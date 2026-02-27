一瓶近108萬元！軒尼詩十二生肖系列 2026駿馬典藏版全球限量50瓶

迎接2026丙午火馬年，頂級烈酒市場迎來極致奢華的藝術震撼，干邑領導品牌軒尼詩首度發表向十二生肖致敬的頂級系列，首發作品「駿馬典藏版」正式亮相。這款全球限量僅50瓶的大師傑作，不僅是干邑釀造工藝的巔峰，更是一場融合東西方頂級美學的跨界對話，鎖定高端藏家市場。

這款極具意義的「駿馬典藏版」，由軒尼詩第八代調和總藝師雷諾．費爾沃．紀朗德親自操刀，特別嚴選來自歷代馬年的珍稀生命之水進行極致調和，以此呼應駿馬所代表的優雅、活力與堅韌精神。總藝師形容，這款干邑在濃郁結構與細膩平衡間取得了精妙拿捏，香氣中帶有淡雅的輕焙杏仁與新鮮柑橘果皮氣息，並伴隨著晨露滋潤的地中海香草風味，展現出清新且富有生命力的深度品飲體驗。

視覺藝術方面，軒尼詩再度與法國殿堂級水晶品牌巴卡拉合作，每一只酒瓶皆經由匠人手工雕刻與彩繪。瓶身設計靈感源自新銳藝術家賈川的作品「Time flies」，以流動的金色絲線勾勒出駿馬奔騰的動態，意象化地詮釋「白駒過隙」的時間哲學。瓶頸處巧妙結合了中華文化的紅金馬鞍結與象徵歐洲幸運的馬蹄結，這些繩結均由工匠純手工編織，完美彰顯東西方工藝交會的匠心精神。

為了襯托這款傳奇佳釀，包裝採用漆面紅木打造的深紅色限量禮盒，並結合鏤空技法與金色駿馬圖案，營造出財富與繁榮的輝煌意象。這款專為私人客戶通路限量販售的收藏級干邑，單瓶售價高達新臺幣1,078,880元，內附手寫認證證書，將頂級烈酒的收藏價值提升至藝術殿堂的新高度。

每只酒瓶皆經手工雕刻與彩繪，瓶頸繫盤結由當地工匠大師純手工編織後，於軒尼詩顯赫系列工坊精心組裝，體現東西方工藝傳承的璀璨交會。