快訊

高雄義享天地突大停電！顧客一度受困「聞到燒焦味」 業者曝原因

劉世芳外甥遭指「賺紅錢」 新北市議員也被點名收政治獻金…本人回應了

到朋友家作客…24歲女抱狗慘被咬 「犬牙嵌人眼」罕見案例曝

新光三越春季近百家新櫃、快閃店 輪番登場

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

新光三越春季引進近百家新櫃、快閃店將陸續登場，本次網羅英倫、巴黎，及日韓頂級品牌集結，品項從機能性服裝與裝備、香氛美妝保養品、設計時尚、童裝及居家安全一應俱全，分別在全台北中南各店獨家到港：老饕級美食也同步於新春面世，另外，配合運動幣登場，及使用國泰世華CUBE卡加上skm pay可享買萬送萬點skm points。

春季新櫃及快閃店豐富琳瑯，包括：英倫紳士都愛的防水機能背包品牌Makavelic（台北信義新天地A11，3/1新櫃登場）、來自巴黎的頂級香氛品牌SOLFÉRINO PARIS索菲黎諾（台北信義新天地A8，3/1新櫃登場）、日本極簡設計品牌，來自東京青山的MIZUIRO IND（台北信義新天地A11，3月中旬新櫃登場）、韓流頂級高球時尚品牌－ANEW GOLF（台北信義新天地A9，3/10新櫃登場）。

法式美學童裝指標KENZO（中部獨家！台中中港店，3/1新櫃登場）、潮玩新據點52TOYS（中部獨家！台中中港店，3/1新櫃登場）、全球居家安全領導品牌Yale（中部獨家！台中中港店，3/1新櫃登場）、韓國熱銷美妝品牌OBge（中部獨家！台中中港店，3/6至5/10快閃登場）、韓系保養快閃櫃Kodenza（全台獨家！台中中港店，3/9至5/10快閃登場）。

全境溫控的台灣機能服裝品牌TRANZEND（南部獨家！台南新天地，3/1新櫃登場）、香氛保養選品店HEARTH（台南獨家！台南新天地，3/1新櫃登場）、日本高端時尚質感都會女性品牌CONCEPT OF BEIGE（南部獨家！台南新天地，3/27登場）等，就是要用最豐富的購物新體驗來滿足消費者的多元需求。

另外台灣民眾喜愛美食，美食快閃店當然也不會缺席，包括：全台首發！世界級咖啡獨角獸Kenangan Coffee（台北信義新天地A11，3/1新櫃登場）、經營超過50年，甜點控必吃－紅葉蛋糕（台北信義新天地A4，3/6新櫃登場）、當代台菜餐酒館！重新詮釋台灣料理的心潮飯店（台中中港店，2/27新櫃登場）、CACO café攜手泰國超人氣原創IP－Butterbear推出聯名咖啡廳（台南新天地，即日起至4/7）、專營法式甜點費南雪品牌Butter Says推出雪藏草莓千層（台南新天地，3/1至3/31快閃登場）等。

台北 台南 台中 新光三越

延伸閱讀

感受濃濃台式早餐味～「SAUGY BRUNCH」快閃台北西門 超大腸太郎絨毛偶首度現身！

變裝魂曝光加碼深V辣妹裝 蘇打綠真實私下面流出

免費光影展！松山文創園區「夜光花園」每晚輪播4小時 超美「古蹟建築+繽紛光雕」連假衝打卡

「功夫」快閃店登場！柯震東、王淨、朱軒洋驚喜現身大玩拍貼

相關新聞

開心出國竟PO登機證照片慘了 他疾呼不要再讓個資祼奔

近來不少網友分享出國旅遊喜悅，將社群平台秀出登機證照片，未料慘遭陌生人改訂特殊飛機餐，甚至回程機票被取消。對此，旅日達人...

CHANEL宣布最新品牌大使+1 超人氣Gemini三月現身巴黎高級時裝大秀

CHANEL香奈兒宣佈，泰星Norawit “Gemini” Titicharoenrak已成為品牌大使，而這也是繼 M...

一瓶近108萬元！軒尼詩十二生肖系列 2026駿馬典藏版全球限量50瓶

迎接2026丙午火馬年，頂級烈酒市場迎來極致奢華的藝術震撼，干邑領導品牌軒尼詩首度發表向十二生肖致敬的頂級系列，首發...

商務、當代或晚宴？ 路易威登2026秋冬男士正裝系列一應具足

路易威登（Louis Vuitton）近日發表了2026秋冬男士正裝系列、並由創意總監Pharrell Williams...

肯德基爺爺戴上「肉霸手套」熱血應援！ 最強肉霸堡同步登場

3月熱血棒球賽事即將引爆全台，肯德基也正式啟動年度最強應援。包括3月3日開賣年度突破力作—「楓糖風味鬆餅咔啦肉霸堡」，結...

首爾必吃餐廳＋1！江南區SAN獲2026「亞洲50」最值得關注獎

開幕於2024年、座落於韓國首爾時尚江南區的餐廳「SAN」，榮獲「2026亞洲50最佳餐廳（Asia's 50 Best...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。