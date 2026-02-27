一瓶近108萬元！軒尼詩十二生肖系列 2026駿馬典藏版全球限量50瓶

快訊

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
軒尼詩攜手法國殿堂級水晶品牌巴卡拉打造的水晶酒瓶與深紅色漆木禮盒，金色駿馬絲線圖案延續於瓶身與盒身設計，彰顯極致工藝與奢華。圖／酩悅軒尼詩提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
迎接2026丙午火馬年，頂級烈酒市場迎來極致奢華的藝術震撼，干邑領導品牌軒尼詩首度發表向十二生肖致敬的頂級系列，首發作品「駿馬典藏版」正式亮相。這款全球限量僅50瓶的大師傑作，不僅是干邑釀造工藝的巔峰，更是一場融合東西方頂級美學的跨界對話，鎖定高端藏家市場。

這款極具意義的「駿馬典藏版」，由軒尼詩第八代調和總藝師雷諾．費爾沃．紀朗德親自操刀，特別嚴選來自歷代馬年的珍稀生命之水進行極致調和，以此呼應駿馬所代表的優雅、活力與堅韌精神。總藝師形容，這款干邑在濃郁結構與細膩平衡間取得了精妙拿捏，香氣中帶有淡雅的輕焙杏仁與新鮮柑橘果皮氣息，並伴隨著晨露滋潤的地中海香草風味，展現出清新且富有生命力的深度品飲體驗。

視覺藝術方面，軒尼詩再度與法國殿堂級水晶品牌巴卡拉合作，每一只酒瓶皆經由匠人手工雕刻與彩繪。瓶身設計靈感源自新銳藝術家賈川的作品「Time flies」，以流動的金色絲線勾勒出駿馬奔騰的動態，意象化地詮釋「白駒過隙」的時間哲學。瓶頸處巧妙結合了中華文化的紅金馬鞍結與象徵歐洲幸運的馬蹄結，這些繩結均由工匠純手工編織，完美彰顯東西方工藝交會的匠心精神。

為了襯托這款傳奇佳釀，包裝採用漆面紅木打造的深紅色限量禮盒，並結合鏤空技法與金色駿馬圖案，營造出財富與繁榮的輝煌意象。這款專為私人客戶通路限量販售的收藏級干邑，單瓶售價高達新臺幣1,078,880元，內附手寫認證證書，將頂級烈酒的收藏價值提升至藝術殿堂的新高度。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

每只酒瓶皆經手工雕刻與彩繪，瓶頸繫盤結由當地工匠大師純手工編織後，於軒尼詩顯赫系列工坊精心組裝，體現東西方工藝傳承的璀璨交會。圖／酩悅軒尼詩提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
軒尼詩十二生肖系列2026駿馬典藏版，精選歷代馬年珍稀生命之水調和而成，全球限量50瓶。圖／酩悅軒尼詩提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
軒尼詩第八代調和總藝師雷諾．費爾沃．紀朗德，匠心打造駿馬典藏版，於濃郁結構與細膩平衡之間取得精妙拿捏，帶來深邃而從容的品飲體驗。圖／酩悅軒尼詩提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
