉辦的CHANEL 2026秋冬高級時裝大秀。圖／CHANEL提供 Gemini先前曾出席CHANEL的2025/26秋冬高級時裝大秀，並與韓星明星朴敘俊同框。圖／翻攝自IG@gemini_nt 泰星Gemini以其音樂、戲劇、時尚的多元魅力，甫成為CHANEL品牌大使。圖／CHANEL提供