新光三越春季近百家新櫃、快閃店 輪番登場

新光三越春季引進近百家新櫃、快閃店將陸續登場，本次網羅英倫、巴黎，及日韓頂級品牌集結，品項從機能性服裝與裝備、香氛美妝保養品、設計時尚、童裝及居家安全一應俱全，分別在全台北中南各店獨家到港：老饕級美食也同步於新春面世，另外，配合運動幣登場，及使用國泰世華CUBE卡加上skm pay可享買萬送萬點skm points。

春季新櫃及快閃店豐富琳瑯，包括：英倫紳士都愛的防水機能背包品牌Makavelic（台北信義新天地A11，3/1新櫃登場）、來自巴黎的頂級香氛品牌SOLFÉRINO PARIS索菲黎諾（台北信義新天地A8，3/1新櫃登場）、日本極簡設計品牌，來自東京青山的MIZUIRO IND（台北信義新天地A11，3月中旬新櫃登場）、韓流頂級高球時尚品牌－ANEW GOLF（台北信義新天地A9，3/10新櫃登場）。

法式美學童裝指標KENZO（中部獨家！台中中港店，3/1新櫃登場）、潮玩新據點52TOYS（中部獨家！台中中港店，3/1新櫃登場）、全球居家安全領導品牌Yale（中部獨家！台中中港店，3/1新櫃登場）、韓國熱銷美妝品牌OBge（中部獨家！台中中港店，3/6至5/10快閃登場）、韓系保養快閃櫃Kodenza（全台獨家！台中中港店，3/9至5/10快閃登場）。

全境溫控的台灣機能服裝品牌TRANZEND（南部獨家！台南新天地，3/1新櫃登場）、香氛保養選品店HEARTH（台南獨家！台南新天地，3/1新櫃登場）、日本高端時尚質感都會女性品牌CONCEPT OF BEIGE（南部獨家！台南新天地，3/27登場）等，就是要用最豐富的購物新體驗來滿足消費者的多元需求。

另外台灣民眾喜愛美食，美食快閃店當然也不會缺席，包括：全台首發！世界級咖啡獨角獸Kenangan Coffee（台北信義新天地A11，3/1新櫃登場）、經營超過50年，甜點控必吃－紅葉蛋糕（台北信義新天地A4，3/6新櫃登場）、當代台菜餐酒館！重新詮釋台灣料理的心潮飯店（台中中港店，2/27新櫃登場）、CACO café攜手泰國超人氣原創IP－Butterbear推出聯名咖啡廳（台南新天地，即日起至4/7）、專營法式甜點費南雪品牌Butter Says推出雪藏草莓千層（台南新天地，3/1至3/31快閃登場）等。