快訊

高雄義享天地突大停電！顧客一度受困「聞到燒焦味」 業者曝原因

劉世芳外甥遭指「賺紅錢」 新北市議員也被點名收政治獻金…本人回應了

到朋友家作客…24歲女抱狗慘被咬 「犬牙嵌人眼」罕見案例曝

聽新聞
0:00 / 0:00

CHANEL宣布最新品牌大使+1 超人氣Gemini三月現身巴黎高級時裝大秀

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
在成為CHANEL品牌大使前，近年Gemini已頻繁現身CHANEL高級服裝、工坊系列、腕表等多元活動。圖／翻攝自IG@gemini_nt
在成為CHANEL品牌大使前，近年Gemini已頻繁現身CHANEL高級服裝、工坊系列、腕表等多元活動。圖／翻攝自IG@gemini_nt

CHANEL香奈兒宣佈，泰星Norawit “Gemini” Titicharoenrak已成為品牌大使，而這也是繼Mark Prin (Prin Suparat)、Aokbab (Chutimon Chuengcharoensukying) 以及Becky (Rebecca Patricia Armstrong) 之後，最新獲邀擔任CHANEL品牌大使的泰國明星。

Gemini曾在《My School President》（男友是會長大人）中扮演突破性角色，此後並在《Our Skyy》與《My Love Mix-Up!》演出亮眼、持續獲得好口碑。2026年，他將主演影集《Ticket to Heaven》（不上天堂的男孩）最新一季，並投入音樂計畫與現場演出，展現音樂、戲劇、時尚伸展台得多元可能，

Gemini先前曾出席CHANEL的2025/26秋冬高級時裝大秀、新加坡的2025/26 Cruise Replica大秀，以及2026年在紐約舉辦的Métiers d’art工坊系列大秀，也曾參加J12腕表與BLEU DE CHANEL L’Exclusif活動；其中他在參加CHANEL的2025/26秋冬高級時裝大秀時，更與另一位品牌大使、韓星明星朴敘俊同框，展現雙方的超高人氣。

在成為CHANEL品牌大使後Gemini也表示：「CHANEL一直持續不斷進化。品牌有清晰的願景，同時也總帶來驚喜。CHANEL以自己的方式持續塑造文化，而這也影響我看待時尚與創意的方式。我非常榮幸能與Matthieu（Blazy）及CHANEL一同踏上這段旅程。」值得一提的是，Gemini也將很快現身CHANEL最新活動，目前已知Gemini將出席3月9日在巴黎舉辦的CHANEL 2026秋冬高級時裝大秀，屆時Gemini會以何等造型現身？且讓粉絲們拭目以待。

Gemini同時擁有健美身形與陽光開朗外在。圖／翻攝自IG@gemini_nt
Gemini同時擁有健美身形與陽光開朗外在。圖／翻攝自IG@gemini_nt
泰星Gemini已確認將出席3月9日在巴黎舉辦的CHANEL 2026秋冬高級時裝大秀。圖／CHANEL提供
泰星Gemini已確認將出席3月9日在巴黎舉辦的CHANEL 2026秋冬高級時裝大秀。圖／CHANEL提供
Gemini先前曾出席CHANEL的2025/26秋冬高級時裝大秀，並與韓星明星朴敘俊同框。圖／翻攝自IG@gemini_nt
Gemini先前曾出席CHANEL的2025/26秋冬高級時裝大秀，並與韓星明星朴敘俊同框。圖／翻攝自IG@gemini_nt
泰星Gemini以其音樂、戲劇、時尚的多元魅力，甫成為CHANEL品牌大使。圖／CHANEL提供
泰星Gemini以其音樂、戲劇、時尚的多元魅力，甫成為CHANEL品牌大使。圖／CHANEL提供

CHANEL 品牌 香奈兒

延伸閱讀

美股漲跌互見 四項利多支撐美股前景

GPT、Gemini、Claude兵推對決結果曝：95%走向核戰 3者中它被稱狂人

CarPlay 重大升級！iOS 26.4 導入影音串流 支援 ChatGPT、Gemini 聊天機器人

Google新模型問世 爭最強AI

相關新聞

開心出國竟PO登機證照片慘了 他疾呼不要再讓個資祼奔

近來不少網友分享出國旅遊喜悅，將社群平台秀出登機證照片，未料慘遭陌生人改訂特殊飛機餐，甚至回程機票被取消。對此，旅日達人...

CHANEL宣布最新品牌大使+1 超人氣Gemini三月現身巴黎高級時裝大秀

CHANEL香奈兒宣佈，泰星Norawit “Gemini” Titicharoenrak已成為品牌大使，而這也是繼 M...

一瓶近108萬元！軒尼詩十二生肖系列 2026駿馬典藏版全球限量50瓶

迎接2026丙午火馬年，頂級烈酒市場迎來極致奢華的藝術震撼，干邑領導品牌軒尼詩首度發表向十二生肖致敬的頂級系列，首發...

商務、當代或晚宴？ 路易威登2026秋冬男士正裝系列一應具足

路易威登（Louis Vuitton）近日發表了2026秋冬男士正裝系列、並由創意總監Pharrell Williams...

肯德基爺爺戴上「肉霸手套」熱血應援！ 最強肉霸堡同步登場

3月熱血棒球賽事即將引爆全台，肯德基也正式啟動年度最強應援。包括3月3日開賣年度突破力作—「楓糖風味鬆餅咔啦肉霸堡」，結...

首爾必吃餐廳＋1！江南區SAN獲2026「亞洲50」最值得關注獎

開幕於2024年、座落於韓國首爾時尚江南區的餐廳「SAN」，榮獲「2026亞洲50最佳餐廳（Asia's 50 Best...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。