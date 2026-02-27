商務、當代或晚宴？ 路易威登2026秋冬男士正裝系列一應具足

路易威登（Louis Vuitton）近日發表了2026秋冬男士正裝系列、並由創意總監Pharrell Williams操刀負責，系列涵蓋從商務會議到正式晚宴的多重場合，強調優雅與實用性，並細分為永恆商務（Timeless Business）、當代剪裁（Modern Tailoring）與社交晚宴（Evening）三大類別，融入微型Monogram、Damier圖案等元素，適合不同季節與場合自由轉換。

永恆商務風格中，Look 5為雙排扣黑西裝，蝴蝶結領帶與手提包，強調正式商務的精緻細節，如Courrier Lozine Trunk靈感的皮革飾帶。此類設計適合現代高收入白領的多變需求，結合古典質感與快速適應環境。現代剪裁創新則見於Look 12以長髮模特兒穿黑高領毛衣配寬褲與肩背包，融入工裝元素如鉚釘口袋與褶邊，展現Modern Tailoring的混搭風格，從卡車司機制服到花花公子（Dandy Boy）美學。Look 6為棕色印花絲質襯衫配寬褲與手袋，材質靈感來自木匠褲，添加皮革細節提升休閒正式感。這些look強調動態參考，融合Monogram與點絨條紋，適合日常轉型場合。

社交晚宴風格則體現於Look 16展示米白雙排扣西裝，太陽眼鏡與手提行李袋，採用光澤小牛皮與Monogram印花，呼應晚宴類別的絲毛紡雙排Gaston西裝或無領夾克；Look 17為米白工裝風上衣配寬褲與行李箱，襯托旅行遺產元素，如LV Gent樂福鞋的sacchetto工藝，提供手套般貼合感。晚宴設計注入睡袍流暢線條與迷你Monogram，搭配專屬LV Premiere漆皮牛津鞋；鞋履包括Varenne Richelieu、Kensington Derby與新款LV Gent樂福鞋，多以小牛皮或麂皮製作，配件則涵蓋LV Aerogram皮具、Monogram花朵袖扣、絲質領帶與鱷魚腰帶，進而強化整體旅行與奢華主題。

此系列延續路易威登傳統，透過Pharrell Williams視野，將經典剪裁與現代元素融合，滿足商務至晚宴的全方位需求。從Timeless Business的微型圖案到Evening的流暢線條，造型展現了品牌對材質與功能的精準掌握，並成為跨越國界、季節與氣候的理想之選。 貌似沈穩色澤的古巴領印花絲質襯衫和直筒褲呈現了飄逸、流動與自由，在低調中呈現品牌辨識度。圖／Louis Vuitton提供 全黑雙排扣燕尾服搭配蝴蝶領結與亮面皮鞋，呈現經典晚裝的流線比例與結構。圖／Louis Vuitton提供 全黑高領毛衣在長袖與寬腳喇叭褲皆飾以緞面條紋，透過全黑強調光澤與流暢修長。圖／Louis Vuitton提供 小翻領的口袋外套搭配手提包、樂福鞋，正式中不失活力與旅行感。圖／Louis Vuitton提供 米白雙排扣西裝搭配墨鏡，整體柔和色調強調寬鬆剪裁與正式輪廓。圖／Louis Vuitton提供 透過將微小的LV Monogram條紋、Damier Seeds提花與交織的LV字母組合圖案融入當代剪裁，LV開啟了當代男裝的多樣化可能。圖／Louis Vuitton提供